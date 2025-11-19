Рутинната зъболекарска процедура, позната като лечение на зъбен канал, се оказва далеч повече от просто спасяване на болен зъб.

Ново проучване установява, че успешното третиране на инфектирани зъбни канали може да намали риска от сърдечни заболявания и диабет, като подобрява нивата на кръвната захар и холестерола в организма, съобщава News Medical.

Как зъбната инфекция застрашава цялото тяло

Изследователи от Кингс Колидж Лондон проследяват здравословното състояние на 65 пациенти в продължение на две години след лечение на зъбен канал. Фокусът е върху апикален периодонтит, често срещана дентална инфекция, която засяга корена на зъба.

Снимка: Canva

Когато тази инфекция не се лекува навременно, бактериите могат да проникнат в кръвния поток и да предизвикат възпаление в целия организъм. Този процес е пряко свързан със засилен риск от сърдечносъдови заболявания и затруднения в контрола на кръвната захар.

До момента връзката между зъбните инфекции и общото здраве е добре документирана, но никой не е изследвал как успешното лечение на зъбен канал влияе върху сърдечното и метаболитното здраве. Това проучване е първото по рода си, което хвърля светлина върху тази важна връзка.

Три ключови ползи за здравето

Научният екип открива три основни начина, по които успешното лечение на зъбен канал подобрява общото здравословно състояние на пациентите.

На първо място, значително се подобрява глюкозният метаболизъм. Нивата на кръвната захар паднаха драстично в двегодишен период след третирането, което е ключов фактор за предотвратяване на диабет тип 2. Това е особено важно предвид нарастващата епидемия от захарен диабет в световен мащаб.

На второ място, изследователите регистрират краткосрочни подобрения в липидния профил на пациентите. Нивата на холестерола и мастните киселини в кръвта се нормализираха, което е тясно свързано със здравето на сърдечносъдовата система. Високите нива на тези вещества са известен рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт.

Снимка: Canva

На трето място, ключовите маркери на възпалението в организма се намаляват значително с течение на времето. Хроничното възпаление е свързано не само със сърдечносъдов риск, но и с множество други хронични заболявания, включително автоимунни състояния и рак.

Бактериите в устата влияят на целия организъм

За да стигнат до тези заключения, учените използват специализирана техника, наречена ядрено-магнитно-резонансна (ЯМР) спектроскопия, която анализира протеините и молекулите в кръвта на пациентите. Тази методика им позволява да проследят как организмът обработва захарите, мазнините и други ключови вещества, както и как реагира на заболяването и лечението.

Резултатите показват ясна връзка между бактериите от инфектирани зъби и промените в общия метаболизъм на организма. Когато инфекцията в зъбния канал се елиминира успешно, цялото тяло се възползва от това подобрение.

"Нашите открития показват, че лечението на зъбен канал не просто подобрява оралното здраве, но може също да помогне за намаляване на риска от сериозни здравословни състояния като диабет и сърдечни заболявания", обяснява д-р Садия Ниази, водещ автор на изследването и старши клиничен преподавател по ендокринология в Кингс Колидж Лондон.

Необходимост от интегриран подход към здравеопазването

Дългогодишните инфекции на зъбни канали представляват сериозна заплаха, която надхвърля границите на устната кухина. Те позволяват на бактериите да навлязат в кръвта, да провокират възпаление и да повишават нивата на глюкозата и мазнините, фактори които увеличават риска от сърдечни заболявания и диабет.

Снимка: Canva

Д-р Ниази подчертава, че зъболекарите трябва да разпознават по-широкото въздействие на тези инфекции и да застъпват за ранна диагностика и лечение. Според нея е необходимо да се премине към интегрирани грижи, при които зъболекари и общопрактикуващи лекари работят заедно, за да наблюдават рисковете чрез кръвни маркери и да защитават цялостното здраве на пациентите.

Какво означава това за пациентите

Откритията предполагат, че наблюдението на определени кръвни метаболитни маркери, като глюкоза, триглицериди (вид мазнини) и протеина триптофан, може да помогне за оценка на възстановяването и риска след зъболекарско лечение.

Въпреки че са необходими допълнителни изследвания за потвърждаване на тези ефекти при по-големи популации, проучването отваря вълнуващи нови перспективи за разбирането как оралните грижи могат да подкрепят общото здраве и благосъстояние.

Изследването е публикувано в Journal of Translational Medicine и представлява важна крачка към признаването на устното здраве като неразделна част от общото здравеопазване. То напомня на всички нас, че редовните посещения при зъболекар и навременното лечение на зъбни проблеми могат да имат далечни последици за нашето дългосрочно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.