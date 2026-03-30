Военномедицинска академия (ВМА) организира традиционната си кръводарителска кампания "Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!" в неделя, 5 април, съвпадаща с християнския празник Цветница.

Акцията ще се проведе от 10:00 до 15:00 часа във временен пункт, разположен в храм "Рождество Христово" в столичния жк "Младост 3", бул. "Филип Аврамов" № 7.

Защо кръводаряването е толкова важно

България продължава да изпитва хроничен дефицит на кръвни продукти. Според данни на Националния център по трансфузионна хематология, в България годишно се събират около 170 000 кръводарявания, но нуждите са големи, особено за спешни интервенции, като страната често страда от недостиг на кръводарители. Един човек може да дари 450 мл кръв, което не вреди на организма. Въпреки това, броят на активните кръводарители остава под необходимото ниво.

Само една доза кръв може да спаси до трима души, жертви на катастрофи, пациенти по време на операции, хора с онкологични заболявания или наследствени кръвни болести. Редовното кръводаряване е жизненоважно за поддържането на достатъчни кръвни запаси в болниците, особено в ситуации на извънредни състояния.

Как можете да се включите

Организаторите канят всички съпричастни хора да дойдат на празничната служба на Цветница, да получат върбова клонка за здраве и благословение и да направят истински значимо добро, да дарят кръв.

Основни изисквания за кръводарители:

Възраст и здравословно състояние:

Възраст между 18 и 65 години

Добро общо здравословно състояние, потвърдено от преглед при лекар

Телесно тегло минимум 50 кг

Честота на кръводаряване:

Мъжете могат да даряват до 5 пъти годишно

Жените – до 4 пъти годишно

Минимален интервал между две последователни дарявания: 2 месеца

Подготовка преди кръводаряване:

Медицинските специалисти напомнят, че успешното кръводаряване изисква спазване на няколко прости правила:

Задължително закусете преди явяването в пункта

Осигурете си добър нощен сън (минимум 6-8 часа)

Избягвайте мазни и тежки храни в деня на даряването

Пийте достатъчно течности

Символиката на добротата на Цветница

Провеждането на кръводарителската кампания именно на Цветница не е случайно. Празникът, известен още като Връбница или Вход Господен в Ерусалим, символизира вярата, надеждата и началото на нов живот. Жестът на кръводаряване в този ден придобива допълнително духовно измерение, даването на шанс за продължаване на живота на нуждаещите се.

Всеки здрав човек може да стане част от тази благородна кауза и да подари не просто кръв, а истинска надежда на пациенти в критично състояние.

