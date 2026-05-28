Събуждате се с висока кръвна захар сутрин, въпреки че не сте консумирали нищо през цялата нощ. Тази ситуация обърква много хора с диабет.

Случайно сутрешно покачване рядко влияе съществено на дългосрочния контрол, но когато то се превърне в устойчив модел, може да повиши стойността на гликирания хемоглобин (A1C) и да сигнализира за проблем, изискващ промени.

Трите основни причини за висока кръвна захар сутрин

Според информация на Американската диабетна асоциация (ADA) и специалистите от Mayo Clinic, съществуват три механизма, които най-често стоят зад сутрешните хипергликемии.

Феноменът на зората

Феноменът на зората се дължи на естественото нощно освобождаване на хормони – кортизол, хормон на растежа, глюкагон и адреналин. Тези хормони сигнализират на черния дроб да произведе допълнително количество глюкоза, осигурявайки енергия за пробуждането.

При здрав организъм панкреасът компенсира с повече инсулин. При диабет обаче тази компенсация е недостатъчна, а кръвната захар повишена. Явлението засяга приблизително половината от хората, живеещи с диабет тип 1 или тип 2.

Затихващ инсулин

Ако инсулиновото ниво спадне твърде през нощта, кръвната захар се покачва. Причините са индивидуални: твърде ниска базисна доза в инсулиновата помпа, недостатъчна вечерна доза дългодействащ инсулин или инжекция, направена твърде рано (при нея инсулинът „изтича" преди сутринта).l

Ефектът на Сомоджи

Описан за пръв път от биохимика Майкъл Сомоджи в началото на 30-те години на XX век, този ефект е реакция на организма при нощна хипогликемия. Пропусната вечеря или твърде голяма доза инсулин след нея могат да доведат до рязко понижаване на захарта нощем. Тялото компенсира, като произвежда допълнителна глюкоза и сутринта показателите са завишени.

Как да идентифицирате конкретния виновник

Специалистите от Mayo Clinic препоръчват системен подход:

Проследявайте кръвната захар преди лягане

В средата на нощта

И веднага след събуждане

в продължение на няколко дни. Ако използвате сензор за непрекъснато измерване на глюкоза (CGM), той ще събере данните автоматично.

Висока захар преди лягане → вероятна причина: храна или недостатъчна вечерна доза инсулин.

Нормална захар преди лягане, висока сутрин → вероятна причина: затихващ инсулин.

Покачване между 3 и 8 ч. → вероятна причина: феномен на зората.

Стратегии за контрол на кръвната захар сутрин

Избягвайте въглехидрати преди лягане – вечерна закуска с въглехидрати може да поддържа захарта висока цяла нощ.

Коригирайте дозата или времето на инсулина след консултация с лекар. Смяна на дългодействащия инсулин от сутрин на вечер или преминаване към ултрадългодействащ вариант може да реши проблема.

Инсулинова помпа – при феномена на зората помпата може да бъде програмирана да достави допълнително инсулин в ранните сутрешни часове.

Разходка след вечеря – умерено движение след нощното хранене помага да се държи кръвната захар по-ниска до сутринта. Внимавайте обаче: физическото натоварване непосредствено преди лягане може да причини нощна хипогликемия.

Сутрешна тренировка – ако данните показват нощни спадове след следобедна/вечерна активност, преместете тренировката за сутринта.

Важно! При хора, които не приемат инсулин, намирането на подходящата комбинация от медикаменти и начин на живот изисква повече опити и грешки — работете в тясно сътрудничество с вашия лекар или ендокринолог.

Висока кръвна захар сутрин най-често се дължи на феномена на зората, затихващ инсулин или ефекта на Сомоджи. Системното проследяване на нощните показатели е ключово за разграничаване на причините.

Не съществува универсално решение: индивидуалната корекция на дозата, времето на инсулина и физическата активност, направена съвместно с лекар, дава най-добри резултати. При устойчив проблем не отлагайте консултацията с ендокринолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

