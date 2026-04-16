Метаболитните чернодробни заболявания ще засегнат 1,8 милиарда души по света до 2050 г., причинени от нарастващото затлъстяване и нивата на кръвната захар, показва ново проучване.

Стеатозното чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция (MASLD), известно преди като неалкохолно мастно чернодробно заболяване, е едно от най-разпространените и бързо развиващи се чернодробни заболявания в световен мащаб.

Според последните оценки, в света живеят 1,3 милиарда души с това заболяване, което е увеличение от 143% само за 3 десетилетия. Приблизително един на всеки шест души – 16%, е засегнат.

Тревожни данни за чернодробните заболявания

Очаква се разпространението на състоянието да се увеличи още повече, главно поради глобалния растеж на населението в комбинация с промени в начина на живот, като например нарастващо затлъстяване и високи нива на кръвна захар.

Констатациите от проучването за глобалната тежест на заболяванията, нараняванията и рисковите фактори са публикувани в списанието Lancet Gastroenterology & Hepatology.

През 1990 г. около 500 милиона души са живели с MASLD, установяват учените в своя доклад. До 2023 г. тази цифра е нараснала до 1,3 милиарда. Прогнозите са, че MASLD ще засегне 1,8 милиарда души до 2050 г., което е увеличение с 42% спрямо 2023 г.

Глобалният процент на разпространение нараства до 14 429 случая на 100 000 души през 2023 г., което представлява увеличение с 29% спрямо 1990 г.

Какво представлява стеатозното чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция (MASLD)?

Стеатозното чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция (MASLD), е група чернодробни заболявания, които се появяват, когато тялото ви съхранява много мазнини в черния дроб (стеатотично (мастно) чернодробно заболяване (SLD).

С течение на времето тези мазнини в черния дроб могат да причинят възпаление в черния дроб (хепатит). Доскоро MASLD беше известно като неалкохолно мастно чернодробно заболяване (Nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD).

MASLD е една от най-често срещаните форми на хронично чернодробно заболяване. Затлъстяването или диабет тип 2 са чести причини за MASLD. Предвид нарастващите нива на затлъстяване и диабет тип 2, експертите изчисляват, че повече от 30% от хората по света страдат от това състояние.

Без лечение MASLD може да причини по-сериозни чернодробни заболявания. Ранната диагностика и лечение могат да предотвратят влошаването на MASLD.

Симптоми на стеатозното чернодробно заболяване

MASLD се развива в продължение на няколко години. Може да го имате без симптоми. Може да не забележите промени в тялото си, освен ако не развиете Стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция (MASH).

MASH причинява цироза или тежка чернодробна фиброза. Чернодробната фиброза е образувание от белези в черния дроб.



Някои хора с MASH имат симптоми като:

Болка в горната дясна част на корема, където се намира черният дроб

Екстремна умора и слабост

Загуба на апетит

Подут корем

Неочаквана загуба на тегло

Пожълтяване на кожата и очите

Причини на стеатозното чернодробно заболяване

Може да развиете MASLD (синдром на метаболитното разстройство на стъпалата), ако имате метаболитна дисфункция. Това е група от състояния, които засягат метаболизма ви.

Вашият метаболизъм превръща храната в енергия. Състояния, които могат да доведат до MASLD, са:

Диабет тип 2: Това е хронично състояние, което се случва, когато имате висока кръвна захар (хипергликемия).

Затлъстяване: Затлъстяването е състояние, при което индексът на телесна маса (ИТМ) е 30 или по-висок. Хората, които носят излишно тегло в корема си, имат повишен риск от MASLD.

Дислипидемия: Това са високи нива на липиди. Липидите са мастни или восъчни вещества, които тялото ви произвежда. Холестеролът е пример за липид в кръвта.

Инсулинова резистентност: Инсулинът е хормон, който регулира нивата на кръвната захар. Инсулиновата резистентност възниква, когато клетките в мускулите, мазнините и черния дроб не реагират на инсулина както трябва.

Изследователите са открили и няколко генетични вариации, които увеличават риска от MASLD.

Мъжете са по-засегнати от чернодробна стеатоза

MASLD е по-често срещан при мъжете, отколкото при жените, и има най-високи нива на разпространение при възрастни хора на възраст между 80 и 84 години.

Най-голям брой засегнати хора обаче са по-млади – на възраст между 35 и 39 години при мъжете и 55 до 59 години при жените.

Проучването установява също, че въпреки че все повече хора развиват заболяването, общото въздействие върху здравето – измерено в години, загубени поради заболяване или смърт, е стабилно.

Това предполага, че напредъкът в лечението и грижите помага на хората да живеят по-дълго и по-здравословно и че увеличаването на броя на случаите се случва най-вече в ранните стадии на заболяването.

Въпреки това, нарастващият брой случаи все още означава, че много хора са изложени на риск от развитие на сериозни усложнения като цироза на черния дроб или рак в бъдеще.

Може ли да обърне стеатозното чернодробно заболяване

Да, но това зависи от вашата ситуация. Като цяло, лечението може да обърне MASLD, освен ако нямате цироза, свързана с метаболитна дисфункция.

Промеите в начина на живот, като отслабване и по-голяма активност, могат да помогнат за предотвратяване на влошаването на MASLD.

Тези промени могат дори да обърнат щетите, нанесени на черния дроб. Но е необходимо време, за да отслабнете безопасно. А да станете по-активни означава да поемете ангажимент към здравето си.

Може да има дни, в които ще ви се иска да се откажете. Вашият медицински екип разбира предизвикателството да правите промени, които не показват незабавни резултати. Не се колебайте да поискате помощ и подкрепа.

