Над 131 млн. души по света страдат от хронични диабетни язви и рани, които отказват да зараснат и в тежки случаи водят до ампутация или смърт.

Ново мащабно научно изследване хвърля светлина върху причината. Имунната система на хората с диабет се влиза в режим на хронично възпаление, вместо да координира нормалното зарастване на тъканите. Какво точно се случва в тялото и какви иновативни лечения се задават на хоризонта?

Имунната система е скритият диригент на зарастването

В нормални условия, когато получим рана, имунната система действа като прецизен оркестър. Тя изпраща специализирани клетки, които първо се борят с инфекцията, след което „изключват" възпалението и стимулират възстановяването на тъканите. При диабет обаче този процес се нарушава сериозно.

Снимка: iStock

Според мащабен научен обзор, публикуван в края на 2025 г. в списание MedScience от изследователски екип начело с Yi Ru, проблемът не е в един единствен механизъм, той засяга множество видове имунни клетки едновременно.

Макрофагите: „Заседналите" в режим на разрушение

Централна роля в патологията играят макрофагите, клетки, които нормално преминават от противовъзпалително състояние (т.нар. тип M1) към възстановително (тип M2), помагайки на раната да зарасне.

При диабетно стъпало и хронични рани, тази трансформация не се случва правилно. Макрофагите остават „заключени" в M1 фазата, поддържайки хронично възпаление при диабет, което уврежда тъканите вместо да ги лекува.

Неутрофили и мастоцити: Когато защитата се обърне срещу нас

Неутрофилите са първите клетки, пристигащи на „бойното поле" след наранявания. При диабет обаче те образуват т.нар. неутрофилни екстрацелуларни капани, отделят прекомерни количества ензими и свободни радикали, което допълнително уврежда околните тъкани и забавя зарастването.

Мастоцитите от своя страна освобождават хистамин, серотонин и растежни фактори. При диабет те се свръхактивират и допринасят за поддържане на хроничното възпалително „блато", в което раната не може да зарасне.

Снимка: Canva

Дендритни клетки и Т-лимфоцити: Нарушена координация

Дендритните клетки свързват вродения и придобития имунитет. При диабет те губят способността си да „почистват" умиращите клетки, процес, наречен ефероцитоза. Натрупването на клетъчни отпадъци в раната продължава да изпраща възпалителни сигнали и пречи на зарастването на тъканите. Учените идентифицират транспортера SLC7A11 като ключов регулатор на тази дисфункция.

Сред Т-лимфоцитите, регулаторните Т-клетки контролират нормално възпалението и насърчават регенерацията. При диабет те са намалени на брой и с отслабена функция. Специализираните епидермални Т-клетки пък произвеждат по-малко растежни фактори, необходими за затварянето на рани.

Иновативни лечения на хоризонта

Разбирането на имунните механизми отваря вратата към нови терапии:

Снимка: Canva

Топикални анти-цитокинови биологични лечения , прекъсващи хроничното възпаление директно в раната.

Терапии за макрофагова поляризация , медикаменти, стимулиращи прехода към M2 тип, вече показват обещаващи резултати в клинични проучвания

Мезенхимни стволови клетки и техните екстрацелуларни везикули с множествен имуномодулиращ ефект.

Биоматериали за превръзки , проектирани да доставят имунорегулиращи вещества директно в раната.

IL-15 суперагонисти , засилващи активността на кожните Т-клетки.

Авторите на изследването подчертават, че времето на приложение е критично при различните стадии на зарастване (възпалителен, пролиферативен, ремоделиращ) изискват различни терапии.

Снимка: iStock

Трудно зарастващите рани при диабет са сериозно и животозастрашаващо усложнение, зад което стои нещо повече от нарушена циркулация. Имунната система играе решаваща, но дълго недооценявана роля в тази патология. Новото изследване показва, че множество клетъчни популации, от макрофаги и неутрофили до дендритни клетки и Т-лимфоцити, губят своята координация при диабет, задържайки раните в капана на хроничното възпаление.

Научният напредък в тази област дава основание за оптимизъм: персонализираното лечение, базирано на имунния профил на отделната рана, и комбинираните терапии могат да се превърнат в бъдещия стандарт за грижи при иновативното лечение на диабетни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници