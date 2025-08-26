Медицинският център „Шеба" в Израел, в партньорство с Университета в Тел Авив, направи революционно откритие в областта на регенеративната медицина.

Изследователите успешно създават синтетичен 3D бъбречен органоид, който оцелява рекордните 34 седмици, значителен напредък спрямо предишните опити в тази област, съобщава TOI.

Пробив в дълголетието на органоидите

Постижението представлява драматично подобрение в сравнение с по-ранните експерименти. Докато предишните бъбречни органоиди не успяват да оцелеят дори четири седмици, новият модел демонстрира устойчивост над 34 седмици, което открива нови възможности за изследване и приложение.

Снимка: Canva

„Това е първият органоид, който е оцелял повече от 34 седмици,“ обяви д-р Бенджамин Декел, директор на отделението по педиатрична нефрология и Института за изследване на стволови клетки в медицинския център „Шеба".

Значение за медицинската наука

Развитието на устойчиви бъбречни органоиди има дългосрочни последици за медицинските изследвания и лечението. Според д-р Декел, тези лабораторно отгледани структури предоставят на учените инструмент за:

Моделиране на заболявания : Органоидите позволяват на изследователите да проучват бъбречните болести в контролирана среда, което улеснява разбирането на основните механизми на заболяванията.

Намаляване на животинските тестове : Новата технология може значително да ограничи зависимостта от експерименти върху лабораторни животни, особено мишки, при тестването на лекарства и терапии.

Разработка на терапии : Органоидите могат да служат като платформа за разработване и тестване на нови лечебни подходи.

Перспективи за клиничното приложение

Въпреки значимостта на откритието, д-р Декел подчертава, че до практическото приложение в клиничната практика има още много работа. „Превръщането на научните открития в клинични приложения отнема време,“ обяснява той.

Снимка: Canva

Изследователят изрази оптимизъм относно бъдещите възможности, като посочва, че терапевтичният потенциал може да не се крие в самата трансплантация на клетки, а в молекулите, които органоидът секретира. Тези биомолекули могат да спомогнат за възстановяването на увредени бъбреци при пациенти.

Следващи стъпки

За да се премине от лабораторията към клиничната практика, изследователският екип трябва да постигне ясно разбиране за няколко ключови аспекта:

Кои специфични типове клетки са най-ефективни за терапевтично приложение?

Какви биомолекули секретират тези клетки?

Как точно тези молекули подпомагат процеса на възстановяване на бъбреците при възрастни пациенти?

Това откритие се вписва в по-широкия контекст на експоненциалния растеж в медицинската наука през последните години. Създаването на функционални органи в лабораторни условия е една от основните цели на съвременната регенеративна медицина, а успехът на израелския екип представлява важна стъпка към тази амбициозна цел.

Разработката на устойчиви бъбречни органоиди може да окаже значително влияние върху лечението на бъбречни заболявания, които засягат милиони хора по света и често изискват трансплантация или дългосрочна диализа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.