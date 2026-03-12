Болката в китката е един от най-честите проблеми, с които се сблъскват както спортисти, така и хора, работещи с компютър или извършващи повтарящи се движения.

Независимо дали причината е нараняване, хронично заболяване или неправилна техника при тренировка, добрата новина е, че с правилния подход болката може да бъде овладяна и предотвратена.

Причини за болка в китката

Хората, които спортуват или имат работа, изискваща повтарящи се движения на китката, като писане на клавиатура, работа на поточна линия или използване на електроинструменти, са изложени на висок риск от болка в китката.

Снимка: iStock

Наранявания или здравословни условия

Болката в китката може да бъде причинена от наранявания или здравословни условия, като:

Синдром на карпалния тунел: когато нервът от предмишницата до дланта е притиснат

Ганглионова киста: малка, безобидна киста – образувание, или торбичка с течност

Подагра: форма на артрит, причинена от натрупване на пикочна киселина в ставите

Фрактури: счупена кост в китката

Остеоартрит: друга форма на артрит, причинена от износване на ставите

Навяхвания: нараняване на лигаментите (връзките)

Мускулни разтягания: нараняване на мускулите или сухожилията

Тендинит: когато сухожилието е възпалено

Упражнения

Болката и дискомфортът в китката по време на тренировка най-вероятно се дължат на неправилно позициониране на китката или претоварване.

Как се лекува болката в китката

Има няколко метода за облекчаване на болезнените симптоми, независимо каква е причината за тях.

Почивка, лед и масаж

Първата стъпка е да спрете всяко упражнение, което дразни и натоварва китката. За да помогнете на китките да се възстановят, прилагайте лед върху областта ежедневно и нежно масажирайте мускулите на предмишницата, за да намалите напрежението.

Упражнения, които трябва да избягвате

Почивката на китките е съществена част от процеса на лечение. Избягвайте разтягания, при които китката е в огъната позиция, докато болката продължава. Упражнения, които трябва да избягвате:

Поза куче надолу

Лицеви опори

Планк

Бърпита

Лежанка

Клякания с щанга или свободни тежести

Сгъване за бицепс

Разтегнете предмишниците си

Разтягането е от съществено значение за предотвратяване на проблеми с китките. Обърнете внимание на позицията на китките и клавиатурата, ако често използвате компютър. Разтягането на предмишниците може да помогне за освобождаване на напрежението.

Снимка: iStock

Защитете китките си по време на упражнения

Когато сте готови да се върнете към силови тренировки, можете да защитите китките си, като ги превържете с кинезио лента или носите превръзка на китката. Винаги поддържайте неутрална позиция на китката.

Как да укрепите китките си

Укрепването на китките може да помогне за предотвратяване на проблеми. Ето как да укрепите китките си.

Флексия и екстензия на китката

„Мускулите, които контролират китката, всъщност са в предмишницата", обяснява ортопедът д-р Пол Мостоф пред Health.com. Ето как да направите упражнение за флексия и екстензия:

Седнете на пейка, хванете дъмбел с хват отдолу (длани нагоре). Поставете предмишницата на бедрото, така че китката да виси над коляното. Оставете дъмбела да се спусне, колкото е възможно по-ниско, докато отпускате китката. Вдигнете дъмбела колкото е възможно по-високо, като държите предмишницата неподвижна. Спуснете бавно, след което повторете. Правете три серии от 10 повторения.

Снимка: iStock

Флексия означава свиване, намаляване на ставния ъгъл, а екстензия – разгъване, увеличаване на ставния ъгъл.

Фермерска разходка

Друго чудесно упражнение за укрепване на китките е фермерската разходка:

Застанете изправени, хванете двойка дъмбели или кетълбели от двете страни на тялото с длани, обърнати навътре. Изминете 15–30 метра.

Кратко и просто, фермерската разходка подобрява силата на хвата и може да помогне и за укрепване на корема.

Използвайте терапевтична глина

Можете да укрепите мускулите на ръцете, които също поддържат китките, като играете с глина за тренировка (т. нар. therapy putty).

Навивайте, стискайте и разтягайте глината с пръсти по няколко минути дневно. Проучване от 2023 г. установява, че терапевтичната подобрява хвата при хора с болест на Хираяма (рядко неврологично заболяване, причиняващо слабост на предмишниците и ръцете).

Консултирайте се с лекар, физиотерапевт или сертифициран терапевт, ако болката не се подобри с лед, почивка или безрецептурни болкоуспокояващи. Потърсете лекар, ако китката ви се подуе или болката е остра или силна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

