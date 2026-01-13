Мъжка менопауза: Мит или реалност?

Жените не са единствените, които страдат от ефектите на хормоналните промени. Лекарите забелязват, че мъжете съобщават за някои от същите симптоми, които жените изпитват в перименопаузата и менопаузата.

Медицинската общност обсъжда дали мъжете наистина преминават през добре дефинирана менопауза, тъй като нивата им на тестостерон намаляват.

За разлика от драматичните хормонални промени при жените обаче, мъжете преживяват по-постепенен процес, известен като андропауза или възрастово свързан спад на тестостерона.

Какво представлява мъжката менопауза?

Въпреки че терминът "мъжка менопауза" се използва широко в медиите, той всъщност е неточен и до голяма степен подвеждащ. Според експертите от Mayo Clinic, мъжете не преминават през ясно дефиниран период на менопауза, каквато е при жените.

При жените менопаузата настъпва, когато овулацията спира и производството на хормони рязко спада за кратък период от време. При мъжете обаче процесът е коренно различен:

Постепенен спад : Нивата на тестостерон намаляват приблизително с 1-2% годишно след 30-40-годишна възраст

Запазена функция : Тестисите, за разлика от яйчниците, не спират напълно да произвеждат хормони

Индивидуални различия : Само 10-25% от възрастните мъже имат клинично ниски нива на тестостерон

Медицинският термин, който лекарите предпочитат, е хипогонадизъм с късно начало или нисък тестостерон, свързан с възрастта.

Разпознаване на симптомите на ниските нива на тестостерон

Нивата на тестостерон при мъжете обикновено спадат с около 1% годишно след 40-годишна възраст. Но повечето по-възрастни мъже все още имат нива на тестостерон в стандартния диапазон. Само около 10% до 25% от мъжете имат нива, за които се смята, че са ниски.

Експертите изтъкват, че симптомите често са неспецифични и могат да бъдат причинени от други фактори като възраст, медикаменти или състояния като затлъстяване (индекс на телесна маса над 30).

Ниските нива на тестостерон при по-възрастните мъже често остават незабелязани. Кръвен тест може да провери нивата на тестостерон. Но тестовете не се правят често. И много мъже, които имат ниски нива на тестостерон, нямат симптоми. Също така, признаците и симптомите, свързани с ниския тестостерон, не са специфични за ниския тестостерон.

Основни симптоми:

Намалено сексуално желание и активност

Еректилна дисфункция или намалена ерекция

Чувствителност или подуване на гърдите

Безплодие

Загуба на ръст, счупени кости в резултат на лека травма, наречени фрактури, или ниска костна минерална плътност.

Горещи вълни или изпотяване

Допълнителни признаци:

Намалена енергия, мотивация и увереност

Депресия и трудности с концентрацията

Повишена сънливост и смущения в съня

Лека необяснима анемия

Намалена мускулна маса и сила

Увеличени мастни натрупвания

Причини: Хормони или начин на живот?

Важно е да разберем, че симптомите на "мъжката менопауза" често нямат нищо общо с хормоните.

Според Health Service Executive, много от тези признаци са резултат от:

Психологически и житейски фактори:

Стрес, депресия и тревожност

Криза на средната възраст

Проблеми в работата или взаимоотношенията

Финансови притеснения

Факторите на начина на живот включват:

Липса на сън

Нездравословна диета

Недостатъчно упражнения

Прекомерна консумация на алкохол

Тютюнопушене

Ниско самочувствие

Медицински състояния

Някои случаи на ниски нива на тестостерон са свързани с т.нар. хипогонадизъм с късно начало – рядко медицинско състояние, при което тестисите произвеждат малко или никакви хормони. Това е по-често при мъже със:

Затлъстяване

Диабет тип 2

Обструктивна сънна апнея

Диагностика: Кога да потърсите лекар?

Експертите препоръчват тестване само при наличие на симптоми. Процесът на диагностика включва:

Физически преглед Разговор за симптомите Кръвни изследвания за измерване на нивата на тестостерон (повторен тест за потвърждаване) Изследване на хипофизната жлеза Изключване на други медицински проблеми

Вашият лекар ще провери и за състояния, които могат да причиняват нисък тестостерон - лечението им често връща хормоналните нива в нормален диапазон.

Терапия с тестостерон: Ползи и рискове

Препоръките за терапия с тестостерон при възрастни мъже варират.

Кога се препоръчва лечение:

При мъже със сексуална дисфункция , които желаят подобрение

При потвърдени симптоми, свързани с нисък тестостерон

След обсъждане на ползите и рисковете

Потенциални ползи:

Облекчаване на обезпокоителни симптоми

Подобрена сексуална функция

Увеличена енергия и мускулна маса

Важни рискове и противопоказания

Макар че са необходими повече изследвания, терапията с тестостерон може да:

Увеличи риска от рак на простатата и гърдите

Доведе до кръвни съсиреци във вените

Повиши риска от инфаркт и инсулт (необходими са допълнителни проучвания)

Терапията не се препоръчва при:

История на рак на гърдата или простатата

Нелекувана тежка обструктивна сънна апнея

Неконтролирана сърдечна недостатъчност

История за образуване на кръвни съсиреци в краката или белите дробове

Скорошен инфаркт или инсулт

Мъжката менопауза или андропаузата е реален, но често погрешно разбран процес. За разлика от женската менопауза, мъжете преживяват постепенен спад на тестостерона, който не винаги изисква лечение. Много от симптомите могат да бъдат свързани с начин на живот, стрес или други медицински състояния.

Ако изпитвате симптоми, които ви притесняват, консултирайте се с Вашия лекар. Само квалифициран специалист може да направи точна диагноза и да ви помогне да вземете информирано решение относно лечението.

Здравословният начин на живот - балансирано хранене, редовни упражнения, достатъчно сън и управление на стреса - остава основата на добро мъжко здраве във всяка възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

