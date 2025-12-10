Кои са най-честите заболявания при домашните любимци

Домашните любимци са пълноправни членове на семействата, но за разлика от хората, те не може да ви кажат директно, че не се чувстват добре. Това прави разпознаването на признаците на заболяване изключително важно за всеки отговорен стопанин.

Според данни от водещи ветеринарни клиники 78% от кучетата и 68% от котките над 3-годишна възраст развиват някаква форма на дентално заболяване, което го прави най-честата болест при домашните любимци.

Разберете кои са най-честите заболявания при домашни любимци, техните симптоми и как превантивните грижи могат да защитят здравето на вашето куче или котка.

Защо е важно да познаваме болестите при домашни любимци

Домашните любимци, точно като хората, са податливи на различни заболявания. Проблемът е, че те не могат да ни кажат директно, че са болни, което може да бъде опасно в спешни ситуации или при сериозни заболявания. Затова познаването на симптомите е жизненоважно.

Според експертите от Randolph Animal Hospital, навременното разпознаване на признаците на заболяване може да направи разликата между лесно лечимо състояние и опасна за живота ситуация.

Най-честите болести при кучета

1. Дентални заболявания

Денталните проблеми засягат 80% от кучетата над 3-годишна възраст, което ги прави номер едно здравословен проблем. Лошият дъх не е просто неудобство - той може да бъде признак на сериозен проблем. Нелекуваните дентални заболявания могат да доведат до:

Зъбни абсцеси

Пародонтит

Сърдечни заболявания

Затруднен контрол на диабет

Най-рискови породи: Малки породи като кавалер шпаньол, дакели и пудели, както и някои по-едри породи като грейхаунд.

Снимка: Getty Images

2. Наднормено тегло и затлъстяване

Според Асоциацията за затлъстяване при домашни любимци, повече от 50% от кучетата имат наднормено тегло. Това увеличава риска от диабет, артрит и сърдечни проблеми.

3. Алергии и кожни проблеми

Алергиите при кучетата обикновено се проявяват като кожни състояния - зачервена, дразнена кожа или оплешивели петна. Те могат да бъдат причинени от храна, околна среда или паразити.

4. Артрит

Болките в ставите и сковаността са по-чести при възрастни кучета и тези с наднормено тегло. Симптомите включват затруднено ходене и нежелание да се качват по стълби.

5. Диабет мелитус (Захарен диабет)

Състояние, при което организмът на кучето не произвежда достатъчно инсулин. Симптомите включват прекомерна жажда, често уриниране и загуба на тегло въпреки добрия апетит.

6. Сърдечен червей (Дирофилария)

Сериозно заболяване, разпространявано от комари, което засяга над 100 000 кучета годишно. Превенцията е ключова, тъй като лечението е скъпо и рисковано.

Снимка: Pexels

7. Парвовирус

Високозаразна вирусна болест, която може да бъде фатална ако не се лекува своевременно. Най-често засяга кученца и неваксинирани кучета.

8. Разкъсване на кръстна връзка

Често срещана травма, която изисква дългосрочни грижи. Кучета, които са разкъсали връзка от едната страна, имат до 50% по-висок риск да разкъсат и другата.

9. Стомашно-чревни разстройства

Чревни запушвания, повръщане и диария са чести проблеми при кучетата.

10. Ушни инфекции (Отит)

Всяко куче може да развие ушна инфекция, но породите с дълги, висящи уши са по-податливи.

Най-честите болести при котки

Според данни от Nationwide Pet Insurance и Usdan Institute for Animal Health Education, ето топ 10 заболявания при котките:

1. Хронично бъбречно заболяване

Едно от най-честите хронични състояния при котки, особено при възрастни животни.

2. Цистит (възпаление на пикочния мехур)

Болезнено състояние, което причинява затруднено и болезнено уриниране.

3. Хипертиреоидизъм

Хормонално разстройство, при което щитовидната жлеза произвежда прекомерно количество хормони.

4. Дентални заболявания

Зъбни инфекции, кариеси и абсцеси засягат 68% от котките над 3 години.

Снимка: iStock

5. Диабет мелитус (Захарен диабет)

Подобно на кучетата, котките също могат да развият диабет, изискващ ежедневни инжекции и чест мониторинг.

6. Гастропатия (възпаление на стомаха)

Състояние, което причинява повръщане и дискомфорт.

7. Ентеропатия (чревно възпаление)

Включва възпалително чревно заболяване и други чревни проблеми.

8. Атопичен дерматит

Алергични кожни реакции, причиняващи сърбеж и дискомфорт.

9. Инфекции на горните дихателни пътища

Подобни на човешката настинка, тези инфекции са чести при котки.

10. Лимфом

Вид рак, който засяга лимфната система на котката.

Тревожни симптоми: Кога да посетите ветеринар незабавно

Ветеринарите препоръчват незабавна консултация, ако вашият домашен любимец показва някой от следните симптоми на заболяване:

Спешни симптоми:

Гърчове или конвулсии

Повръщане (особено продължително или с кръв)

Диария (особено с кръв в изпражненията)

Затруднено дишане или прекомерно задъхване

Загуба на съзнание или летаргия

Симптоми, изискващи бърза консултация:

Промени в поведението или необяснима агресия

Загуба на апетит повече от 24 часа

Температура

Прекомерна жажда или уриниране

Лош дъх или миризма от ушите

Кожни дразнения

Постоянно кихане или кашлица

Прекомерен сърбеж

Проблеми със зрението

Необичайни звуци

Превантивни грижи: Най-добрата защита

Номер едно начин за превенция и защита на вашия домашен любимец от честите заболявания е редовната превантивна грижа.

Ключови превантивни мерки

Редовни ветеринарни прегледи

Физически преглед

Тегло и телесно състояние

Препоръчани диагностични тестове

Актуализиране на ваксини

Снимка: Pexels

Професионално почистване на зъби. Денталните заболявания са най-честата болест при домашните любимци, затова професионалните дентални прегледи са критични.

Контрол на паразитите. Защита срещу бълхи, кърлежи, сърдечни паразити и други външни и вътрешни паразити.

Здравословен начин на живот

Балансирано хранене

Редовна физическа активност

Контрол на теглото

Достъп до чиста вода

Ваксинация. Ваксините могат да предотвратят много сериозни заболявания при кучета и котки, включително парвовирус, бяс и други.

Как да разпознаете, че домашният ви любимец е болен

Понеже домашните любимци не могат да говорят, научете се да четете езика на тяхното тяло:

Криене или избягване на контакт

Промяна в режима на хранене

Прекомерно облизване на определена област

Намалена активност или игривост

Промени в гласа или издаваните звуци

Необичайни пози (напр. прегърбване при болки в корема)

Познаването на най-честите болести при домашни любимци е първата стъпка към осигуряването на дълъг и здравословен живот за вашето куче или котка.

Превантивните грижи са винаги по-добри от лечението на заболявания. Редовните ветеринарни прегледи, подходящата ваксинация и здравословният начин на живот могат значително да намалят риска от сериозни здравословни проблеми.

Ако забележите някой от споменатите симптоми при вашия домашен любимец, не отлагайте визитата при ветеринар. Навременната интервенция може да спаси живота на вашия четириног приятел.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------------

Източници