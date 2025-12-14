Какво е хроничен бронхит и защо засяга най-често пушачите

Ако имате упорита кашлица с храчки, която продължава месеци наред и се връща всяка година, това може да е признак на сериозно белодробно заболяване, наречено хроничен бронхит.

Над 90% от хората с това състояние са пушачи или бивши пушачи, което прави цигарения дим водещата причина за развитието на заболяването.

Научете какво представлява хроничният бронхит, как се диагностицира и какви са възможностите за лечение и управление на симптомите.

Какво представлява хроничният бронхит?

Хроничният бронхит е дългосрочно възпаление на бронхите – дихателните пътища, които пренасят въздуха към и от белите дробове. Според медицинските източници, за да бъде класифицирано състоянието като хроничен бронхит, трябва да са изпълнени следните критерии:

Кашлица с храчки, която продължава поне 3 месеца и се повтаря многократно в продължение на поне 2 последователни години

Други причини за симптомите, като туберкулоза или други белодробни заболявания, са изключени.

Хроничният бронхит е форма на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Другата основна форма на ХОББ е емфизем. Повечето хора, които пушат и имат хронични дихателни проблеми, имат комбинация от хроничен бронхит и емфизем.

Разлика между хроничен и остър бронхит

И двете състояния причиняват възпаление на дихателните пътища и кашлица с храчки, но има съществени разлики:

Острият бронхит (също наричан гръдна настинка или настинка на гърците) обикновено е причинен от вирус и отзвучава сам за по-малко от 3 седмици

Хроничният бронхит се развива с течение на времето, причинен е главно от тютюнопушене и остава доживотно състояние

Какво причинява хроничния бронхит?

Тютюнопушенето е безспорно най-честата причина за хроничен бронхит. Експертите сочат, че над 90% от хората с това заболяване пушат или са пушили в миналото. Дългосрочното излагане на дразнители увреждат белите дробове и дихателните пътища.

Други рискови фактори за хроничен бронхит включват:

Пасивно пушене (вдишване на дим от цигари на други хора)

Замърсяване на въздуха – както в затворени помещения, така и на открито

Професионална експозиция – прах, химически изпарения, газове

Възраст – повечето хора с хроничен бронхит са на възраст 44-65 години, когато симптомите се появяват

Генетични фактори – включително алфа-1 антитрипсинова недостатъчност (рядко генетично заболяване)

Два пъти повече жени получават диагноза хроничен бронхит в сравнение с мъжете, въпреки че причините за тази разлика все още се изследват.

Симптоми на хроничен бронхит

В началото симптомите може да са леки или дори липсващи. С влошаване на заболяването симптомите стават по-тежки и могат да включват:

Основни симптоми

Честa кашлица (често наричана "кашлица на пушача") с отделяне на храчки

Затруднено дишане , особено при физическа активност

“Свирещо” дишане – свистящ звук при дишане

Стягане в гърдите

Усещане за умора

Допълнителни симптоми при тежки случаи

Синкав оттенък на ноктите, устните и кожата (поради ниски нива на кислород)

Подути глезени, стъпала или крака

Загуба на тегло

Слабост в долните мускули

Симптомите често са най-тежки през зимата, когато влажността и температурите спадат.

Характерна кашлица при хроничен бронхит

Кашлицата е най-честият симптом и е продуктивна – това означава, че натрупаните храчки се изкашлят. Кашлицата може да е по-силна сутрин и често се придружава от ниско звучащ шум при дишане, който временно изчезва след изкашляне на излишната слуз.

Как се диагностицира хроничният бронхит?

Лекарите събират подробна медицинска история, включително информация за пушенето, и извършват физически преглед. Диагностичните тестове включват:

Белодробни функционални тестове

Спирометрия – измерва колко добре белите дробове поемат, задържат и изпускат въздух

Peak flow метър – измерва най-бързата скорост, с която можете да издишате въздух

Образни изследвания

Рентгенография на гръдния кош – за изключване на други белодробни състояния

Компютърна томография (КТ) – предоставя много по-детайлен изглед на дихателните пътища

Други тестове

Артериален кръвно-газов анализ – проверява нивата на кислород и въглероден диоксид

Пулсова оксиметрия – измерва кислорода в кръвта чрез малък сензор на пръста

Кръвни тестове – за проверка на витамин D, хемоглобин и хематокрит

Скрининг за алфа-1 антитрипсинова недостатъчност

Как се лекува хроничният бронхит?

Няма лечение за хроничен бронхит, но терапиите могат да облекчат симптомите, да забавят прогресията на състояноето и да подобрят качеството на живот.

Промени в начина на живот

Първата и най-важна стъпка е да спрете да пушите, ако сте пушач. Въпреки че белите дробове няма да се възстановят напълно, скоростта на влошаване ще бъде значително по-бавна.

Други промени включват:

Избягване на пасивно пушене и други дразнители на белите дробове

Здравословно, балансирано хранене с много плодове и зеленчуци

Редовна физическа активност (като ходене или колоездене 3 пъти седмично)

Снимка: Canva

Медикаментозно лечение

Бронходилататори – отпускат мускулите около дихателните пътища и улесняват дишането

Противовъзпалителни лекарства (стероиди) – намаляват отока в дихателните пътища

Антибиотици – при бактериални или вирусни белодробни инфекции

Ваксини – годишна ваксина срещу грип и пневмококова ваксина

Други терапии

Кислородна терапия – при тежки случаи с ниски нива на кислород в кръвта

Белодробна рехабилитация – програма, която помага за управление на дихателните проблеми

Белодробна трансплантация – като последна възможност при много тежки случаи

Прогноза и живот с хроничен бронхит

Хроничният бронхит е прогресивно заболяване – това означава, че с течение на времето симптомите се влошават. Уврежданията на белите дробове са необратими. Въпреки това:

Лечението може значително да забави заболяването и да облекчи симптомите

Ранната диагноза и спазването на терапевтичния план са ключови

Много хора живеят с умерени симптоми дълги години без да се нуждаят от допълнителен кислород

Тъй като почти всички случаи на хроничен бронхит са причинени от тютюнопушене, най-добрият начин за превенция е да не пушите. Ако пушите, спирането сега е най-важната стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

