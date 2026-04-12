Представете си 8 милиарда души. И в този огромен човешки океан само няколко, които носят в себе си не един, а два нови живота – с ново сърце и черен дроб. И днес такъв човек е тук, в България, пред нас.

В студиото е Богдана Савов – жена, преживяла една от най-редките и най-сложни операции в света – двойна трансплантация.

С нас е Илия Савов – съпругът на Богдана, истински войн и човек, чиято сила и безусловна подкрепа са били неизменна част от нейното възстановяване. Илия е бивш военнослужещ в Френския чуждестранен легион и в Българската армия. За него дисциплината, волята и устойчивостта са начин на живот. Но тук той води най-важната битка – тази за живота на човека, когото обича.

При нас е и Иво Христов, вуйчото на Богдана – бивш състезател по мотокрос. Човек с уникално присъствие и значение в историята на това семейство. Като дългогодишен жител и лидер на родното им село, бивш кмет е на с. Игнатица той е опора и пример за това как истинската грижа не познава граници.

През лятото на 2018 г. Богдана припада. След медицински консултации в България и Франция лекари не постигат единодушие по отношение на състоянието на жената Когато все пак чува диагнозата, тя разбира, че страда от саркоидоза на сърцето. Причината за заболяването е неизвестна.

Преди припадъка Богдана няма клинични белези, насочващи към патологичен процес. След поставянето на диагнозата Богдана се изправя пред дългия път на лечение.

Безсънните нощи, страха от неизвестното и стреса поставят пред сериозно изпитание както Богдана, така и нейното семейство. Най-близките ѝ хора страдат мълчаливо, но запазват надеждата и духа си непокътнати, защото дълбоко вярват, че светлината в края на тунела не е мираж.

Богдана разбира, че медикаментозните възможности за лечението на заболяването ѝ са изчерпани и е необходима трансплантация на сърце.

