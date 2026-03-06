Над 131 млн. души по света страдат от хронични диабетни язви и рани, които отказват да зараснат и в тежки случаи водят до ампутация или смърт.
Ново мащабно научно изследване хвърля светлина върху причината. Имунната система на хората с диабет се влиза в режим на хронично възпаление, вместо да координира нормалното зарастване на тъканите. Какво точно се случва в тялото и какви иновативни лечения се задават на хоризонта?
Имунната система е скритият диригент на зарастването
В нормални условия, когато получим рана, имунната система действа като прецизен оркестър. Тя изпраща специализирани клетки, които първо се борят с инфекцията, след което „изключват" възпалението и стимулират възстановяването на тъканите. При диабет обаче този процес се нарушава сериозно.
Според мащабен научен обзор, публикуван в края на 2025 г. в списание MedScience от изследователски екип начело с Yi Ru, проблемът не е в един единствен механизъм, той засяга множество видове имунни клетки едновременно.
Макрофагите: „Заседналите" в режим на разрушение
Централна роля в патологията играят макрофагите, клетки, които нормално преминават от противовъзпалително състояние (т.нар. тип M1) към възстановително (тип M2), помагайки на раната да зарасне.
При диабетно стъпало и хронични рани, тази трансформация не се случва правилно. Макрофагите остават „заключени" в M1 фазата, поддържайки хронично възпаление при диабет, което уврежда тъканите вместо да ги лекува.
Неутрофили и мастоцити: Когато защитата се обърне срещу нас
Неутрофилите са първите клетки, пристигащи на „бойното поле" след наранявания. При диабет обаче те образуват т.нар. неутрофилни екстрацелуларни капани, отделят прекомерни количества ензими и свободни радикали, което допълнително уврежда околните тъкани и забавя зарастването.
Мастоцитите от своя страна освобождават хистамин, серотонин и растежни фактори. При диабет те се свръхактивират и допринасят за поддържане на хроничното възпалително „блато", в което раната не може да зарасне.
Дендритни клетки и Т-лимфоцити: Нарушена координация
Дендритните клетки свързват вродения и придобития имунитет. При диабет те губят способността си да „почистват" умиращите клетки, процес, наречен ефероцитоза. Натрупването на клетъчни отпадъци в раната продължава да изпраща възпалителни сигнали и пречи на зарастването на тъканите. Учените идентифицират транспортера SLC7A11 като ключов регулатор на тази дисфункция.
Сред Т-лимфоцитите, регулаторните Т-клетки контролират нормално възпалението и насърчават регенерацията. При диабет те са намалени на брой и с отслабена функция. Специализираните епидермални Т-клетки пък произвеждат по-малко растежни фактори, необходими за затварянето на рани.
Иновативни лечения на хоризонта
Разбирането на имунните механизми отваря вратата към нови терапии:
- Топикални анти-цитокинови биологични лечения, прекъсващи хроничното възпаление директно в раната.
- Терапии за макрофагова поляризация, медикаменти, стимулиращи прехода към M2 тип, вече показват обещаващи резултати в клинични проучвания
- Мезенхимни стволови клетки и техните екстрацелуларни везикули с множествен имуномодулиращ ефект.
- Биоматериали за превръзки, проектирани да доставят имунорегулиращи вещества директно в раната.
- IL-15 суперагонисти, засилващи активността на кожните Т-клетки.
Авторите на изследването подчертават, че времето на приложение е критично при различните стадии на зарастване (възпалителен, пролиферативен, ремоделиращ) изискват различни терапии.
Трудно зарастващите рани при диабет са сериозно и животозастрашаващо усложнение, зад което стои нещо повече от нарушена циркулация. Имунната система играе решаваща, но дълго недооценявана роля в тази патология. Новото изследване показва, че множество клетъчни популации, от макрофаги и неутрофили до дендритни клетки и Т-лимфоцити, губят своята координация при диабет, задържайки раните в капана на хроничното възпаление.
Научният напредък в тази област дава основание за оптимизъм: персонализираното лечение, базирано на имунния профил на отделната рана, и комбинираните терапии могат да се превърнат в бъдещия стандарт за грижи при иновативното лечение на диабетни усложнения.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
