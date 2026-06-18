Колко пъти ви се е случвало да изпуснете любима хапка и автоматично да произнесете магическото „5 секунди"?

Това е широко разпространеното вярване, че храна, вдигната от пода за по-малко от пет секунди, е напълно безопасна за консумация.

Но какво казва науката? Правилото за 5-те секунди по-скоро утешава, отколкото защитава и истината е по-сложна, отколкото изглежда на практика.

Какво показват изследванията?

Темата е проучена научно. Едно от първите изследвания е проведено от ученичката Джилиан Кларк по време на стаж в Университета на Илинойс. Резултатите? При контролирани условия с E. coli се наблюдава пренос на бактерии дори преди изтичането на 5 секунди.

Снимка: Canva

По-мащабно проучване, публикувано през 2016 г. в списание Applied and Environmental Microbiology, изследва четири вида храни: диня, хляб, хляб с масло и желирани бонбони. Заключението е категорично: динята събира най-много бактерии и то най-бързо.

Кои фактори са от значение?

1. Видът на храната

Влагата е ключов фактор. Според д-р Сана Зубери, семеен лекар в Henry Ford Health: „Влажната храна събира бактерии значително по-бързо от сухата."

По-рискови: плодове, зеленчуци, месо, сирене

По-малко рискови: сухи крекери, бисквити, ядки

2. Видът на повърхността

Според описаното проучване, твърдите повърхности (плочки, паркет) прехвърлят повече бактерии от мек килим. Освен това местоположението е от огромно значение.

Места с по-висок риск:

Обществени тоалетни

Болници и детски градини

Ресторантски кухни

Училища

Снимка: Canva

По-нисък риск: собственият ви дом, особено ако не се влиза с обувки.

3. Времето на контакт

Въпреки че 5-секундната граница изглежда произволна, изследванията потвърждават: колкото повече време храната прекарва на пода, толкова повече бактерии събира. Въпреки това определени влажни храни се замърсяват почти моментално.

Мнението на експертите

Специалистите са разделени. Д-р Зубери признава, че следва правилото в ежедневието си, но подчертава, че времето само по себе си не е гаранция за безопасност.

От другата страна, хранителният консултант Робърт Ромейн, с над 25 години опит като здравен инспектор, е категоричен: „Всяка повърхност, особено подът, не трябва да се счита за чиста. Всяка храна, докоснала го, е отпадък."

Снимка: Canva

Практически съвети

Измийте го , ако е плод или зеленчук – старателното изплакване премахва значителна част от бактериите.

Преценете повърхността : домът ви е по-безопасен от обществени места.

Съобразете се с вида на храната : сухите храни са по-малко рискови.

Избягвайте правилото в болници, детски заведения и обществени тоалетни.

При съмнение – изхвърлете. Особено ако става дума за деца, бременни или хора с отслабен имунитет.

В правилото има истина, но подходете с внимание

В правилото за 5-те секунди има зрънце истина, но е далеч от универсална защита. Науката е ясна: бактериите не чакат да изтекат пет секунди, за да атакуват паднала храна.

Влагата, видът на повърхността и конкретното място са решаващи фактори. Доброто практическо правило остава старото: при съмнение – изхвърли.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници