Кога главоболието е нещо повече от обикновено главоболие? Внезапно и интензивно главоболие или необичайни главоболия, които продължават или се повтарят без предупреждение, може да са признак за аневризма на мозъка (церебрална аневризма).

Това състояние възниква, когато един или повече кръвоносни съдове в мозъка отслабнат, което води до издуване или разширяване на стените на съдовете. Аневризмата може да се разкъса или спука, което води до инсулт или кървене около мозъка.

Кои са рисковите фактори

„Церебралните аневризми са страшни. Ние мислим за това като за бомба със закъснител, защото ако се разкъсат, могат да бъдат смъртоносни“, казва неврохирургът д-р Алекс Хоанг за специализираното издание Хюстън Методист.

Не всички разкъсвания (руптури) на мозъчни аневризми са фатални и милиони хора живеят с малки, неоткрити аневризми. Ключовете към превенцията и оцеляването са разбирането на рисковите фактори, разпознаването на предупредителните знаци и бързото търсене на медицинска помощ.

„Аневризмите могат да варират по размер, местоположение и риск от руптура. Не всички аневризми се нуждаят от лечение — някои могат да бъдат безопасно наблюдавани“, добавя неврохирургът д-р Кърт Йегер.

Признаци на мозъчна аневризма

Мозъчната аневризма може да се развие бавно, без забележими симптоми. Ако се появят симптоми, те ще варират в зависимост от местоположението в мозъка и размера или формата на засегнатите кръвоносни съдове.

Симптоми на неразкъсана мозъчна аневризма

Малка област от отслабени кръвоносни съдове може да присъства в продължение на години, без да бъде открита. Тя може да предизвика неврологични проблеми, като главоболие, слабост или изтръпване на лицето.

Снимка: Canva

Пациентите може да имат проблеми с очите или болка, които да ги накарат да се обърнат към лекар. Изпъкналата област може да оказва натиск върху части от мозъка, които контролират едното или и двете очи, причинявайки дискомфорт.



Симптоми на изтичаща мозъчна аневризма

С нарастването на аневризмата, отслабените съдове могат да пропускат кръв. Това може да доведе до повтарящи се главоболия, които стават все по-интензивни. Така мозъкът издава предупреждения, че може да се крие сериозен проблем.

Пациентите описват главоболията като такива, при които няма фокусна точка, с болка, която не е свързана с конкретна дейност, храна, лекарство или заболяване като грип. Те могат да се появят дни или седмици преди руптура на аневризма, но не всички пациенти ще имат тези предупредителни признаци.

Снимка: iStock

Ако изтеклата кръв достигне течността около гръбначния мозък, това може да причини скованост или болка във врата, гадене или повръщане или внезапна сънливост. Ако имате внезапно, силно главоболие, особено в комбинация с други симптоми, потърсете незабавна медицинска помощ.

Симптоми на руптурирала (спукала се) мозъчна аневризма

Почти всеки пациент, преживял руптура на аневризма, съобщава за главоболие тип „гръм“ – често описвано като най-силното главоболие в живота. Всъщност, това главоболие тип „гръм“ продължава пет минути, обикновено достига своя пик само за 30 секунди.

Главоболието може също да причини гадене, повръщане, болка или скованост във врата, двойно виждане, чувствителност към светлина или загуба на съзнание.

Руптурата на мозъчната аневризма винаги е спешен медицински случай. Внезапният прилив на кръв в мозъка (субарахноидален кръвоизлив) често е фатален. Оцелелите са изправени пред сериозно, дългосрочно мозъчно увреждане.

Значението на ранната диагностика

Докато повечето хора разбират, че незабавната медицинска помощ е ключова при инфаркт или инсулт, признаците на мозъчна аневризма не са толкова добре познати. Последиците могат да бъдат тежки.

Снимка: btvnovinite.bg

„Руптурата на мозъчната аневризма е спешно медицинско състояние“, казва д-р Хоанг.

С навременното лечение има много по-малък риск от тежки усложнения като гърчове, образуване на кръвни съсиреци, инфекции и кървене. Шансът за успешно възстановяване се увеличава с грижите на физиотерапевти, ерготерапевти и логопеди.

Рискови фактори за мозъчни аневризми

Както при много мозъчни състояния, няма единна причина за мозъчна аневризма. Пациентите често имат рискови фактори, като:

Фамилна анамнеза

Анамнеза за употреба на тютюн

Неконтролирано високо кръвно налягане

Травма на главата, инфекция или друго остро състояние

Атеросклероза, която стеснява артериите в мозъка

Нарушения на кръвообращението

„Аневризма обикновено не изчезва, но можете да ограничите риска от руптура, като промените рисковите си фактори – например, като спрете да пушите и поддържате кръвното си налягане под контрол. За пациенти с малки аневризми, наблюдението чрез годишни скринингови тестове е от решаващо значение“, обяснява д-р Йегер.

Как да се предпазите от мозъчна аневризма

Ако сте изложени на риск от мозъчна аневризма или имате такава, контролирайте кръвното си налягане. Неконтролираното кръвно налягане е основен рисков фактор за развитие на аневризма и е свързано с лоши резултати след руптура.

Снимка: Canva

Контролирането на кръвното налягане може да предотврати някои руптури. Някои лекарства за кръвно налягане могат да намалят риска от руптура с 8%.

Фамилната анамнеза също е ключова. Ако имате двама членове на семейството - например родител, леля или чичо - които са имали аневризма, има около 20% риск тя да е генетична.

Говорете с лекар за генетично изследване. Най-малко 17 генетични варианта са свързани с мозъчна аневризма, а някои са свързани с повече усложнения или множество руптури.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------

Източници