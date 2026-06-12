Излизането навън с мокра коса е сред най-разпространените предупреждения, които поколения родители и баби отправят към децата си. Според популярното схващане недоизсушената коса в студено или ветровито време почти неизбежно води до настинка. Но има ли научни доказателства зад този широко разпространен съвет? Съвременната медицина дава ясен отговор на въпроса дали мократа коса може сама по себе си да ни разболее.

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Кратката присъда на науката

Експертите са категорични и краткият отговор на този въпрос е – не. Излизането в студена среда с влажни кичури може да предизвика сериозен субективен дискомфорт и да понижи локалното усещане за топлина, но само по себе си то няма капацитета да предизвика респираторно заболяване.

За да се развие инфекция, е необходимо наличието на реален патоген. Медицинският факт е, че заболявания като обикновената настинка, сезонния грип и COVID-19 се причиняват единствено от специфични вируси, които се предават чрез телесни течности. Влажната коса сама по себе си не притежава свойството да привлича патогените, нито увеличава шансовете ви за заразяване при липса на контакт с болен човек.

Важно уточнение: Експертите от Mayo Clinic изрично подчертават, че мократа коса през по-студените месеци води единствено до временно неудобство, но не променя податливостта на организма към инфекции, стига да липсва излагане на вирусна среда.

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Как всъщност се разболяваме? Истинският път на вирусите

За да разберем защо концепцията за настинката от мокра коса е погрешна, трябва да разгледаме механизма на заразяване. Инфектирането обикновено се случва, когато хора, които вече са болни, кихат, кашлят или си духат носа, отделяйки микроскопични капчици във въздуха или върху повърхностите наоколо.

Вирусните частици проникват в тялото ни през лигавиците на очите, носа или устата – най-често чрез вдишване или след като сме докоснали замърсена повърхност и след това сме пипнали лицето си. Поради тази причина ниските температури навън и влагата по скалпа нямат директна връзка с респираторния статус. Заболеваемостта нараства през зимата не заради студения въздух, а защото прекарваме много повече време в затворени, непроветрени помещения в близък контакт с други потенциални преносители.

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6 научно доказани съвета за превенция на настинка и грип

Вместо да се притеснявате дали сешоарът е свършил перфектна работа преди излизане, фокусът на вашето внимание трябва да бъде насочен към реалната превенция на настинка. Според Световната здравна организация и водещи медицински изследователски центрове, следните шест практически стъпки осигуряват най-добрата защита от грип и вируси:

Мийте ръцете си често и правилно. Почиствайте ръцете си регулярно със сапун и вода в продължение на поне 20 секунди. Ако нямате достъп до течаща вода, използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа с минимум 60% съдържание на етанол. Дезинфекцирайте личните и общите вещи. Почиствайте редовно повърхностите в кухнята и банята с подходящ дезинфектант. Това е важно, ако някой в домакинството вече е болен, тъй като вирусите могат да оцелеят върху твърди повърхности с часове. Използвайте еднократни хартиени кърпички. Кихайте и кашляйте винаги в кърпичка, която трябва да изхвърлите незабавно в кош за боклук с капак. След това веднага измийте или дезинфекцирайте ръцете си, за да не пренасяте патогени. Не споделяйте лични вещи. В сезоните на висока заболеваемост е най-добре да ограничите споделянето. Не използвайте общи чаши за пиене или прибори за хранене с други членове на семейството. Когато има болен у дома, отделете неговите съдове и ги маркирайте или използвайте чаши за еднократна употреба. Стой настрана от болни хора. Практикувайте разумно социално дистанциране и избягвайте близък контакт с всеки, който проявява симптоми на респираторна инфекция като кашлица, хрема или кихане. Грижете се цялостно за себе си. Вашата имунна система е най-добрата бариера срещу болестите. Хранете се балансирано (богато на витамини и минерали), движете се активно, сигурно си набавяйте достатъчно сън и управлявайте нивата на стрес, за да поддържате защитните сили на организма в оптимална форма.

Митът за мократа коса и настинката е медицински опроверган. Студът може да причини временно раздразнени, но истинските виновници за заболяванията винаги са микроорганизмите, а не капките вода по главата ви. Правилната лична хигиена и укрепването на имунитета са реалното оръжие срещу сезонните вируси.

Ако въпреки спазването на хигиенните мерки усетите симптоми като втрисане, висока температура или упорита кашлица, не прибягвайте до самолечение. Консултирайте се с Вашия лекар за назначаване на правилна терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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