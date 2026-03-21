На 20 март отбелязахме Световния ден на оралното здраве и научните данни казват нещо категорично. Хора със здрави венци и без кариеси имат до 86% по-нисък риск от инсулт в сравнение с тези със заболяване на венците и кариеси.

Това показва дългосрочно проучване на близо 6 000 души, проследявани в продължение на две десетилетия. Честото използване на зъбен конец е свързано с до 44% по-нисък риск от инсулт и около 12% по-нисък риск от предсърдно мъждене, което е ключов фактор за мозъчни инциденти.

Причината? Възпаленията в устната кухина съдържат молекули и провъзпалителни сигнали, които влияят директно върху кръвоносните съдове и мозъчните функции.

Когато човек се грижи за оралното здраве, той не само предпазва зъбите си, но профилактира мозъка и сърдечно-съдовата система.

В студиото на „Светът на здравето“ е д-р Иван Горялов. Той водещ специалист по дентална медицина с дългогодишен практически и научен опит в България и международни признания от университетски центрове в САЩ и Азия.

Д-р Горялов е специализирал в клиниката на проф. Уик Александър в Арлингтън, Тексас, където над 10 години развива знанията си в съвременната ортодонтска медицина и методите за комплексно лечение на зъбно-челюстни аномалии. Освен професионалист с глобални хоризонти, д-р Горялов е и баща на четири деца.

Защо повече от 3.5 милиарда души страдат от орални заболявания?

Интересно е да се отбележи, че тази стойност е повече от менталните и сърдечно-съдовите заболявания, диабета, хроничните респираторни заболявания и туморите взети заедно.

Според Световната здравна организация и Световната дентална асоциация водеща причина за развитието на кариес е прекомерната употреба на захар.

„Кариесът не е точно инфекциозно заболяване, а е заболяване, предизвикано от повишената консумация на свободни захари. Всъщност захарта е тази, която нарушава баланса между „добрите“ и „лошите“ бактерии. Когато се наруши баланса, става „кисело“ в устата“, обяснява физиологичните особености на патологичния процес д-р Горялов.

Захарта се метаболизира активно от бактериите, плаката се превръща в своеобразен „киселинен реактор“ и настъпва процес на деминерализация. Това означава, че под действие на ниското pH калцият и фосфатите започват да се извличат от емайла. Ако този процес се повтаря често – развива се кариес.

Съществена роля играят и социално-икономическите фактори. В много части на света достъпът до профилактична дентална грижа е ограничен, а информираността за оралното здраве остава ниска. Евтините, богати на захари храни и напитки често са по-достъпни от здравословните алтернативи, което допълнително увеличава риска.

Не бива да се подценява и значението на оралната хигиена. Непочистената плака се натрупва, организира се в по-устойчив биофилм и създава условия за хронично поддържане на кисела среда. Това засяга не само зъбите, но и венците, като може да доведе до гингивит и пародонтални заболявания.

Кои са най-опасните за денталното здраве храни?

„Проучванията показват, че най-лепкавата храна не са карамелите, не са шоколадите, а всъщност са бисквитите – комбинацията от брашно и захар. Това е много лепкава субстанция, която много трудно се изчиства от зъбите“, обяснява д-р Горялов.

„Най-много са кариесите между зъбите и по вдлъбнатите повърхности“, допълва специалистът. Невинаги можем да бъдем сигурни дали ежедневните ни навици ни поставят в риск от развитие на кариес. Ето защо профилактичните прегледи при стоматолог трябва да са задължителна част от цялостната грижа за здравето ни.

„Аз силно препоръчвам 4 пъти в годината да се посещава зъболекар“, съветва д-р Горялов.

Как да почистваме зъбите си правилно?

Правилното почистване на зъбите е основен елемент от профилактиката на кариеса и пародонталните заболявания и изисква не само редовност, но и техника.

Препоръчва се миене поне два пъти дневно, като четката се поставя под ъгъл около 45° към венеца и се извършват нежни, кръгови или вибриращи движения.

Всяко почистване трябва да продължава минимум 2 минути, като се обхващат всички повърхности – външни, вътрешни и дъвкателни. Електрическите четки за зъби могат да улеснят този процес, тъй като осигуряват равномерни и контролирани движения и често водят до по-добро отстраняване на плаката, особено при хора с по-неуверена техника.

Допълнително използването на конец за зъби е от съществено значение, тъй като стандартната четка не достига междузъбните пространства, където често започват кариесните процеси.

