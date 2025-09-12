Обикновената стевия, която мнозина използват като заместител на захарта, може да се окаже неочаквано оръжие в борбата с един от най-агресивните видове рак.

Японски учени откриват, че ферментираната форма на растението притежава силни противоракови свойства, които биха могли да променят начина, по който лекуваме ракът на панкреаса, съобщава Independent.

Защо ракът на панкреаса е толкова опасен

Ракът на панкреаса остава една от най-трудните за лечение форми на рак в съвременната медицина. Симптомите се появяват едва когато болестта вече се е разпространила в организма. Дори при съвременните методи за лечение, като химиотерапия, шансовете за пълно излекуване остават изключително ниски, по-малко от 10% от пациентите оцеляват пет години след поставянето на диагнозата.

Снимка: Canva

Тази статистика кара учените да търсят нови, по-ефективни и по-щадящи методи за лечение. Много от днешните противоракови лекарства произхождат от растения, например паклитаксел се извлича от кората на тихоокеанския тис, а винкристин идва от мадагаскарската винка. Този успешен опит дава надежда, че природата все още крие неоткрити съкровища в борбата срещу рака.

От подсладител към лекарство

Стевията е листно растение от Южна Америка, което от години се използва като естествен подсладител. Макар че я намираме във всеки супермаркет, малцина я възприемат като лечебно растение. Листата на стевията съдържат биологично активни съединения, които в предишни изследвания показват слаби противоракови и антиоксидантни свойства.

Проблемът досега, че нефермантираните екстракти от стевия показват само умерен ефект в лабораторни условия. За да повлияят на раковите клетки, са нужни много високи дози, което прави практичното им приложение трудно.

Силата на ферментацията

Решението дойде от неочаквано място, а именно ферментацията, процеса, който познаваме от приготвянето на кисело мляко, кимчи и квасен хляб. Изследователи от Университета в Хирошима си задават въпроса: какво ще стане, ако стевията се ферментира с подходящи бактерии?

Те експериментират с щам, наречен Lactobacillus plantarum SN13T, родственик на бактериите, които обичайно се намират в ферментиралите храни. Резултатът надминава очакванията им. Ферментацията произвежда съединение, наречено хлорогенова киселина метилов естер (CAME), което показва значително по-силни противоракови ефекти от обикновения екстракт от стевия.

Как работи новооткритото съединение

Лабораторните тестове разкриват впечатляваща селективност на ферментирания екстракт от стевия. Докато раковите клетки от панкреаса умират в големи количества, здравите клетки от бъбреците остават почти непокътнати. Тази селективност е „светият граал" в онкологията, способността да се унищожават болните клетки, без да се увреждат здравите.

Снимка: DELL-E

CAME работи по два начина едновременно. Първо, то блокира раковите клетки в определена фаза от жизнения им цикъл, като им пречи да се размножават. Второ, активира процеса на апоптоза, естествената програма за самоунищожение, която се включва когато клетките са повредени или не са вече необходими.

На генетично ниво CAME променя програмирането на раковите клетки по революционен начин. То активира гените, които насърчават клетъчната смърт, и едновременно с това потиска онези, които помагат на раковите клетки да растат и оцеляват. Този двоен удар забавя прогресията на рака и насърчава злокачествените клетки да се самоунищожат.

Допълнителни ползи

Ферментираният екстракт от стевия се оказа и по-силен антиоксидант от нефермантирания си вариант. Оксидативният стрес, дисбалансът на потенциално вредни молекули, наречени свободни радикали, в организма - е свързан с развитието на рак и други заболявания. Чрез по-ефективно неутрализиране на тези свободни радикали, ферментираният екстракт може да предложи допълнителна защита за здравите клетки.

Снимка: Canva

Това не е първият случай, в който ферментацията разкрива скрити ползи. Ферментиралата соя и женшен също са показват подобрени здравословни свойства в сравнение с необработените си форми. Но откритието със стевията се откроява именно заради селективността на съединението, способността да убива раковите клетки, като не вреди на здравите.

Какво означава това за бъдещето

Важно е да се подчертае, че тези резултати идват от изследвания върху клетки, отглеждани в лаборатория, а не от тестове върху животни или хора. Много вещества, които изглеждат обещаващи в лабораторни условия, се провалят в клиничните изпитвания поради сложността на човешкия организъм.

Въпреки това откритието е вълнуващо и заслужава по-нататъшно проучване. Ако бъдещите изследвания потвърдят ефективността и безопасността на ферментираната стевия при животни и хора, това може да открие нов път в лечението на рака на панкреаса, заболяване, което отчаяно се нуждае от по-добри терапевтични опции.

Дотогава остава да наблюдаваме развитието на науката и да се надяваме, че скромната стевия наистина ще се окаже новото тайно оръжие в битка на човечеството срещу рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.