Колко пъти ви се е случвало да изпуснете любима хапка и автоматично да произнесете магическото „5 секунди"?
Това е широко разпространеното вярване, че храна, вдигната от пода за по-малко от пет секунди, е напълно безопасна за консумация.
Но какво казва науката? Правилото за 5-те секунди по-скоро утешава, отколкото защитава и истината е по-сложна, отколкото изглежда на практика.
Какво показват изследванията?
Темата е проучена научно. Едно от първите изследвания е проведено от ученичката Джилиан Кларк по време на стаж в Университета на Илинойс. Резултатите? При контролирани условия с E. coli се наблюдава пренос на бактерии дори преди изтичането на 5 секунди.
По-мащабно проучване, публикувано през 2016 г. в списание Applied and Environmental Microbiology, изследва четири вида храни: диня, хляб, хляб с масло и желирани бонбони. Заключението е категорично: динята събира най-много бактерии и то най-бързо.
Кои фактори са от значение?
1. Видът на храната
Влагата е ключов фактор. Според д-р Сана Зубери, семеен лекар в Henry Ford Health: „Влажната храна събира бактерии значително по-бързо от сухата."
- По-рискови: плодове, зеленчуци, месо, сирене
- По-малко рискови: сухи крекери, бисквити, ядки
2. Видът на повърхността
Според описаното проучване, твърдите повърхности (плочки, паркет) прехвърлят повече бактерии от мек килим. Освен това местоположението е от огромно значение.
Места с по-висок риск:
- Обществени тоалетни
- Болници и детски градини
- Ресторантски кухни
- Училища
По-нисък риск: собственият ви дом, особено ако не се влиза с обувки.
3. Времето на контакт
Въпреки че 5-секундната граница изглежда произволна, изследванията потвърждават: колкото повече време храната прекарва на пода, толкова повече бактерии събира. Въпреки това определени влажни храни се замърсяват почти моментално.
Мнението на експертите
Специалистите са разделени. Д-р Зубери признава, че следва правилото в ежедневието си, но подчертава, че времето само по себе си не е гаранция за безопасност.
От другата страна, хранителният консултант Робърт Ромейн, с над 25 години опит като здравен инспектор, е категоричен: „Всяка повърхност, особено подът, не трябва да се счита за чиста. Всяка храна, докоснала го, е отпадък."
Практически съвети
- Измийте го, ако е плод или зеленчук – старателното изплакване премахва значителна част от бактериите.
- Преценете повърхността: домът ви е по-безопасен от обществени места.
- Съобразете се с вида на храната: сухите храни са по-малко рискови.
- Избягвайте правилото в болници, детски заведения и обществени тоалетни.
- При съмнение – изхвърлете. Особено ако става дума за деца, бременни или хора с отслабен имунитет.
В правилото има истина, но подходете с внимание
В правилото за 5-те секунди има зрънце истина, но е далеч от универсална защита. Науката е ясна: бактериите не чакат да изтекат пет секунди, за да атакуват паднала храна.
Влагата, видът на повърхността и конкретното място са решаващи фактори. Доброто практическо правило остава старото: при съмнение – изхвърли.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Здравна организация „Henry Ford Health“ (2022): Правилото за петте секунди: Мит или реалност? (2022)
- Медицинска платформа „WebMD“: Правилото за петте секунди – важи ли понякога? (Няма посочена година)
- Потребителска организация „Consumer Reports“ (2016): По-умно: Работи ли правилото за петте секунди?