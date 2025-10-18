Тази събота (18 октомври) от 11:30 ч. в „Светът на здравето“ по bTV д-р Неделя Щонова ще говори за ритъма на метаболизма, онази невидима симфония между хормони, сън, движение и начин на живот.

Заедно с доц. д-р Константин Гроздев, председател на Българското дружество по бариатрична хирургия, ще търсят отговорите на въпроса защо повечето диети се провалят, как сънят и стресът влияят на теглото, какво е „метаболитна памет“ и защо бариатричната хирургия не е лесен изход, а шанс за ново начало.

Ще научим и как отслабването може да подмлади мозъка с цели 5 години и да подобри когнитивните функции.

А в неделя (19 октомври) от 11:30 ч. предаването ще обърне поглед към едно от най-важните здравни предизвикателства на нашето време, рака на гърдата.

На 19 октомври, Световния ден за борба с рака на гърдата, д-р Неделя Щонова ще говори за превенцията, ранното откриване и най-новите терапии, които превръщат диагнозата не в присъда, а в победа на науката и човешкия дух.

Гост в студиото ще бъде д-р Росица Кръстева, специалист който ежедневно помага на жени да преминат през този труден път с вяра и знание.

Ще разберем как действа хормоналното лечение, защо само 36% от българките се изследват редовно и какво може да промени тази статистика.

В епизода ще видим и вдъхновяваща среща с младия медик Пламен Пенчев – човек, който превръща болката в сила и посвещение в името на живота.

