За много хора денят наистина не започва, докато не изпият чаша кафе сутрин.

Въпреки че тази кофеинова напитка помага за повишаване на енергията, тя има различни ефекти върху бъбреците.

Ако се чудите дали кафето е полезно за бъбреците, продължете да четете, за да научите как редовната консумация на кафе сутрин влияе върху тези жизненоважни органи.

1. Кафето стимулира бъбреците чрез диуретичен ефект

Кафето се счита за естествен диуретик, вещество, което кара тялото да елиминира излишната сол и вода чрез урината.

Това означава, че стимулиращите ефекти на кафето увеличават скоростта, с която бъбреците филтрират кръвта и пълнят пикочния мехур.

Това означава, че може да се наложи да използвате тоалетната по-бързо и/или по-често от обикновено, след като изпиете сутрешното си кафе.

Когато се приемат във високи дози, диуретиците като цяло могат да доведат до дехидратация, като стимулират тялото да отделя твърде много вода. Кафето, когато се консумира умерено, обикновено не нарушава значително водния баланс на организма.

2. Кафето може да намали риска от бъбречно заболяване

За като цяло здрави хора, умерената ежедневна консумация на кафе (около 2-4 чаши на ден) няма никакъв отрицателен ефект върху организма. Всъщност, тя дори може да бъде полезна за поддържане на добро здраве на бъбреците.

Проучванията показват, че редовната консумация на кафе е свързана с по-нисък риск от развитие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). При това състояние бъбреците се увреждат и не могат правилно да филтрират отпадъците и токсините от тялото.

Смята се, че тази връзка се дължи на високите нива на антиоксиданти в кафето, които спомагат за намаляване на оксидативния стрес в цялото тяло и могат да доведат до хронични състояния като бъбречно заболяване.

3. Кафето може да причини колебания в кръвното налягане

Бъбреците ви играят важна роля в регулирането на кръвното налягане, като балансират нивата на течностите в тялото ви. Редовната консумация на кафе може да повлияе на бъбреците ви и контрола на кръвното налягане по два начина.

Първоначално кафето може да причини временно повишаване на кръвното налягане, защото кофеинът стимулира нервната система.

Но тъй като кафето е и диуретик, може да се наложи да уринирате скоро след като изпиете чаша, което намалява обема на течностите. В зависимост от това колко вода сте изпили, това може да понижи кръвното ви налягане.

Ако имате високо или ниско кръвно налягане, важно е да се консултирате с вашия лекар, за да се уверите, че е безопасно да пиете кафе сутрин редовно и че то няма да повлияе на лекарствата, които евентуално приемате.

Колко кафе е безопасно за здравето на бъбреците?

Проучванията показват, че ограничаването на кафето до 3-4 чаши на ден обикновено се счита за безопасно за поддържане на добро здраве на бъбреците.

Жените обаче трябва да вземат предпазни мерки, когато пият кафе, ако са бременни или имат ниска костна плътност.

Някои данни сочат, че повишеният прием на кафе може да увеличи риска от ниско тегло при раждане, преждевременно раждане и спонтанен аборт, както и потенциално увеличение на риска от фрактури при хора с отслабени кости.

Що се отнася до пиенето на кафе, важно е също да се отбележи, че всички полезни ефекти идват от кафе, което се приготвя и консумира по естествен път или черно.





Добавянето на захар, сметана или сиропи към кафето добавя много допълнителни съставки, които могат да бъдат възпалителни за организма и да неутрализират някои от благоприятните ефекти на кафето върху здравето.

С оглед на индивидуалните особености на всеки организъм, е необходимо да подхождате с повишено внимание към количеството и честотата на прием на кофеин.

Ако страдате от хипертония, специфични бъбречни неразположения или приемате хронична медикаментозна терапия, задължително се консултирайте с медицински специалист, за да определите безопасните за вас дози и да избегнете нежелани взаимодействия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

