Студените крака и ръце не са просто дискомфорт - понякога те са сигнал, че нещо в организма не е наред. Ако краката ви остават ледени дори в дебели чорапи, докато останалата част от тялото ви е топла, е време да им обърнете внимание.

Ако ръцете ви също са по-студени от нормалното, също може да е тревожен знак.

Милиони хора по света изпитват хроничното усещане за студени крака и ръце, но малцина знаят, че това може да бъде симптом на сериозни медицински състояния - от диабет и сърдечни заболявания до хормонални нарушения.

Експертите предупреждават: игнорирането на постоянно студените крака и ръце може да забави диагностиката на опасни заболявания.

Какво представляват студените крака и ръце?

Студените крака възникват, когато усещате краката си с по-ниска температура от останалата част на тялото. Например, ръцете ви са топли, докато краката ледени - все едно сте ходили боси в снега. Студените ръце са същото нещо.

Това не е просто субективно усещане. Най-честата причина за студени крака и ръце е лошото кръвообращение в крайниците, което означава, че кръвта не циркулира ефективно до най-отдалечените части на тялото ви.

Защо краката и ръцете са студени, а тялото е топло?

Когато сте изложени на студени температури, краката и ръцете са първите, които изстиват, докато гръдният кош и торсът остават топли. Понеже краката и ръцете са най-отдалечени от сърцето, кръвта отнема повече време да достигне до тях. Това обяснява защо крайниците се затоплят по-бавно от централната част на тялото.

8 медицински причини за винаги студени крака и ръце

1. Усложнения от диабет

Ако имате диабет, рискувате да развиете няколко състояния, които засягат температурата на краката:

Периферна невропатия: Това усложнение увреждa нервите в краката. Те могат да се усещат студени за вас, но нормални на допир. Състоянието може да възникне и при хора без диабет - причини включват наранявания, автоимунни заболявания, алкохолизъм, недостиг на витамини и медикаменти.

Периферна артериална болест (ПАЗ): Това състояние забавя или блокира кръвообращението към краката. Лошата циркулация прави краката студени. Възможно е да развиете ПАЗ и без диабет - тютюнопушенето, високото кръвно налягане, високият холестерол и възрастта повишават риска.

2. Хипотиреоидизъм (неактивна щитовидна жлеза)

Щитовидната жлеза - орган с форма на пеперуда във врата ви, може да е виновна за студените ви крака. Тя произвежда хормони, които влияят на почти всички органи и помагат за превръщането на храната и кислорода в енергия.

При хипотиреоидизъм щитовидната жлеза не отделя достатъчно хормони, което може да ви накара да се чувствате студени навсякъде - включително и в ръцете и краката.

3. Болест на Рейно

Болестта на Рейно кара тялото да свръхреагира на студа. Когато температурата спадне, пръстите на ръцете и краката могат да се почувстват вцепенени и замръзнали. Понякога дори сменят цвета си - първо бледи, после сини, а докато се затоплят, изтръпват и стават червени.

Студеното време, климатиците и стресът могат да предизвикат тези атаки. При Рейно артериите в ръцете и краката спазмират и се стесняват, което попречва на кръвта да достига до пръстите.

Съществуват два типа:

Първична болест на Рейно - най-честата форма с по-леки симптоми.

Вторична болест на Рейно - може да е по-сериозна и да се появи на по-късна възраст, причинена от лупус, ревматоиден артрит, наранявания или тунелен синдром на китката.

4. Анемия

Студените крака и ръце могат да сигнализират за анемия - състояние, при което тялото няма достатъчно червени кръвни клетки или те не са достатъчно здрави, за да пренасят кислород от белите дробове до останалата част на тялото.

Анемията може да бъде симптом на друго заболяване, затова е важно да посетите лекар при признаци на това състояние. Лечението зависи от типа анемия.

5. Болест на Бюргер

Болестта на Бюргер (облитериращ тромбангиит) е рядко срещана, но ако пушите или дъвчете тютюн и краката и ръцете ви са студени, това може да е причината. Заболяването, свързано с употребата на тютюн, причинява подуване на кръвоносните съдове в ръцете и краката. Това забавя кръвотока, може да образува кръвни съсиреци и да причини инфекция.

Болестта е по-честа при мъже под 45 години. Единственото лечение е пълното прекратяване на тютюнопушенето.

6. Висок холестерол

Ако имате висок холестерол, рискувате циркулаторни проблеми, които водят до студени крака и ръце. Проблемите с циркулацията (наричани още артериално заболяване) са резултат от натрупването на холестерол и възпаление в кръвоносните съдове.

7. Стрес и тревожност

Когато сте под стрес, тялото насочва кръвта към централните органи и я отдалечава от ръцете и краката. Това е древен еволюционен механизъм за оцеляване, който обаче може да ви остави с ледени крайници в съвременния стресиращ живот.

8. Странични ефекти от медикаменти

Някои лекарства - като бета-блокери за високо кръвно налягане и определени медикаменти за мигрена - могат да причинят студени крака и ръце като страничен ефект.

Кога трябва да посетите лекар?

Потърсете медицинска помощ, ако:

Краката и ръцете ви са хронично студени дори в топла среда

Краката и ръцете ви сменят цвета (бледи, червени, сини или лилави)

Имате болка или изтръпване в краката и/или ръцете

Студените крака и ръце се появяват заедно с други симптоми (умора, загуба на тегло, главоблъсквания)

Имате рани по краката, които не заздравяват

Как се диагностицират студените крака и ръце?

Лекарят ще започне с подробна медицинска история и физически преглед, за да изключи нервни увреждания или наранявания.

Може да се предложат:

Кръвни изследвания - за откриване на анемия или хипотиреоидизъм

Образни изследвания - за изключване на сърдечни заболявания

Глезен-брахиален индекс - измерва кръвообращението в краката

Как да се справим със студените крайници?

Можете да третирате студените крака у дома чрез:

Носене на топли чорапи (препоръчват се вълнени)

Носете ръкавици с един пръст , а не с пет, така пръстите остават топли

Редовно упражняване - подобрява циркулацията

Компресионни чорапи - помагат за кръвообращението

Здравословна, балансирана диета

Повдигане на краката с възглавница при лежане

Хидратация - пийте достатъчно вода

Ако имате студени крака и ръце, нервите ви може да реагират по-бавно на прекомерна топлина, което може да доведе до изгаряния от твърде гореща вода или електрически възглавници.

Най-безопасната алтернатива за затопляне на студените крака е носенето на дебели вълнени чорапи, а при ръцете - на вълнени ръкавици.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

