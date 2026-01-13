Начало / Новини

Мъжка менопауза: Мит или реалност?

Мъжката менопауза, наричана още андропауза, има симптоми, различни от тези при жените. Вижте какви са причините, как се диагностицира и кога се налага тестостерон заместителна терапия
Стефан Ралчев
Жените не са единствените, които страдат от ефектите на хормоналните промени. Лекарите забелязват, че мъжете съобщават за някои от същите симптоми, които жените изпитват в перименопаузата и менопаузата.

Медицинската общност обсъжда дали мъжете наистина преминават през добре дефинирана менопауза, тъй като нивата им на тестостерон намаляват. 

За разлика от драматичните хормонални промени при жените обаче, мъжете преживяват по-постепенен процес, известен като андропауза или възрастово свързан спад на тестостерона.

Какво представлява мъжката менопауза?

Въпреки че терминът "мъжка менопауза" се използва широко в медиите, той всъщност е неточен и до голяма степен подвеждащ. Според експертите от Mayo Clinic, мъжете не преминават през ясно дефиниран период на менопауза, каквато е при жените.

При жените менопаузата настъпва, когато овулацията спира и производството на хормони рязко спада за кратък период от време. При мъжете обаче процесът е коренно различен:

  • Постепенен спад: Нивата на тестостерон намаляват приблизително с 1-2% годишно след 30-40-годишна възраст
  • Запазена функция: Тестисите, за разлика от яйчниците, не спират напълно да произвеждат хормони
  • Индивидуални различия: Само 10-25% от възрастните мъже имат клинично ниски нива на тестостерон

Медицинският термин, който лекарите предпочитат, е хипогонадизъм с късно начало или нисък тестостерон, свързан с възрастта.

Разпознаване на симптомите на ниските нива на тестостерон

Нивата на тестостерон при мъжете обикновено спадат с около 1% годишно след 40-годишна възраст. Но повечето по-възрастни мъже все още имат нива на тестостерон в стандартния диапазон. Само около 10% до 25% от мъжете имат нива, за които се смята, че са ниски.

Снимка: iStock

Експертите изтъкват, че симптомите често са неспецифични и могат да бъдат причинени от други фактори като възраст, медикаменти или състояния като затлъстяване (индекс на телесна маса над 30).

Ниските нива на тестостерон при по-възрастните мъже често остават незабелязани. Кръвен тест може да провери нивата на тестостерон. Но тестовете не се правят често. И много мъже, които имат ниски нива на тестостерон, нямат симптоми. Също така, признаците и симптомите, свързани с ниския тестостерон, не са специфични за ниския тестостерон.

Основни симптоми:

  • Намалено сексуално желание и активност
  • Еректилна дисфункция или намалена ерекция
  • Чувствителност или подуване на гърдите
  • Безплодие
  • Загуба на ръст, счупени кости в резултат на лека травма, наречени фрактури, или ниска костна минерална плътност.
  • Горещи вълни или изпотяване

Допълнителни признаци:

  • Намалена енергия, мотивация и увереност
  • Депресия и трудности с концентрацията
  • Повишена сънливост и смущения в съня
  • Лека необяснима анемия
  • Намалена мускулна маса и сила
  • Увеличени мастни натрупвания

Причини: Хормони или начин на живот?

Важно е да разберем, че симптомите на "мъжката менопауза" често нямат нищо общо с хормоните.

Според Health Service Executive, много от тези признаци са резултат от:

Психологически и житейски фактори:

  • Стрес, депресия и тревожност
  • Криза на средната възраст
  • Проблеми в работата или взаимоотношенията
  • Финансови притеснения

Факторите на начина на живот включват:

  • Липса на сън
  • Нездравословна диета
  • Недостатъчно упражнения
  • Прекомерна консумация на алкохол
  • Тютюнопушене
  • Ниско самочувствие

Медицински състояния

Някои случаи на ниски нива на тестостерон са свързани с т.нар.  хипогонадизъм с късно начало – рядко медицинско състояние, при което тестисите произвеждат малко или никакви хормони. Това е по-често при мъже със:

  • Затлъстяване
  • Диабет тип 2
  • Обструктивна сънна апнея

Диагностика: Кога да потърсите лекар?

Експертите препоръчват тестване само при наличие на симптоми. Процесът на диагностика включва:

  1. Физически преглед
  2. Разговор за симптомите
  3. Кръвни изследвания за измерване на нивата на тестостерон (повторен тест за потвърждаване)
  4. Изследване на хипофизната жлеза
  5. Изключване на други медицински проблеми

Снимка: iStock

Вашият лекар ще провери и за състояния, които могат да причиняват нисък тестостерон - лечението им често връща хормоналните нива в нормален диапазон.

Терапия с тестостерон: Ползи и рискове

Препоръките за терапия с тестостерон при възрастни мъже варират. 

Кога се препоръчва лечение:

  • При мъже със сексуална дисфункция, които желаят подобрение
  • При потвърдени симптоми, свързани с нисък тестостерон
  • След обсъждане на ползите и рисковете

Потенциални ползи:

  • Облекчаване на обезпокоителни симптоми
  • Подобрена сексуална функция
  • Увеличена енергия и мускулна маса
Важни рискове и противопоказания

Макар че са необходими повече изследвания, терапията с тестостерон може да:

  • Увеличи риска от рак на простатата и гърдите
  • Доведе до кръвни съсиреци във вените
  • Повиши риска от инфаркт и инсулт (необходими са допълнителни проучвания)

Терапията не се препоръчва при:

  • История на рак на гърдата или простатата
  • Нелекувана тежка обструктивна сънна апнея
  • Неконтролирана сърдечна недостатъчност
  • История за образуване на кръвни съсиреци в краката или белите дробове
  • Скорошен инфаркт или инсулт

Мъжката менопауза или андропаузата е реален, но често погрешно разбран процес. За разлика от женската менопауза, мъжете преживяват постепенен спад на тестостерона, който не винаги изисква лечение. Много от симптомите могат да бъдат свързани с начин на живот, стрес или други медицински състояния.

Ако изпитвате симптоми, които ви притесняват, консултирайте се с Вашия лекар. Само квалифициран специалист може да направи точна диагноза и да ви помогне да вземете информирано решение относно лечението.

Здравословният начин на живот - балансирано хранене, редовни упражнения, достатъчно сън и управление на стреса - остава основата на добро мъжко здраве във всяка възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

