Все по-честата практика да се изписват антибиотици „за всеки случай" може тихо да подхранва една от най-сериозните заплахи за съвременната медицина, устойчивостта на бактериите към лечение.

Това предупреждават учени в нов доклад, който поставя под въпрос дълбоко вкоренен лекарски навик.

Научите какво представлява антибиотичната профилактика, защо експертите я смятат за нож с две остриета и какво се случва, когато здрави хора приемат лекарства, които всъщност не са им нужни.

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Какво представлява антибиотичната профилактика

Антибиотичната профилактика е приемът на антибиотици с цел да се предотврати бактериална инфекция при хора в риск, а не да се лекува вече налична болест. В определени ситуации тя е животоспасяваща. Проблемът, според авторите, е, че приложението ѝ се е разраснало неустойчиво.

Според коментар, публикуван в научното списание Clinical Microbiology and Infection, изследователи от Втория медицински факултет на Карловия университет в Прага описват тревожен парадокс, докато антибиотиците за лечение на потвърдени заболявания са строго регулирани, профилактичната им употреба се е разширила почти безконтролно.

„Антибиотичната профилактика остава мощна и в някои случаи животоспасяваща намеса, но трябва да се използва предпазливо, за да запазим дългосрочната ѝ ефективност", казва д-р Марек Щефан, специалист по инфекциозни болести и съавтор на проучването.

Защо „за всеки случай" е рисковано

Когато стотици здрави хора бъдат изложени на антибиотици, за да се предотврати една-единствена вторична инфекция, се оказва огромен селективен натиск върху човешкия микробиом, съвкупността от полезни бактерии в тялото ни. Това на практика „обучава" бактериите как да оцеляват и ускорява появата на резистентни патогени, микроорганизми, срещу които лекарствата вече не действат.

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Четири тревожни примера

Авторите илюстрират екологичната цена на широката профилактика с четири клинични сценария:

Вирусна пневмония и антибиотици , рутинната „за всеки случай" употреба носи минимална полза при вирусна причина , но излага големи групи хора на ненужен натиск.

Доксициклин профилактика (doxy-PEP) , нарастваща практика за предотвратяване на бактериални полово предавани инфекции.

Ванкомицин профилактика , за намаляване на инфекциите с Clostridioides difficile .

Профилактика срещу инвазивен стрептокок група А (iGAS) при домашни контакти на болни.

Особено показателни са данните от Нидерландия, за да се предотврати един вторичен случай на iGAS, трябва да бъдат лекувани около 580 здрави контактни лица, често с антибиотици от категорията „Watch" на СЗО (като азитромицин или рифампицин), които са критично важни лекарства и трябва да бъдат пазени.

Какво препоръчват експертите

Изследователите призовават самото понятие „предпазливост" да бъде преосмислено. Истинската предпазливост днес означава да се пази глобалният арсенал от антибиотици, а не да се раздават безразборно.

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„Преди всичко трябва да устоим на постепенната нормализация на антибиотиците „за всеки случай", казва д-р Марцела Крутова, медицински микробиолог и съавтор. „Показанията трябва да са строго основани на доказателства, изборът на антибиотик да е с по-тесен спектър от групата „Access" на СЗО, а продължителността, възможно най-кратка."

Посланието на учените е ясно: антибиотичната профилактика е ценен инструмент, но само когато се прилага прецизно и в реално високорискови ситуации.

Основните препоръки са строго доказателствени показания, стесняване на спектъра на използваните лекарства и минимална продължителност на приема. Така медицината може да гарантира, че тези животоспасяващи средства ще останат ефективни за пациентите, които наистина се нуждаят от тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници