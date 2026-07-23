Слънчево изгаряне и белене на кожата са две явления, които вървят ръка за ръка през летните месеци. След няколко дни зачервяването и паренето често отстъпват място на лющещата се кожа, което за много хора изглежда тревожно. Всъщност това е естествен защитен механизъм на организма.

Защо кожата реагира по този начин, опасно ли е беленето и как трябва да се грижите за изгорялата кожа? Ето какво обясняват дерматолозите.

Снимка: Canva

Защо кожата се бели след слънчево изгаряне?

UV лъчите увреждат кожните клетки

Когато кожата е изложена на прекомерно количество ултравиолетови (UV) лъчи, те причиняват увреждане на ДНК в кожните клетки. Организмът разпознава тези клетки като необратимо увредени и задейства процес, наречен апоптоза – програмирана клетъчна смърт.

„Слънцето е причинило ДНК увреждане на изгорените кожни клетки и те по същество извършват самоубийство“, обяснява д-р Габриел Нийл, клиничен доцент в Texas A&M University.

При нормални условия милиони кожни клетки се обновяват ежедневно и отпадат незабелязано. След слънчево изгаряне този процес се ускорява значително, поради което започвате да се бели кожата.

Макар да изглежда неприятно, това е защитна реакция. Чрез премахването на увредените клетки организмът намалява риска те да се превърнат в ракови клетки.

Снимка: OpenAI

Кога слънчевото изгаряне изисква лекарска помощ

В повечето случаи беленето не е опасно. Ако обаче слънчевото изгаряне е по-тежко, може да се наложи медицинска оценка.

Потърсете лекар, ако имате:

болезнени мехури;

гадене;

висока температура;

втрисане;

чувство за припадък;

ускорен пулс.

Снимка: Canva

Защо не трябва сами да белите кожата

Много хора се изкушават да отстранят лющещата се кожа с ръце. Дерматолозите обаче предупреждават, че това може да причини повече вреда, отколкото полза.

„Всеки път, когато външният слой на кожата бъде нарушен, независимо дали от порязване, изгаряне или друга травма, това създава входна врата за инфекция“, казва д-р Нийл.

Според дерматолога д-р Дорис Дей от NYU Langone Health:

„Най-лошото, което можете да направите, е да дърпате мъртвата кожа. Така оголвате клетки, които все още не са готови да бъдат изложени, и увеличавате риска от инфекция и образуване на белези.“

Защо мехурите не трябва да се пукат

При по-тежко слънчево изгаряне могат да се появят мехури. Те действат като естествена превръзка и защитават новообразуващата се кожа.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/kakav-e-uv-indeksat-dnes-i-koga-slanceto-e-naj-opasno.html

Спукването им увеличава риска от инфекция и може да забави оздравяването. При наличие на мехури специалистите препоръчват те да останат непокътнати и при необходимост да бъдат покрити със суха стерилна превръзка.

Снимка: Canva

Как да се грижите за кожата след слънчево изгаряне

Нежно ексфолиране

След около седмица, когато зачервяването и чувствителността вече са намалели, може внимателно да отстраните вече отделените люспи с много мек ексфолиант или мека четка за тяло. Това трябва да става без търкане и без насилствено отлепяне на кожата.

Интензивна хидратация

Една от най-важните грижи след слънчево изгаряне е добрата хидратация.

„Слънчевото изгаряне извлича водата от кожата и я прави много суха. Ако я хидратирате добре, тя пак ще се бели, но това ще бъде значително по-слабо изразено“, обяснява д-р Дорис Дей.

Най-подходящото време за нанасяне на хидратиращ лосион е веднага след душ, докато кожата все още е леко влажна. Това помага влагата да се задържи по-дълго.

Облекчаване на болката

За намаляване на болката и възпалението могат да помогнат:

ибупрофен – при липса на противопоказания;

гел от алое вера – за охлаждане и успокояване на кожата.

Снимка: Canva AI

Превенцията остава най-доброто лечение

Въпреки че кожата обикновено се възстановява напълно, честите слънчеви изгаряния увеличават риска от:

рак на кожата;

преждевременно стареене;

поява на бръчки;

пигментни петна.

„Най-важната дума е превенция“, подчертава д-р Наталия Хаймес от Sylvester Comprehensive Cancer Center към Университета в Маями.

За да намалите риска от изгаряне:

използвайте слънцезащитен крем със SPF 30 или по-висок ;

нанасяйте го преди излагане на слънце;

подновявайте защитата приблизително на всеки два часа;

носете шапка, слънчеви очила и защитно облекло;

избягвайте продължителен престой на слънце в най-горещите часове на деня.

Беленето на кожата след слънчево изгаряне е естествена част от процеса на възстановяване след увреждане от UV лъчите. То показва, че организмът премахва клетки с увредена ДНК и ги заменя с нови.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/kolko-slance-e-tvarde-mnogo-za-kozhata.html

Вместо да отстранявате лющещата се кожа, погрижете се за нея с достатъчно хидратация, нежно отношение и подходяща защита. Най-добрият начин да избегнете беленето обаче остава превенцията – използване на слънцезащитен крем, защитно облекло и ограничаване на излагането на силно слънце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------

Източници