Все по-честата практика да се изписват антибиотици „за всеки случай" може тихо да подхранва една от най-сериозните заплахи за съвременната медицина, устойчивостта на бактериите към лечение

Това предупреждават учени в нов доклад, който поставя под въпрос дълбоко вкоренен лекарски навик. 

Научите какво представлява антибиотичната профилактика, защо експертите я смятат за нож с две остриета и какво се случва, когато здрави хора приемат лекарства, които всъщност не са им нужни.

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Какво представлява антибиотичната профилактика

Антибиотичната профилактика е приемът на антибиотици с цел да се предотврати бактериална инфекция при хора в риск, а не да се лекува вече налична болест. В определени ситуации тя е животоспасяваща. Проблемът, според авторите, е, че приложението ѝ се е разраснало неустойчиво.

Според коментар, публикуван в научното списание Clinical Microbiology and Infection, изследователи от Втория медицински факултет на Карловия университет в Прага описват тревожен парадокс, докато антибиотиците за лечение на потвърдени заболявания са строго регулирани, профилактичната им употреба се е разширила почти безконтролно.

Антибиотиците все по-неефективни при лечение на бактериални инфекции с E.coli

„Антибиотичната профилактика остава мощна и в някои случаи животоспасяваща намеса, но трябва да се използва предпазливо, за да запазим дългосрочната ѝ ефективност", казва д-р Марек Щефан, специалист по инфекциозни болести и съавтор на проучването.

Защо „за всеки случай" е рисковано

Когато стотици здрави хора бъдат изложени на антибиотици, за да се предотврати една-единствена вторична инфекция, се оказва огромен селективен натиск върху човешкия микробиом, съвкупността от полезни бактерии в тялото ни. Това на практика „обучава" бактериите как да оцеляват и ускорява появата на резистентни патогени, микроорганизми, срещу които лекарствата вече не действат.

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Четири тревожни примера

Авторите илюстрират екологичната цена на широката профилактика с четири клинични сценария:

  • Вирусна пневмония и антибиотици, рутинната „за всеки случай" употреба носи минимална полза при вирусна причина, но излага големи групи хора на ненужен натиск.
  • Доксициклин профилактика (doxy-PEP), нарастваща практика за предотвратяване на бактериални полово предавани инфекции.
  • Ванкомицин профилактика, за намаляване на инфекциите с Clostridioides difficile.
  • Профилактика срещу инвазивен стрептокок група А (iGAS) при домашни контакти на болни.

Антибиотици при вирусни инфекции няма да излегуват грипа

Особено показателни са данните от Нидерландия, за да се предотврати един вторичен случай на iGAS, трябва да бъдат лекувани около 580 здрави контактни лица, често с антибиотици от категорията „Watch" на СЗО (като азитромицин или рифампицин), които са критично важни лекарства и трябва да бъдат пазени.

Какво препоръчват експертите

Изследователите призовават самото понятие „предпазливост" да бъде преосмислено. Истинската предпазливост днес означава да се пази глобалният арсенал от антибиотици, а не да се раздават безразборно.

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„Преди всичко трябва да устоим на постепенната нормализация на антибиотиците „за всеки случай", казва д-р Марцела Крутова, медицински микробиолог и съавтор. „Показанията трябва да са строго основани на доказателства, изборът на антибиотик да е с по-тесен спектър от групата „Access" на СЗО, а продължителността, възможно най-кратка."

Посланието на учените е ясно: антибиотичната профилактика е ценен инструмент, но само когато се прилага прецизно и в реално високорискови ситуации.

Един курс антибиотик уврежда чревния микробиом за години напред

Основните препоръки са строго доказателствени показания, стесняване на спектъра на използваните лекарства и минимална продължителност на приема. Така медицината може да гарантира, че тези животоспасяващи средства ще останат ефективни за пациентите, които наистина се нуждаят от тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. „Researchers warn against the increasing use of 'just in case' antibiotics" — MedicalXpress
  2. Оригинален коментар в списание Clinical Microbiology and Infection (Elsevier) — Втори медицински факултет, Карлов университет, Прага