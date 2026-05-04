Може ли по-кратко лечение да бъде по-добро? Може ли клопидогрелът да измести аспирина, медикамент, който десетилетия се смята за традиционна терапия? Три мащабни международни клинични проучвания дадоха отговори, които карат кардиолозите по света да преоценят установените практики при коронарна болест.

Резултатите засягат продължителността на антиагрегантната терапия, избора на поддържащ медикамент и целите за нивата на „лошия" холестерол.

Какво представлява антиагрегантната терапия и защо е важна?

След перкутанна коронарна интервенция (PCI), процедура, при която чрез катетър се отпушва запушена сърдечна артерия и често се поставя стент, пациентите получават двойна антиагрегантна терапия (DAPT). Това е комбинация от два медикамента (обикновено аспирин и клопидогрел или тикагрелор), които пречат на тромбоцитите да се слепват и да образуват кръвни съсиреци.

Снимка: Canva

Стандартно DAPT се прилага поне 12 месеца при пациенти без висок риск от кървене. Проблемът е, че колкото по-дълго се приема двойната терапия, толкова по-голям е и рискът от кървене.

HOST-IDEA, по-кратка терапия, същата ефективност

Според проучване, публикувано с тригодишно проследяване, изследва оптималната продължителност на DAPT след поставяне на стентове от трето поколение. Над 2000 пациенти са разделени в две групи, едни приема DAPT 3–6 месеца, а други, стандартните 12 месеца.

Резултатите са изненадващи:

Сериозни сърдечно-съдови събития възникнаха при 7,7% от пациентите с кратка терапия

Срещу 8,2% при тези със стандартна 12-месечна терапия

Разликата не е статистически значима

С други думи, при модерните трето поколение стентове по-краткият курс може да предложи същата защита с по-малко странични ефекти.

Клопидогрел срещу аспирин, неочакван победител

Спорът клопидогрел срещу аспирин при дългосрочна поддържаща терапия получава ясен отговор от HOST-EXAM проучването с десетгодишно проследяване. В него 5438 пациенти, преминали успешно през двойна антиагрегантна терапия, са разпределени да приемат:

Клопидогрел 75 mg дневно , или

Аспирин 100 mg дневно

Снимка: Canva

Какво показват данните след 10 години:

25,4% от пациентите на клопидогрел развиват сериозни усложнения

В сравнение с 28,5% от тези на аспирин

Клопидогрел намалява исхемичните събития и острия коронарен синдром

По-малко стомашно-чревни оплаквания и по-малко кървене

Експертите изчисляват, че за всеки 33 пациенти, лекувани с клопидогрел вместо аспирин в продължение на 10 години, се предотвратява едно сериозно събитие, а пациентите по-стриктно спазват терапията с клопидогрел.

Ez-PAVE: по-агресивната борба с холестерола печели

Втората голяма промяна засяга LDL холестерол таргет. Според актуалните насоки високоинтензивна статинова терапия трябва да се започне при всички пациенти с остър коронарен синдром, заедно с езетимиб при изписване от болницата.

Ez-PAVE проучването включи 3048 пациенти с атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване, разделени в две групи:

Цел: нива на LDL-C под 55 mg/dL (интензивна група)

Цел: LDL-C под 70 mg/dL (стандартна група)

Резултатите след 3 години:

Сърдечно-съдови събития – 6,6% в интензивната група срещу 9,7% в стандартната

33% относително намаление на риска

Намаление на нефаталните инфаркти и нуждата от повторни интервенции

Без повишаване на нежелани ефекти като диабет, мускулни болки или катаракта

Ползата идва от комбинирана терапия – статини и езетимиб, а при необходимост и PCSK9 инхибитори (евокумаб, алирокумаб), инклизиран или бемпедоева киселина.

Какво означава това за пациентите?

Насоките на Европейското дружество по кардиология (ESC) от 2024 г. вече включват:

LDL-C под 55 mg/dL като препоръка от клас I, ниво A

Клопидогрел на същото ниво на препоръка като аспирина

Тези три проучвания подкрепят преосмислянето на ролята на аспирина във вторичната профилактика на сърдечно-съдови заболявания. Все повече кардиолози считат, че по-кратката двойна антиагрегантна терапия, поддържащата монотерапия с клопидогрел и по-стриктният контрол на LDL-C могат да намалят сърдечно-съдовата смъртност без да увеличават рисковете.

Трите проучвания, очертават нова посока в лечението на коронарна болест: по-кратка двойна антиагрегантна терапия при модерни стентове, замяна на аспирина с клопидогрел за дългосрочна защита и по-агресивно понижаване на LDL холестерола под 55 mg/dL. Заедно тези стратегии могат да спасят живот, без да увеличават страничните ефекти, и вече намират място в най-новите европейски препоръки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници