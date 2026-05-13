Едни от най-широко предписваните лекарства, и то с основателна причина, са кортикостероидите.

Те могат да бъдат буквално животоспасяващи при редица тежки заболявания – от астма и ревматоиден артрит, до множествена склероза.

Въпреки това, употребата на кортикостероиди крие и сериозни рискове, особено при високи дози или продължителна терапия.

Разберете за какво служат кортикостероидите, как действат в организма, при кои заболявания се прилагат, какви са рисковите фактори и кога е необходима спешна консултация с лекар.

Какво представляват кортикостероидите?

Кортикостероидите са група хормони, произвеждани естествено от надбъбречните жлези – малките жлези, разположени върху всеки бъбрек. В медицинската практика терминът се използва предимно за техния подтип, наречен глюкокортикоиди, а в ежедневието хората често ги наричат просто „стероиди".

Важно е да се уточни: кортикостероидите нямат нищо общо с анаболните стероиди, използвани за изграждане на мускулна маса. Това са различни вещества с напълно различно действие.

В зависимост от медицинската ситуация, кортикостероидите могат да се приемат орално (под формата на таблетки), чрез инхалация, под формата на капки за очи, кремове, инжекции или интравенозно.

За какво служат кортикостероидите?

Основната функция на кортикостероидите е да потискат прекомерния имунен отговор на организма, който стои в основата на много хронични и автоимунни заболявания. Когато имунната система реагира прекалено агресивно, тя причинява увреждащо възпаление и именно тук кортикостероидите влизат в действие.

Заболявания, при които се прилагат кортикостероиди

Ревматология

Ревматоиден артрит и други форми на възпалителен артрит

Лупус и васкулит (възпаление на кръвоносните съдове)

Остеоартрит

Алергология и пулмология

Астма и ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

Алергичен ринит (сенна хрема)

Анафилактичен шок

Дерматология

Контактен и атопичен дерматит

Псориазис

Гастроентерология

Болест на Крон и улцерозен колит

Автоимунен хепатит

Неврология

Множествена склероза

Офталмология

Увеит (възпаление на увеята на окото)

Ендокринология

Надбъбречна недостатъчност и болест на Адисон (при липса на естествен кортизол)

Според медицинската литература кортикостероидите започват да действат в рамките на 3 до 8 часа, но пълният терапевтичен ефект може да се усети след няколко дни.

Видове кортикостероиди и как се приемат

По продължителност на действие

Краткодействащи (8–12 часа)

Среднодействащи (18–36 часа)

Дългодействащи (36+ часа)

По начин на приложение

Употребата на кортикостероиди е изключително разнообразна:

Орално – таблетки и течности

Инхалаторно – при астма и ХОББ

Локално върху кожата – кремове, гелове, лосиони при дерматологични проблеми

Интравенозно – при спешни и тежки случаи

Инжекционно в стави – при остеоартрит или ревматоиден артрит

Капки за очи – при очни възпаления

Назален спрей – при алергичен ринит

Важно е да се знае, че локалните форми (кремове, инхалатори) обикновено причиняват по-малко странични ефекти в сравнение с оралния или интравенозен прием, тъй като действат директно в засегнатата зона при по-ниски дози.

Рискови фактори и странични ефекти

Въпреки огромната си терапевтична стойност, рисковите фактори от кортикостероиди са реални и не трябва да се подценяват. Страничните ефекти са по-вероятни при по-високи дози и продължителна употреба.

Основни странични ефекти

Опорно-двигателна система

Остеопороза – отслабване на костите и повишен риск от счупвания

Некроза на костната тъкан при продължителни високи дози

Мускулна слабост

Метаболизъм

Нов или влошен диабет

Увеличен апетит и преразпределение на мазнините (характерното „лунообразно лице")

Забавен растеж при деца

Сърдечно-съдова система

Задържане на течности и отоци

Повишено кръвно налягане

Повишен риск от сърдечен удар

Стомашно-чревен тракт

Стомашни язви и гастрит

Кървене в храносмилателната система

Кожа

Изтъняване на кожата и лесно образуване на синини

Акне и промени в пигментацията

Очи

Повишен риск от катаракта (перде) и глаукома

Психика

Безсъние и тревожност

В някои случаи – начална еуфория, последвана от депресия

Кой е в по-висок риск?

Рисковите фактори от кортикостероиди се увеличават при:

По-възрастни пациенти

Хора с придружаващи заболявания (диабет, инфекции)

Пациенти с лошо хранене

Едновременна употреба на други имуносупресори

Кога помагат кортикостероидите и как да се минимизира рискът?

Кортикостероидите работят най-добре като краткосрочна терапия. Например, при обостряне на ревматоиден артрит може да е необходим кратък курс, докато заболяването се стабилизира, след което пациентът преминава към дългосрочно лечение с друг тип медикаменти.

Ако дългосрочното лечение е неизбежно, медицинските специалисти препоръчват използване на най-ниската ефективна доза и редовно проследяване – включително костни сканирания за остеопороза и кръвни изследвания за диабет.

Важно: Спиране на кортикостероидите изисква постепенно намаляване на дозата

При продължителна употреба организмът намалява собственото си производство на кортизол. Рязкото спиране може да е опасно и да предизвика симптоми на надбъбречна недостатъчност: умора, гадене, главоболие, ниско кръвно налягане, а в тежки случаи – загуба на съзнание и гърчове.

Затова дозата трябва да се намалява постепенно и само под лекарско наблюдение.

Кога да потърсите лекарска помощ?

Потърсете медицинска помощ при:

Промени в зрението

Честа жажда и обилно уриниране (признаци за диабет)

Жълтеникав цвят на кожата или очите

Отоци

Признаци на инфекция (висока температура)

При внезапна силна гръдна болка или затруднено дишане – незабавно се обадете на спешна помощ.

Кортикостероидите са едни от най-мощните и широко използвани лекарства в съвременната медицина. Употребата на кортикостероиди е оправдана и нерядко животоспасяваща при редица тежки заболявания – от астма до автоимунни състояния. Прилагат се при над 20 различни медицински състояния, но при продължителна терапия е необходимо редовно медицинско наблюдение.

