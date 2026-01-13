Мъжка менопауза: Мит или реалност?

Жените не са единствените, които страдат от ефектите на хормоналните промени. Лекарите забелязват, че мъжете съобщават за някои от същите симптоми, които жените изпитват в перименопаузата и менопаузата.
Медицинската общност обсъжда дали мъжете наистина преминават през добре дефинирана менопауза, тъй като нивата им на тестостерон намаляват.
За разлика от драматичните хормонални промени при жените обаче, мъжете преживяват по-постепенен процес, известен като андропауза или възрастово свързан спад на тестостерона.
Какво представлява мъжката менопауза?
Въпреки че терминът "мъжка менопауза" се използва широко в медиите, той всъщност е неточен и до голяма степен подвеждащ. Според експертите от Mayo Clinic, мъжете не преминават през ясно дефиниран период на менопауза, каквато е при жените.
При жените менопаузата настъпва, когато овулацията спира и производството на хормони рязко спада за кратък период от време. При мъжете обаче процесът е коренно различен:
- Постепенен спад: Нивата на тестостерон намаляват приблизително с 1-2% годишно след 30-40-годишна възраст
- Запазена функция: Тестисите, за разлика от яйчниците, не спират напълно да произвеждат хормони
- Индивидуални различия: Само 10-25% от възрастните мъже имат клинично ниски нива на тестостерон
Медицинският термин, който лекарите предпочитат, е хипогонадизъм с късно начало или нисък тестостерон, свързан с възрастта.
Разпознаване на симптомите на ниските нива на тестостерон
Нивата на тестостерон при мъжете обикновено спадат с около 1% годишно след 40-годишна възраст. Но повечето по-възрастни мъже все още имат нива на тестостерон в стандартния диапазон. Само около 10% до 25% от мъжете имат нива, за които се смята, че са ниски.
Експертите изтъкват, че симптомите често са неспецифични и могат да бъдат причинени от други фактори като възраст, медикаменти или състояния като затлъстяване (индекс на телесна маса над 30).
Ниските нива на тестостерон при по-възрастните мъже често остават незабелязани. Кръвен тест може да провери нивата на тестостерон. Но тестовете не се правят често. И много мъже, които имат ниски нива на тестостерон, нямат симптоми. Също така, признаците и симптомите, свързани с ниския тестостерон, не са специфични за ниския тестостерон.
Основни симптоми:
- Намалено сексуално желание и активност
- Еректилна дисфункция или намалена ерекция
- Чувствителност или подуване на гърдите
- Безплодие
- Загуба на ръст, счупени кости в резултат на лека травма, наречени фрактури, или ниска костна минерална плътност.
- Горещи вълни или изпотяване
Допълнителни признаци:
- Намалена енергия, мотивация и увереност
- Депресия и трудности с концентрацията
- Повишена сънливост и смущения в съня
- Лека необяснима анемия
- Намалена мускулна маса и сила
- Увеличени мастни натрупвания
Причини: Хормони или начин на живот?
Важно е да разберем, че симптомите на "мъжката менопауза" често нямат нищо общо с хормоните.
Според Health Service Executive, много от тези признаци са резултат от:
Психологически и житейски фактори:
- Стрес, депресия и тревожност
- Криза на средната възраст
- Проблеми в работата или взаимоотношенията
- Финансови притеснения
Факторите на начина на живот включват:
- Липса на сън
- Нездравословна диета
- Недостатъчно упражнения
- Прекомерна консумация на алкохол
- Тютюнопушене
- Ниско самочувствие
Медицински състояния
Някои случаи на ниски нива на тестостерон са свързани с т.нар. хипогонадизъм с късно начало – рядко медицинско състояние, при което тестисите произвеждат малко или никакви хормони. Това е по-често при мъже със:
- Затлъстяване
- Диабет тип 2
- Обструктивна сънна апнея
Диагностика: Кога да потърсите лекар?
Експертите препоръчват тестване само при наличие на симптоми. Процесът на диагностика включва:
- Физически преглед
- Разговор за симптомите
- Кръвни изследвания за измерване на нивата на тестостерон (повторен тест за потвърждаване)
- Изследване на хипофизната жлеза
- Изключване на други медицински проблеми
Вашият лекар ще провери и за състояния, които могат да причиняват нисък тестостерон - лечението им често връща хормоналните нива в нормален диапазон.
Терапия с тестостерон: Ползи и рискове
Препоръките за терапия с тестостерон при възрастни мъже варират.
Кога се препоръчва лечение:
- При мъже със сексуална дисфункция, които желаят подобрение
- При потвърдени симптоми, свързани с нисък тестостерон
- След обсъждане на ползите и рисковете
Потенциални ползи:
- Облекчаване на обезпокоителни симптоми
- Подобрена сексуална функция
- Увеличена енергия и мускулна маса
Важни рискове и противопоказания
Макар че са необходими повече изследвания, терапията с тестостерон може да:
- Увеличи риска от рак на простатата и гърдите
- Доведе до кръвни съсиреци във вените
- Повиши риска от инфаркт и инсулт (необходими са допълнителни проучвания)
Терапията не се препоръчва при:
- История на рак на гърдата или простатата
- Нелекувана тежка обструктивна сънна апнея
- Неконтролирана сърдечна недостатъчност
- История за образуване на кръвни съсиреци в краката или белите дробове
- Скорошен инфаркт или инсулт
Мъжката менопауза или андропаузата е реален, но често погрешно разбран процес. За разлика от женската менопауза, мъжете преживяват постепенен спад на тестостерона, който не винаги изисква лечение. Много от симптомите могат да бъдат свързани с начин на живот, стрес или други медицински състояния.
Ако изпитвате симптоми, които ви притесняват, консултирайте се с Вашия лекар. Само квалифициран специалист може да направи точна диагноза и да ви помогне да вземете информирано решение относно лечението.
Здравословният начин на живот - балансирано хранене, редовни упражнения, достатъчно сън и управление на стреса - остава основата на добро мъжко здраве във всяка възраст.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
