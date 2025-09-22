Повечето хора се възприемат като рационални хора, които внимателно преценяват преди да действат. Реалността обаче е съвсем различна, цели 65% от ежедневните дейности се задействат автоматично от навиците, а не от съзнателни решения.

Това показва ново изследване на университетите Съри, Южна Каролина и Централен Куинсленд, публикувано в списанието Psychology & Health. Проучването предлага ценни уроци за всеки, който иска да подобри здравето и начина си на живот, съобщава News Medical.

Как работят навиците

Навиците са действия, които се задействат автоматично при определени обстоятелства поради научените асоциации между ситуацията и нашия обичаен отговор. Представете си че ставате сутрин и без да мислите започвате да приготвяте кафе, това е навик в действие.

Снимка: Canva

Изследователите проследяват 105 участници от Великобритания и Австралия цяла седмица, изпращайки им по шест случайни съобщения дневно. При всяко съобщение участниците описват какво правят в момента и дали действието е продиктувано от навик или от съзнателно решение.

Добрата новина за здравето

Най-обнадеждаващото откритие е, че 46% от поведенията се задействат едновременно от навик и са в съответствие със съзнателните намерения. Това означава, че хората формират навици, които подкрепят личните им цели, и често нарушават тези, които влизат в конфликт с тях.

„Нашето изследване показва, че две трети от това, което хората правят всеки ден, се пораждат от навици, и повечето от тези навици са съобразени с намеренията ни“, обяснява д-р Грейс Винсент от Централния университет на Куинсленд.

Практически съвети за здравословни промени

Откритията имат важни последици за всеки, който иска да промени начина си на живот:

Снимка: Canva

За изграждане на здравословни навици:

Свържете новото поведение с конкретна ситуация или време от деня.

За упражнения: изберете реалистично време и място (например след работа или преди работа)

Бъдете последователни, повтарянето активира автоматични действия.

За преодоляване на вредни навици:

Избягвайте ситуациите, които ги задействат.

Създайте нова рутина на мястото на старите (например дъвка вместо цигара след хранене)

Изключени при упражненията и физическата активност

Упражненията и физическата активност се оказват изключение в изследването. Въпреки че често се задействат от навик, те по-рядко се изпълняват изцяло „на автопилот“ в сравнение с други дейности. Това означава, че за физическата активност може да е необходима повече съзнателна мотивация.

Снимка: Canva

Проф. Бенджамин Гарднър от университета Съри обобщава: „За хората, които искат да прекъснат лошите си навици, просто да им кажем опитайте по-усърдно не е достатъчно. За да създадем трайна промяна, трябва да включим стратегии, които помагат на хората да разпознаят и нарушат нежеланите си навици и в идеалния случай да формират нови позитивни на тяхно място.“

Разбирането на силата на навиците може да бъде ключът към успешните здравословни промени, не чрез по-голямо усилие, а чрез по-умни стратегии за справяне с тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.