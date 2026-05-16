Болката в гърдите е един от най-плашещите симптоми, с които пациент може да се сблъска. Тя може да бъде остра и пронизваща, тъпа и притискаща или да се разпространява към врата, ръцете и горната част на гърба. Понякога идва внезапно, друг път се появява постепенно и точно тази непредвидимост поражда най-големия въпрос, кога да се притесним и кога да викаме бърза помощ?

Защо болката в гърдите винаги заслужава внимание

Болката в гърдите е водещ симптом на сърдечно-съдовите заболявания и инфаркта на миокарда. Според Световната здравна организация (СЗО), исхемичната болест на сърцето остава водещата причина за смърт в световен мащаб. Дори когато болката е с несърдечен произход, кардиолозите препоръчват първо да се изключи сърдечно заболяване.

5 сигнала, че болката в гърдите може да е инфаркт

Ако усетите някой от следните симптоми, обадете се незабавно на 112. Не шофирайте сами до болницата, съществува риск да загубите съзнание зад волана.

1. Внезапна пронизваща болка или усещане за притискане

Класическият симптом на инфаркт е внезапна силна болка, която бързо се влошава. Много пациенти я описват като „тежък товар, който притиска гръдния кош“.

2. Постепенно засилваща се болка

Не всеки сърдечен удар започва драматично. Болката може първоначално да е лека и постепенно да се засилва. Ако трае повече от няколко минути, тя винаги трябва да се приема сериозно.

3. Болка, придружена от други симптоми

Симптомите на инфаркт често включват:

Гадене и повръщане

Задух и стягане в гърдите

Студена пот

Замайване

Загуба на съзнание

4. Излъчваща се болка

Болката зад гръдната кост при инфаркт често започва в центъра на гръдния кош и се разпространява към врата, челюстта, рамото, горната част на гърба или предизвиква изтръпване на лявата ръка.

5. Болка, която не отшумява

За разлика от мускулна болка или киселини, болката при инфаркт не отслабва при почивка, смяна на позата или прием на антиацид.

Кога е необходим преглед при кардиолог?

Има два по-фини, но важни сигнала, които често се пренебрегват:

Болка при физическо натоварване – ако тя се появява при усилие и отшумява при почивка, това може да е признак на исхемична болест на сърцето (запушване на коронарна артерия).

Повтаряща се болка без ясна причина – ако нямате диагностицирана астма, ГЕРБ или травма, а болката се връща, не я пренебрегвайте.

Не всяка болка в гърдите означава инфаркт, но някои признаци, внезапна силна болка, задух, изтръпване на лявата ръка и излъчваща се болка – изискват незабавна спешна помощ. Кога да викаме бърза помощ? Винаги, когато болката е силна, продължителна или придружена от други симптоми. По-добре е да реагирате прекалено бързо, отколкото да пропуснете критичните минути, в които може да бъде спасен човешки живот.

Превенцията, редовните прегледи при кардиолог и вниманието към сигналите на тялото са най-добрата защита срещу сърдечно-съдови инциденти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

