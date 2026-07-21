Знаете ли кръвната си група? За повечето хора това е информация, която пази за случай на кръвопреливане и рядко се замислят, че тя може да е свързана и със здравето на сърцето им.

Ново мащабно проучване показва именно това, при пациенти на хемодиализа кръвната група може да бъде свързана с риска от сърдечно-съдови заболявания, но по начин, който преобръща досегашните представи.

Какво показва проучването

Екип, ръководен от д-р Масафуми Кураджо от Медицинския факултет на Osaka Metropolitan University, проследява 1671 пациенти на хемодиализа от 17 медицински центъра в префектура Осака в продължение на около пет години.

Снимка: Canva

Целта е да се провери дали връзката между кръвни групи ABO и сърдечно-съдови заболявания, добре позната при общата популация, важи и при хора с бъбречна недостатъчност.

За периода на наблюдение умират 464 пациенти, като 278 от случаите са свързани със сърдечно-съдова причина. Резултатите показват, че пациентите с кръвна група А и сърдечно-съдов риск имат ясна връзка, по-конкретно по-нисък риск от обща и от сърдечно-съдова смъртност. Връзка с не-сърдечно-съдова смъртност (инфекции, онкологични заболявания) не е установена.

Изненадващият обрат

При здрави хора именно кръвна група О и фактори на съсирване обикновено вървят ръка за ръка с по-нисък сърдечно-съдов риск, обяснявано с по-ниски нива на фон Вилебранд фактор (VWF) и фактор VIII, протеини, участващи в съсирването на кръвта. Но при хемодиализа и сърдечно здраве тази логика се обръща, тук предимството е при кръвна група А, а не при О.

Снимка: Canva

"Тези резултати подсказват, че сърдечно-съдовите заболявания могат да се развиват по различен механизъм при пациенти на хемодиализа", коментира д-р Кураджо.

Той добавя, че фактът, че точно група А (а не О) показва предимство, означава, че разликите във VWF и фактор VIII едва ли са основната причина за наблюдавания ефект, а механизмът остава обект на бъдещи изследвания.

Означава ли това нещо за лечението днес

Самият автор на изследването е категоричен: "Засега нашите резултати не подкрепят промяна в лечението или превантивните стратегии въз основа на кръвна група."

С други думи, това е важна научна находка, а не практическа препоръка, риск от смъртност при диализа продължава да се определя основно от познатите фактори, катоконтрол на кръвното налягане, липидите и общото сърдечно-съдово здраве, а не от кръвногруповата принадлежност.

Снимка: Freepik

Проучването, публикувано в Kidney International Reports, показва, че при пациенти на диализа връзката между кръвна група и сърдечно-съдово здраве се различава съществено от тази при общата популация, при тях група А, а не О, е свързана с по-нисък риск.

Находката отваря нова посока за изследване на механизмите на атеросклероза при бъбречни заболявания и може с времето да подпомогне развитието на по-прецизна превантивна кардиология.

Засега обаче консултацията с нефролог или кардиолог остава водещият подход при хронична бъбречна недостатъчност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници