Аденокарциномът е вид злокачествен тумор, който започва в жлезистите клетки на тялото.

Думата идва от гръцкото „аден“ и означава жлеза, а „карцином" – злокачествен тумор. Жлезистите клетки са разпространени в целия организъм, като произвеждат слюнка, себум, слуз и много други секрети. Именно поради това аденокарциномът може да се развие в различни органи.

Според статистиката повечето случаи на рак на дебелото черво, рак на гърдата, белия дроб и простатата всъщност са аденокарциноми. Това го прави един от най-широко разпространените видове злокачествени заболявания в световен мащаб.

Важно е да се разграничи аденокарциномът от доброкачествените жлезисти тумори – аденоми. При аденомите клетките не нахлуват в съседни тъкани и не се разпространяват в тялото, докато при аденокарцинома тази способност за инвазия е налице.

В кои органи се развива аденокарцином?

Аденокарциномът е най-честият тип рак при следните органи:

Дебело черво и ректум

Бял дроб

Гърда

Простата

Панкреас

Стомах

Хранопровод

Бъбреци

Ендометриум (матка)

Яйчници

По-рядко се среща в:

Пикочен мехур

Маточна шийка

Анус

Тънко черво

Вагина и вулва

Апендикс

По данни на Mayo Clinic почти всички случаи на рак на дебелото черво и рак на панкреаса са аденокарциноми.

При белия дроб аденокарциномът също е често срещана форма и се развива предимно по периферията на белодробната тъкан, поради което симптомите могат да се появят по-късно.

Симптоми на аденокарцином

Симптомите на аденокарцином не зависят толкова от вида на клетките, колкото от органа, в който се развива туморът.

Рак на дебелото черво : кръв в изпражненията, запек, силна умора поради анемия

Рак на белия дроб : трайна кашлица, болка в гърдите, кашляне на кръв

Рак на стомаха : гадене, киселини, липса на апетит

Рак на панкреаса : болка в гърба, пожълтяване на кожата и бялото на очите, загуба на тегло

Рак на бъбреците : кръв в урината, болка в хълбока, загуба на тегло

Как се поставя диагнозата?

Кръвните изследвания и образната диагностика могат да насочат към наличието на тумор, но единственият начин да се потвърди аденокарцином е чрез биопсия – вземане на тъканна проба за лабораторен анализ.

Специалистите патолози изследват клетките под микроскоп. Допълнителни молекулярни тестове могат да открият специфични протеини или ДНК промени, помагащи за точното класифициране на тумора.

Степени на агресивност

Патологичният доклад може да включва и степен (grade) на аденокарцинома. Тя описва колко бързо расте туморът и дали вероятно ще се разпространи.

Нисък клас (Grade 1)

Клетките приличат на нормалните. Туморът расте бавно и рядко се разпространява. Известен още като „високодиференциран".

Среден клас (Grade 2)

Клетките изглеждат различно от нормалните. Туморът расте по-бързо. Известен като „умерено диференциран".

Висок клас (Grade 3/4)

Клетките са силно изменени. Туморът е агресивен и по-вероятно ще се разпространи. Известен като „нискодиференциран" или “недиференциран”.

Стадии на аденокарцинома

Стадият описва размера на тумора и дали се е разпространил. Стадиите обикновено варират от 0 до 4:

Стадий 0-1 : Туморът е малък и ограничен в началния орган – по-висока вероятност за излекуване.

Стадий 2-3 : Туморът е по-голям или е засегнал близки лимфни възли.

Стадий 4 : Туморът се е разпространил в отдалечени органи (метастатичен рак). Лечението е насочено към контрол на заболяването.

Когато аденокарциномът метастазира, той запазва името на първичния орган. Например рак на дебелото черво, разпространил се в черния дроб, се нарича метастатичен рак на дебелото черво – не рак на черния дроб.

Видове аденокарцином по клетъчна характеристика

При аденокарциномите се различават няколко хистологични варианта:

Муцинозен аденокарцином: Клетките произвеждат слуз; среща се в различни органи, включително в дебелото черво.

Аденокарцином с пръстеновидни клетки: Агресивен тип, клетките са изпълнени с течност. Среща се главно в стомашно-чревния тракт и млечната жлеза.

Папиларен: Има обилно разраснали папиларни образувания. Развива се най-често в щитовидната жлеза, яйчниците, жлъчните пътища.

Лечение и прогноза

Лечението се определя индивидуално и зависи предимно от органа, стадия и степента на агресивност. Основните подходи включват хирургия, лъчетерапия, химиотерапия и имунотерапия.

Прогнозата варира значително. Според данни на Mayo Clinic при рак на белия дроб аденокарциномът има по-добра преживяемост в сравнение с другите видове белодробен рак.

При рак на тънкото черво обаче аденокарциномът е свързан с по-неблагоприятна прогноза в сравнение с другите тумори в същата локализация.

Аденокарциномът е комплексно заболяване, което засяга жлезистите тъкани и представлява по-голямата част от случаите на рак в критични органи като белия дроб, гърдата, простатата и храносмилателната система.

Ранното диагностициране чрез биопсия и правилното определяне на стадия са ключови фактори, които могат значително да подобрят ефективността на лечението и шансовете за успешно възстановяване.

Въпреки че съвременната медицина предлага все по-прецизни методи за терапия, ключът към справянето със заболяването остава вниманието към здравето и превенцията.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако забележите необичайни симптоми или промени в тялото си, и не пропускайте редовните профилактични прегледи. Ранното откриване спасява живот.

