Броите дни до отпуската с месеци, а в първия ѝ ден се събуждате с главоболие, температура или стомашно неразположение. Ако това ви звучи познато, не сте сами, боледуването по време на почивка е реален и добре изследван феномен, познат в науката като „синдром на свободното време“ (leisure sickness).

Холандският психолог Ад Вингерхоутс и екипът му документират явлението още в началото на 2000-те, след като забелязват колко хора съобщават, че се разболяват точно в момента, в който би трябвало да се отпуснат.

Какво е „синдромът на свободното време“?

Според проучване на Вингерхоутс, публикувано в Psychotherapy and Psychosomatics, симптомите варират, но най-често приличат на класически прояви на стрес, главоболие, мускулни болки, изтощение, гадене, хрема, стомашно-чревни смущения, световъртеж, а понякога и лек спад в настроението.

Снимка: Canva

Характерното е, че те се появяват именно при прехода от работа към почивка и обикновено изчезват, щом човек се върне към обичайния си работен ритъм.

Защо се случва - адреналин, ритъм и личност

Адреналин и потискане на симптомите. Една от водещите теории е, че по време на работа тялото функционира с високи нива на стрес и адреналин, които временно „заглушават“ сигналите за неразположение. Щом напрежението спадне на почивка, потиснатите симптоми буквално излизат на повърхността.

Рязката смяна на темпото. Преходът от строг работен график към неструктурирано свободно време е стрес сам по себе си. Тялото и умът се нуждаят от адаптация, а внезапната промяна може да предизвика физически прояви, един от честите признаци на хроничен стрес, които обикновено остават незабелязани в динамиката на работния ден.

Перфекционизъм и прегаряне. Хора с високо ниво на отговорност, перфекционисти и хора с изразено чувство за дълг по-трудно се „изключват“ от работните мисли. Вместо да си почиват, те остават фокусирани върху задачи и проблеми, а напрежението намира изход в телесни симптоми. Комбинацията от бърнаут и имунитет, отслабен от продължителен стрес, прави тялото по-уязвимо точно в момента на отпускане. Това е и добра илюстрация на връзката между ума и тялото, т.нар. психосоматика.

Стрес преди отпуска, защо жените са по-засегнати

Проблемът не се ограничава до първите дни на почивката. Изследване на лектор по туризъм от университета в Портсмут, Лиз Шарпълс, показва, че стресът преди отпуска също е реален и измерим:

44% от жените съобщават за повишен стрес в дните преди заминаване, срещу 31% от мъжете.

Снимка: Canva

Причината често е организационната тежест, пазаруване, грижа за домашни любимци, подреждане на дома, стягане на багаж за цялото семейство, всичко това, върху вече натоварен работен график.

Явлението илюстрира и по-широк проблем с баланса между работа и личен живот, който рядко се решава в последния момент.

Управление на стреса, как да намалим риска

Пълна превенция няма, но управлението на стреса може да намали вероятността и тежестта на симптомите:

Постепенен преход , вместо рязко спиране, опитайте да предадете задачите си постепенно, вземете половин ден отпуск преди основния отпуск.

Практики за релаксация , медитация, дихателни техники и осъзнато дишане помагат за понижаване на фоновото напрежение; това е част от отговора на въпроса как да релаксираме ефективно.

Физическа активност , редовното движение е естествен начин за освобождаване на стрес и плавен преход към почивка.

Ясни граници и дигитален детокс в отпуска , определете кога проверявате работна поща и се придържайте към това, дори когато е трудно.

Организация без паника , списък със задачи, разпределени по-рано и споделени в семейството, помагат за подготовка за пътуване без паника и намаляват тежестта, свързана с женски стрес и организация.

Кога да потърсим специалист

Ако неразположението съпътства всяка почивка и влияе сериозно на качеството на живот, консултацията с психолог или терапевт може да помогне да се идентифицират по-дълбоки модели на стрес.

Снимка: Canva

Боледуването по време на почивка не е случайност, а е измерим отговор на тялото към натрупан стрес, рязка смяна на темпото и трудност при „изключване“ от работния режим. Разбирането на механизма зад синдрома на уикенда и синдрома на свободното време е първата стъпка към по-плавен преход между работа и почивка, а грижата за възстановяването на организма преди, по време и след отпуска може да направи разликата между поредната изгубена почивка и истинска почивка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници