Постепенно отслабване на мускулите, не само в краката, но и около сърцето, белите дробове и гръбначния стълб. Това се случва на хората с мускулна дистрофия – група генетични заболявания, при които мускулната тъкан прогресивно се разгражда.

Научете кои са най-честите усложнения от мускулна дистрофия, защо е важно да ги познавате и как съвременната медицина помага за по-добър живот с това нервно-мускулно заболяване.

Какво е мускулна дистрофия?

Мускулната дистрофия не е едно заболяване, а група от над десетки генетични нарушения, при които скелетните мускули прогресивно отслабват и губят маса. Според MedlinePlus отделните видове засягат различни мускулни групи – при едни водеща е слабостта в ръцете и краката, при други – в лицето или гърба.

При най-честите форми симптомите се появяват още в детска възраст. По-редките форми могат да се проявят едва в зряла възраст. Лечение, което да спре болестта напълно, все още не съществува, но медикаменти и рехабилитация могат да забавят прогресията и да подобрят качеството на живот.

Основни симптоми

Според клиниката Mayo Clinic, независимо от конкретния вид, прогресивната мускулна слабост може да причини:

Затруднено ходене и чести падания

Трудност при ставане от легнало или седнало положение

Ограничена подвижност в ставите (контрактури)

Сърдечни проблеми

Проблеми с дишането и преглъщането

Болка или скованост в мускулите

С времето редица хора с мускулна дистрофия преминават към използване на инвалидна количка. Ерготерапевт може да помогне за разработване на стратегии за запазване на самостоятелността чрез помощни средства.

Усложнения от мускулна дистрофия

Усложненията са непреки или дългосрочни последствия от заболяването, които се развиват с неговата прогресия. Ето основните от тях:

Контрактури

Скъсяване на мускули и сухожилия около ставите, което допълнително ограничава движенията. Редовното разтягане може да забави развитието им.

Дихателни затруднения

Засягането на дихателните мускули може да наложи използване на CPAP апарат или вентилатор, понякога само нощем, а по-късно и денем.

Сърдечни проблеми

Кардиомиопатията е честа проява. При Мускулната дистрофия тип Дюшен почти всички пациенти развиват някаква степен на сърдечно заболяване.

Сколиоза

Когато гръбначните мускули отслабнат, гръбначният стълб може да се извие. При тежки случаи се препоръчва хирургична корекция.

Остеопороза

Особено при лечение с кортикостероиди костите стават чупливи – рискът от фрактури е повишен, особено при чести падания.

Преглъщане

Слабостта на мускулите при хранене може да доведе до аспирационна пневмония. В тежки случаи се налага хранителна сонда.

Кашлица и белодробни инфекции

Отслабените дихателни мускули затрудняват кашлицата, което позволява натрупване на слуз в белите дробове и повишава риска от белодробни инфекции. Специализирани устройства за подпомогната кашлица могат да намалят този риск значително.

Сърдечни рискове при жени

Жени, носителки на генна мутация, причиняваща Мускулната дистрофия тип Дюшен, са изложени на по-висок риск от фиброза (белези) на сърдечния мускул в сравнително млада възраст – предупреждение, което рядко се споменава в обичайни прегледи.

Анестезия и хирургия при мускулна дистрофия

При пациенти с мускулна дистрофия повечето анестетици действат директно върху вече увредените мускули. Задължително е анестезиологът да има опит с тези заболявания.

Операцията е терапевтична опция при някои усложнения, но крие специфични рискове. Според данни, публикувани в медицинската литература, при пациенти с мускулна дистрофия тип Дюшен и тип Бекер:

Инхалационни анестетици повишават риска от сърдечни усложнения и редки, но тежки хипертермични реакции

Мускулният релаксант сукцинилхолин може да причини животозастрашаваща хиперкалиемия (висок калий в кръвта)

Преди операция трябва да се изследват нивата на креатин киназа (КК) – ензим, маркер за мускулно увреждане

Сърдечната и белодробната функция трябва задължително да се оценят преди всяка планова хирургична интервенция.

Мускулната дистрофия е сложно заболяване с разнообразни усложнения, засягащи практически всички системи на организма. Познаването на тези рискове от кардиомиопатия и дихателна недостатъчност до остеопороза и хирургични рискове дава възможност на пациентите и техните семейства да се подготвят и да действат навреме.

Редовното наблюдение при мултидисциплинарен екип от специалисти е ключово за по-добро качество на живот при тази генетична болест.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

