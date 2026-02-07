Излагането на студ отдавна се използва като метод за „закаляване“, но през последните години то привлича вниманието на науката заради потенциалната си връзка с метаболитното здраве и дълголетието.

Фокусът вече не е върху екстремните практики, а върху ролята на кафявата мастна тъкан, активна тъкан, която участва в терморегулацията, енергийния баланс и клетъчния метаболизъм.

От уелнес тенденция към изследвана биология

Ледените бани и студовата експозиция станаха масово популярни чрез метода на Вим Хоф, но интересът на медицината е насочен към конкретните физиологични механизми, а не към самия метод.

Снимка: iStock

Изследвания, публикувани в Journal of Physiology, показват, че контролираното излагане на студ активира кафявата мастна тъкан (BAT) — тъкан, която:

изгаря глюкоза и мастни киселини;

произвежда топлина;

подпомага метаболитната гъвкавост.

Тези процеси се разглеждат като потенциално значими за забавяне на възрастово обусловените метаболитни промени.

Кафявата мастна тъкан и стареенето

С напредване на възрастта активността на кафявата мастна тъкан естествено намалява. Това се свързва с:

по-нисък енергоразход;

повишен риск от инсулинова резистентност;

натрупване на висцерална мазнина.

Именно тук се появява връзката с дълголетието.

В книгата Защо стареем и защо това не се налага д-р Сандра Кауфман разглежда кафявата мастна тъкан като метаболитно активен орган, който участва в:

регулирането на митохондриалната функция;

контрола на възпалението;

адаптацията към стресови фактори, включително студ.

Авторката подчертава, че поддържането на метаболитна активност на тъкани като BAT може да бъде част от стратегия за забавяне на биологичното стареене, макар и не като самостоятелна интервенция.

Снимка: OpenAI

Как студът се вписва в науката за дълголетието

От гледна точка на геронтологията и метаболитната медицина, излагането на студ се разглежда като хорметичен стимул — умерен стрес, който активира защитни и адаптивни механизми.

Според данни, публикувани в New England Journal of Medicine:

краткотрайният физиологичен стрес може да подобри метаболитната ефективност;

ефектът зависи от дозата, честотата и индивидуалното здравословно състояние ;

прекомерният или неконтролиран студ носи реални рискове.

Това поставя ясна граница между научно обоснована адаптация и екстремни практики без медицинска оценка.

Имунитетът: къде свършват ползите от студа

Често срещано твърдение е, че студовата терапия „подсилва имунитета“. Медицинските публикации обаче са предпазливи.

Анализи в New England Journal of Medicine показват, че:

студът може да промени имунния отговор;

липсват убедителни доказателства за дългосрочна защита от инфекции;

имунните ефекти не са основният механизъм, чрез който студът би повлиял дълголетието.

Фокусът на науката остава върху метаболизма, възпалението и клетъчната енергия, а не върху „имуностимулация“.

Снимка: OpenAI

Рисковете, които не могат да бъдат игнорирани

От гледна точка на YMYL съдържание, ключов е въпросът за безопасността. Студовият шок при внезапно потапяне в ледена вода може да предизвика:

рязко повишаване на кръвното налягане;

сърдечни аритмии;

рефлекторно задъхване.

Медицинските източници подчертават, че хора със:

сърдечно-съдови заболявания;

хипертония;

неустановени ритъмни нарушения

са в повишен риск и не трябва да практикуват екстремно студово излагане без медицинска консултация.

Какво остава след научния филтър

Обобщено, данните сочат, че:

кафявата мастна тъкан е реален биологичен фактор с роля в метаболизма и стареенето;

студовата терапия може да я активира при определени условия;

ползите са потенциални и контекстуални , а не универсални;

дълголетието не се постига чрез един метод, а чрез системен подход.

Както подчертава д-р Кауфман, няма „магическа интервенция“ срещу стареенето, а съвкупност от стратегии, насочени към клетъчната функция и метаболитното здраве.

Студовата терапия заема все по-ясно място в разговора за дълголетието, но не като чудодейно решение, а като потенциален метаболитен инструмент. Активирането на кафявата мастна тъкан, описано както в научните публикации, така и в съвременните книги за дълголетие, отваря нови въпроси за това как тялото реагира на умерен стрес. Отговорите обаче изискват информиран, индивидуален и медицински отговорен подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници