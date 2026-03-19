Интересът към коензим Q10 (CoQ10) нараства, тъй като веществото се утвърждава като ключов фактор за клетъчната енергия и нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система. Организмът го произвежда естествено, но нивата му постепенно намаляват с възрастта,което насочва вниманието както на учените, така и на потребителите към хранителните добавки.

Наред с потенциалните ползи за сърцето, мозъка и метаболизма, експертите предупреждават, че приемът на CoQ10 не е лишен от рискове, особено при неправилна дозировка или в комбинация с определени медикаменти.

Снимка: OpenAI

Какво е коензим Q10 и защо е важен?

CoQ10 е мастноразтворимо вещество, намиращо се в митохондриите (енергийните централи на клетките). То участва в производството на АТФ (аденозин трифосфат), основният енергиен носител в тялото. Нивата на CoQ10 намаляват естествено с напредването на възрастта, а приемът на статини (лекарства за холестерол) допълнително намалява концентрацията му в организма.

5 доказани ползи от коензим Q10 (CoQ10)

1. Подобрява сърдечното здраве

Едно от най-добре документираните приложения на CoQ10 е свързано с кардиоваскуларното здраве. Според проучване, публикувано в специализирани кардиологични издания, хора със сърдечни заболявания, приемали CoQ10 добавка в продължение на 12 седмици, показали значително намаление на високочувствителния С-реактивен протеин (възпалителен маркер, свързан с риска от сърдечни болести). Дозировките в изследванията варирали от 30 до 300 mg дневно, като средната доза е около 175 mg. Освен това CoQ10 може да предпазва сърцето от увреждания, причинени от определени химиотерапевтични средства като доксорубицин.

2. Намалява честотата и продължителността на мигрената

Ако страдате от мигрена, CoQ10 може да предложи облекчение. Преглед на шест научни изследвания, описани от експертите на Health.com, показва, че пациенти с мигрена, приемали CoQ10 в продължение на три месеца, са изпитвали по-редки и по-кратки пристъпи в сравнение с тези, приемали плацебо. Важно е да се отбележи, че интензивността на болката не намалява значително, но честотата и продължителността на атаките се подобряват.

3. Облекчава симптомите на фибромиалгия

Фибромиалгията е хронично заболяване, характеризиращо се с широко разпространена болка, умора и нарушения на съня. Изследванията сочат, че CoQ10 може да намали болката с 24% до 37%, като едновременно с това подобрява сутрешната умора и депресията, свързана с това заболяване. Това може да доведе до значително подобрение в качеството на живот и ежедневното функциониране на пациентите.

4. Може да помогне при еректилна дисфункция

Проучване с участието на 230 мъже с хипертония и еректилна дисфункция установило, че дневен прием от 200 mg CoQ10 в продължение на три месеца е довел до забележимо подобрение при мъже с лека еректилна дисфункция, като 20.1% от тях са спрели да изпитват каквито и да е симптоми. При умерена и тежка форма резултатите са по-ограничени.

5. Подпомага управлението на диабет

Контролирането на кръвната захар е от ключово значение при диабет тип 2. Мета-анализ на 40 изследвания показва, че CoQ10 намалява нивата на кръвна захар на гладно, инсулина и HbA1C, показателя за средната кръвна захар за последните три месеца. Дозировките са варирали от 100 до 900 mg дневно, а продължителността - от четири седмици до шест месеца.

Снимка: Canva



Вредите и страничните ефекти от коензим Q10

Въпреки обещаващите ефекти, ползите и вредите от коензим Q10 трябва да се разглеждат балансирано. CoQ10 обикновено се понася добре, но е важно да сте наясно с потенциалните рискове:

Храносмилателни проблеми: гадене, повръщане, диария и стомашен дискомфорт са сред най-честите нежелани реакции.

Безсъние: при дози от 100 mg и повече дневно, приемани за мигрена, е наблюдавано нарушение на съня.

Повишени чернодробни ензими: при дози над 300 mg дневно, без данни за чернодробна токсичност, но е необходим мониторинг.

По-редки нежелани ефекти: замаяност, умора, главоболие, киселини и светлочувствителност.

Лекарствени взаимодействия: CoQ10 може да намали ефективността на инсулин, варфарин (Coumadin/Jantoven) и някои противоракови лекарства.

Бременност и кърмене: добавката не се препоръчва без лекарска консултация.

Каква е правилната дозировка на коензим Q10?

Няма официално установена минимална или максимална ефективна доза. Правилната дозировка зависи от конкретното здравословно състояние и индивидуалните особености на всеки човек:

Сърдечно-съдово здраве: 100–400 mg дневно;

Мигрена: 100–300 mg дневно;

Диабет: 100–900 mg дневно (в клинични проучвания);

Невродегенеративни заболявания: 600–3 000 mg дневно (само под лекарски контрол).

Изследванията показват, че токсичността е малко вероятна дори при прием до 1 200 mg дневно, но повечето стандартни изследвания използват 100-200 mg. CoQ10 се предлага под формата на таблетки, капсули, меки желатинови капсули и течни добавки в дозировки от 30 до 600 mg.

Снимка: Freepik

Кога да приемаме и кога да не приемаме добавки с CoQ10?

Преди да включите CoQ10 в своята рутина, консултирайте се с лекар, ако:

приемате варфарин, инсулин или химиотерапевтични средства;

сте бременна или кърмите;

страдате от чернодробни заболявания;

имате алергии или астма;

вземате множество добавки едновременно.

Коензим Q10 е сред най-изследваните хранителни добавки на пазара, с натрупващи се доказателства за ползи при сърдечно-съдови заболявания, мигрена, фибромиалгия и диабет. В същото време е важно да сте наясно с потенциалните странични ефекти и лекарствените взаимодействия. Преди да включите CoQ10 в своя режим, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, особено ако вземате лекарства по предписание.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------------------

Източници