Туберкулозата продължава да бъде най-смъртоносната инфекциозна болест в света, а появата на резистентни на антибиотици щамове прави лечението ѝ все по-трудно.

Сега екип от Johns Hopkins Medicine и Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health представят експериментална ДНК ваксина за туберкулоза, която се прилага през носа и е предназначена да помогне на организма да открие и унищожи бактериите, които успяват да "оцелеят" въпреки продължително лечение с антибиотици.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Journal of Clinical Investigation.

Защо туберкулозата все още е глобален проблем

Според Световната здравна организация (СЗО) около 2 млрд. души по света носят латентна туберкулозна инфекция, без да имат симптоми. През 2024 г. над 10 млн. души са развили активна форма на болестта, а 1,2 млн. умират от нея, което прави туберкулозата водещата причина за смърт от единичен инфекциозен причинител. СЗО отдавна настоява за разработването на терапевтични ваксини, които да съкратят продължителните курсове на лечение и да облекчат борбата с мултирезистентната туберкулоза.

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Как действа новата интраназална ваксина

Според изследователите новата интраназална ваксина комбинира два гена — relMtb и Mip3α и работи на няколко нива:

Атакува "персистиращите" бактерии , гените relMtb помагат на туберкулозните бактерии да оцеляват в неблагоприятни условия (антибиотици, липса на кислород), като изпадат в своеобразен "спящ" режим. Ваксината е насочена именно към тях.

Активира дендритните клетки , комбинацията с Mip3α привлича незрели дендритни клетки, които "представят" бактериалните протеини на Т-клетките, за да организират прицелна имунна атака.

Работи директно в белите дробове , прилагането като назален спрей за туберкулоза насочва имунния отговор към респираторната мукоза, където инфекцията реално започва, изграждайки трайна локална Т-клетъчна защита в дихателните пътища.

Резултати от изследването върху животни

При мишки ваксината е увеличила активността на дендритните клетки и е стимулирала траен отговор от Т-лимфоцити CD4 и CD8, както локално в белите дробове, така и в цялото тяло. Според изследователите, приложена заедно със стандартна терапия, ваксината е помогнала на заразените животни да изчистят бактериите по-бързо, намалила е белодробното възпаление и е предотвратила рецидив след приключване на лечението.

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"Ваксината също помогна на мощната комбинация от лекарства бедаквилин, претоманид и линезолид да работи по-добре, което подсказва, че би могла да се използва и при лечение на мултирезистентна туберкулоза", посочва д-р Стилиани Караника, водещ автор на изследването и преподавател в Johns Hopkins Center for Tuberculosis Research.

При тестове върху примати ваксината е предизвикала измерим имунен отговор както в кръвта, така и в дихателните пътища, който е продължил поне шест месеца.

Изследователите обаче уточняват, че този етап от проучването е оценявал само активирането на имунната система, а не реакцията на животните към реална инфекция, затова са необходими допълнителни изследвания преди преминаване към клинични проучвания при хора.

Какво означава това за бъдещето на лечението

Екипът смята, че резултатите подкрепят по-широка стратегия за борба с туберкулозата, комбиниране на антибиотична терапия с имунотерапия при инфекции, насочена специално към бактериите, устойчиви на лекарства. Тъй като ДНК ваксините са относително стабилни и лесни за производство, подходът може да предложи практически предимства, ако бъдещи проучвания потвърдят ефекта му при хора.

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Новата ДНК ваксина за туберкулоза, разработена от Johns Hopkins, показва обещаващи резултати в животински модели, ускорява изчистването на инфекцията, намалява белодробното възпаление, предотвратява рецидиви и подобрява действието на лекарствата срещу мултирезистентна туберкулоза. Предстоят допълнителни доклинични изследвания, преди ваксината да достигне до клинични изпитвания при хора.

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