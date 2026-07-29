От 29 юли 2026 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) стартира национална кампания за активиране на мобилното приложение еЗдраве, инструментът, чрез който всеки здравноосигурен може да следи в реално време съдържанието на своето електронно здравно досие.

В цялата страна вече работят изнесени пунктове към районните здравноосигурителни каси (РЗОК), където гражданите получават безплатно съдействие за активиране на приложението директно на телефона си.

Снимка: Министерство на здравеопазването

Тя се провежда паралелно с усилията на Министерството на здравеопазването за по-лесен достъп до електронното здравно досие. Според предходни данни на институциите България вече отчита над 87% достъп до електронни здравни досиета сред осигурените граждани, а близо всяка четвърта бяла рецепта у нас вече се изписва през мобилно приложение.

Какво показва еЗдраве на практика

Приложението еЗдраве дава на потребителя достъп в реално време до:

извършени прегледи при джипи и специалисти;

направени изследвания и резултати от тях;

хоспитализации и епикризи;

издадени рецепти и направления ;

други медицински дейности, отчетени към Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Приложението вече предлага и допълнителни функции, надграждащи базовия достъп до досието, сред тях е и възможността за напомняния за предстоящи прегледи, имунизации и изследвания, както и проследяване на статуса на протоколи за скъпоструващи лекарства от подаването до одобрението им. Само по тази функционалност достъп до данните си вече имат над 230 000 пациенти.

Как да подадете сигнал при несъответствие

Ако при преглед на досието си установите несъответствие, например записана дейност, която не си спомняте да е извършена, приложението позволява да подадете сигнал директно до НЗОК или съответната РЗОК. Институцията от своя страна извършва проверка по случая. Именно тази функция за граждански контрол е сред основните аргументи, с които НЗОК обосновава кампанията, тя превръща пациента от пасивен наблюдател в активна страна, която може да следи какво реално се случва с неговите здравни данни.

Снимка: bTV

Къде да намерите пунктовете

Информацията за конкретните адреси на изнесените пунктове е публикувана на официалната страница на НЗОК, в рубриката „еЗдраве“. Списъкът се допълва текущо, а за новоразкрити пунктове в отделните области гражданите могат да се обръщат директно към съответната РЗОК.

Важно е да се знае, че активирането по този ред не изисква електронен подпис, достатъчни са лична карта и телефон с инсталирано приложение. Тези, които разполагат с квалифициран електронен подпис (включително облачен), могат да активират достъпа изцяло дистанционно, без да посещават пункт.

Защо кампанията е важна

Прозрачността в здравеопазването работи най-добре, когато институциите и пациентите са партньори, а достъпът до собственото здравно досие е първата стъпка към това партньорство. С активирано приложение еЗдраве всеки осигурен получава практически инструмент за:

контрол върху отчетените в негово име медицински дейности;

по-добра организация на собственото здравеопазване чрез поглед върху цялата медицинска история на едно място;

по-бърза реакция при съмнение за грешка или злоупотреба с личните здравни данни.

Ако все още не използвате мобилното приложение еЗдраве, най-простият път е да посетите най-близкия изнесен пункт на РЗОК с лична карта и телефон, активирането отнема минути. Проверете адресите в рубриката „еЗдраве“ на сайта на НЗОК или се свържете с местната РЗОК за актуален график.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници