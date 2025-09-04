Сълзи и слюнка заменят кръвните тестове за витамин D и глюкоза

Ново проучване, публикувано в списание Physiologia, изследва възможността за използване на слюнка и сълзи като алтернативни биологични течности за измерване на нивата на витамин D и глюкоза при пациенти с диабет тип 2, съобщава авторитетното издание NewsMedical.

Екип от учени открива, че сълзите силно отразяват нивата на кръвната захар, а слюнката може да отразява статуса на витамин D в човешкия организъм.

Това може да доведе до по-малко инвазивни начини за наблюдение на хронични заболявания.

Проба от слюнка или сълзи вместо кръвно изследване

Витамин D е основен мастноразтворим микронутриент с два основни представителя: витамин D2 и витамин D3. Той може да се приема чрез диета или да се синтезира в човешката кожа, използвайки високоенергийна ултравиолетова радиация от слънцето.

Витамин D е от съществено значение за чревната абсорбция на калций и поддържането на нивата на калций и фосфат в кръвта, за да се улесни растежът и минерализацията на костите. Той също така играе ключова роля за намаляване на възпалението, насърчаване на имунните функции и е свързан с метаболизма на глюкозата.

Дефицитът на витамин D е свързан с редица здравословни състояния, включително сърдечно-съдови заболявания, автоимунни заболявания, диабет, метаболитен синдром и микробни инфекции. Въпреки това, в повечето случаи нивата на витамин D се измерват предимно в кръвни проби, а не в други биологични течности.

Снимка: iStock

В настоящото проучване екип от изследователи изследва възможността за използване на други биологични течности, включително слюнка и сълзи, за оценка на нивата на витамин D и глюкоза при пациенти с диабет тип 2.

Резултати от новия начин на изследване

На тест са подложени шестима възрастни пациенти с диабет тип 2 и осем здрави възрастни. Трима пациенти с диабет приемат добавки с витамин D.

След минимум три часа гладуване, от участниците са събрани проби от кръв, сълзи и слюнка и анализирани с помощта на електрохемилуминисцентен метод за оценка на нивата на витамин D и глюкоза.

Биохимичната оценка разкрива сходни нива на витамин D в кръвни проби, събрани от диабетици и здрави участници. Малко по-високото ниво на витамин D в кръвта при пациентите с диабет е възможно да е ефект от приеманите добавки. Не е наблюдаван обаче ефект от добавките върху нивата на витамин D в пробите от слюнка и сълзи.

Анализът между събраните проби разкрива, че по-високото ниво на витамин D в кръвта е значително свързано с по-ниско ниво на витамин D в слюнката. Подобна, но незначителна отрицателна корелация се наблюдава между нивата на витамин D в кръвта и сълзите.

Снимка: iStock

Проучването установява значително положителна връзка между пробите от кръв и сълзи по отношение на нивата на глюкоза.

Значимост на проучването за бъдещето

Проучването демонстрира, че слюнката и сълзите показват потенциална приложимост като алтернативни биологични матрици за оценка на нивата на витамин D и глюкоза при пациенти с диабет и здрави възрастни.

Съществуващите доказателства сочат за ниски нива на витамин D в кръвни и слюнчени проби, събрани от новодиагностицирани пациенти с диабет.

Настоящото проучване отчита отрицателна корелация между нивата на витамин D в кръвта и слюнката при пациенти с диабет, диагностицирани с болестта в продължение на поне пет години. Следователно тези открития предполагат, че нивата в слюнката могат да отразяват нивата на витамин D в кръвта само при определени условия.

Проучването също така установява тенденция към отрицателна корелация между нивата на витамин D в кръвта и сълзите, като пробите от сълзи съдържат по-високи нива на този витамин, отколкото кръвните проби, както при диабетици, така и при здрави възрастни.

Въпреки това, за разлика от резултатите от настоящото проучване, предишни изследвания, включващи здрави доброволци, показват положителна корелация между нивата на витамин D в кръвта и сълзите. Тази разлика в резултатите предполага, че здравословното състояние може потенциално да повлияе на нивата на витамин D в различни биологични проби.

Проучването установява значителна положителна корелация между пробите от кръв и сълзи по отношение на нивата на глюкоза при пациенти с диабет. Това предполага, че вземането на проби от сълзи може да служи като потенциално надежден, неинвазивен алтернативен подход за мониторинг на нивата на глюкоза при пациенти с диабет.

Като цяло, изследването подчертава потенциалната приложимост на проби от сълзи за измерване на глюкоза и повдига въпроса за възможността пробите от слюнка да отразяват серумния витамин D при определени условия.

Изследователите обаче обясняват, че е жизненоважно да се установят специфични референтни интервали за всяка биологична течност преди клиничното приложение, тъй като е известно, че разликите в съдържанието на протеини, pH, ензимната активност и вискозитета между тези матрици влияят на разпределението на аналита и производителността на анализа.