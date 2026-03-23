Горната част на гръдният кош може да крие тайната на дългия живот. Ново мащабно изследване установява значителна връзка между здравето на тимусната жлеза и вероятността от развитие на сърдечно-съдови заболявания или рак.

Публикувано в научното списание Nature, проучването устаноява "решаващото" влияние на тимуса върху дългосрочното здраве и продължителността на живота, променяйки досегашните представи за този орган.

"Тези открития респондират с тимуса като централен регулатор на имунно-медиираното стареене и податливост към заболявания в зряла възраст", посочват авторите на доклада.

Здравето на тимуса, като ключов показател за дълголетие

Използвайки инструменти с изкуствен интелект, учените анализират над 27,000 пациентски сканирания и медицински досиета, за да оценят здравето на тимусната жлеза. Според изследването, хората с високо тимусно здраве имат смъртност от 13,4%, в сравнение с 25,5% при тези с ниско тимусно здраве.

Тимусът е двулобна жлеза, разположена в горната част на гръдния кош между белите дробове, отговорна за производството на Т-лимфоцити, бели кръвни клетки, които защитават тялото от патогени и болести.

С течение на годините тимусът "се разпада с възрастта", превръщайки се от разширен орган в мастна тъкан, докато се свива.

Връзка с рак и сърдечни заболявания

Проучването установява, че:

5,3% от хората с ниско тимусно здраве развиват рак на белия дроб

16,7% от тези с ниско тимусно здраве страдат от сърдечносъдови заболявания

Чести са и ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания , включително диабет

"Дори практически подходи като промени в начина на живот, включително физически упражнения и сън, както и здравословен хранителен избор и прием на хранителни добавки, вероятно ще окажат забележимо влияние върху здравето на тимуса", отбелязват изследователите.

Изкуственият интелект в помощ на медицината

За да анализират първоначалната си хипотеза, учените проведоха две големи кохортни проучвания , изследването на сърцето Фрамингам и Националното изпитание за скрининг на белите дробове.

Изследователите Simon Bernatz и Vasco Prudente подчертават използването на AI за по-точно измерване на тимусното здраве. Ръчната оценка често е ненадеждна, обясняват те: "Предишни проучвания не откриха връзки между тимусните образни характеристики и резултатите... което показва недостатъчно количествено определяне на тимуса при използване на визуална система за оценка."

Вместо външни AI платформи, изследването разчита на собствена система за дълбоко обучение, която количествено определя тимусното здраве чрез КТ сканирания и извлича оценка за здравето.

"Тези резултати демонстрират, че ефективността на модела за тимусно здраве е устойчива на вариации във входните данни и че той улавя контекстуална информация директно от анатомичната област на тимуса", посочва докладът.

Бъдещето на AI в здравеопазването

Изкуственият интелект и системите за дълбоко обучение продължават да оформят изследванията и здравеопазването. Скорошно сътрудничество между Nvidia и Roche създаде една от най-големите хибридни облачни AI фабрики в биофармацевтичния сектор.

Нарастващият импулс на AI в биофармацията се подхранва от желанието да се ускорят изследванията и откритията, за да се спасят човешки животи.

Откритията от проучването позиционират тимусната жлеза като далеч по-важен орган за дългосрочното здраве, отколкото се смяташе досега. Връзката между здравето на тимуса и риска от сериозни заболявания открива нови възможности за превантивна медицина и потенциални интервенции чрез промени в начина на живот.

