Хидроцеле: Как се лекува и кога се налага операция

Подуването на скротума може да бъде тревожен симптом за всеки мъж или родител на момче. Едно от най-честите доброкачествени състояния, причиняващи този симптом, е хидроцеле – торбичка, пълна с течност около тестиса.

Основният симптом е подуване, което може да причини дискомфорт или болка. Хидроцеле са по-често срещани при кърмачета, отколкото при възрастни, и често изчезват сами. Може да се наложи операция, ако хидроцеле не изчезне само.

В много редки случаи хидроцеле може да е признак за по-сериозно заболяване, като например рак на тестисите.

Какво представлява хидроцеле?

Хидроцелето е медицинско състояние, при което в скротума (кожната торбичка зад пениса, която съдържа и предпазва тестисите) се натрупва течност, причинявайки видимо подуване. Това състояние може да засегне една или двете страни на скротума – в последния случай се говори за двустранно хидроцеле.

Според медицинските данни, хидроцеле е особено често срещано при новородени момчета, като около 10% от бебетата се раждат с това състояние. При възрастните хидроцеле се среща значително по-рядко – при приблизително 1% от мъжете.

Видове хидроцеле

Има два основни вида хидроцеле:

Комуникиращо хидроцеле – възниква, когато има контакт между течностите в коремната кухина и скротума. При нормалното фетално развитие, тестисите се плъзгат (спускат) от корема към скротума през тънка мембрана, наречена processus vaginalis.

След това се образува тъкан, която запечатва отвора (комуникацията). Ако не се образува уплътнение, течности от коремната кухина могат да попаднат в скротума и да причинят хидроцеле или херния. Ако вие или вашето дете имате комуникираща хидроцеле, скротумът ще изглежда голям или подут и може да променя размера си през целия ден.

Снимка: iStock

Некомуникиращо хидроцеле – при него processus vaginalis се затваря, но около тестиса остава известно количество течност. Този тип хидроцеле обикновено запазва стабилен размер или расте много бавно.

Колко сериозно е хидроцеле?

Хидроцелето може да бъде тревожно, тъй като причинява подуване в чувствителна част на тялото и може да се появи внезапно. В някои случаи хидроцелето може да бъде обезпокоително в зависимост от размера си.

Голямото хидроцеле може да причини дискомфорт при седене или ходене. При много хора обаче хидроцелето не е сериозно, обезпокоително или болезнено.

Симптоми на хидроцеле: Какво да следите?

Основният симптом на хидроцеле е подуване на скротума, което пациентите често описват с усещането за "воден балон". Други чести признаци включват:

Подуване, което променя размера си през деня

Дискомфорт или чувство за тежест в скротума

Болка (в по-редки случаи)

Затруднение при ходене или седене при по-големи хидроцеле

Важно е да се отбележи, че в много случаи хидроцеле не причинява болка и не представлява сериозна здравословна заплаха. Въпреки това, големите хидроцеле могат да бъдат неудобни и да изискват медицинска намеса.

Влияе ли хидроцеле върху фертилитета?

Добрата новина е, че хидроцеле обикновено не причинява безплодие при мъжете.

Причини за хидроцеле

При новородени и кърмачета, хидроцеле обикновено е свързано с нормалното фетално развитие. Когато processus vaginalis не се затвори напълно или когато коремна течност остане в скротума след раждането, може да се развие хидроцеле. В повечето случаи тялото на бебето абсорбира тази течност самостоятелно в рамките на първите две години от живота.

При по-големи деца, юноши и възрастни, хидроцеле може да се появи в резултат на:

Травма на скротума

Възпалителна инфекция в областта

Спонтанно, без очевидна причина

Диагностика на хидроцеле

Лекарят може да диагностицира хидроцеле чрез физически преглед. По време на прегледа той може да:

Приложи лек натиск в областта на слабините

Помоли пациента да се изкашля, за да види как се променя подуването

Използва светлина (трансилуминация), за да открие течност в скротума

За потвърждаване на диагнозата могат да се назначат образни изследвания:

Ултразвук на таза – най-честият метод, използващ звукови вълни за визуализация на мекитe тъкани.

Компютърна томография (КТ) – по-прецизен метод за детайлно изобразяване на тестисите.

Лечение на хидроцеле: Видове и подходи

Консервативно наблюдение

В много случаи хидроцеле не изисква активно лечение. Повечето хидроцеле при кърмачета отшумяват сами в рамките на първата година от живота. При възрастни също може да настъпи спонтанно подобрение.

Снимка: iStock

Когато е необходима операция: Хидроцелектомия

Ако хидроцеле не изчезне само или причинява значителен дискомфорт, лекар може да препоръча хидроцелектомия – хирургична процедура за отстраняване на хидроцеле.

Как протича хидроцелектомията?

Операцията обикновено трае по-малко от час и се извършва под обща анестезия. Хирургът (уролог):

Прави малък разрез в скротума или слабините При комуникиращо хидроцеле затваря отвора между коремната кухина и скротума Отстранява торбичката с течност или я обръща наопаки, за да намали риска от повторна поява При необходимост коригира съпътстваща херния. Херниите понякога се развиват заедно с хидроцеле Поставя малка дренажна тръбичка за оттичане на кръв или течности Затваря разреза с шевове

Има ли медикаменти за хидроцеле?

В момента не съществуват медикаменти, които да свиват или елиминират хидроцеле. Единственият ефективен метод за коригиране на персистиращо хидроцеле е хирургичната интервенция.

Колко често се извършват хидроцелектомии?

Хидроцелектомията е сравнително често срещана процедура.

Около 10% от всички новородени момчета имат хидроцеле при раждането. Хидроцеле често изчезва от само себе си. Но понякога хидроцеле се развива при по-големи деца или възрастни след нараняване или инфекция. Ако хидроцеле се появи след 12-месечна възраст, обикновено е необходима хидроцелектомия.

Около 1% от мъжете ще получат хидроцеле.

Възстановяване след хидроцелектомия

Според медицинските данни, повечето пациенти могат да се върнат към нормалните си дейности в рамките на няколко дни след операцията. Пълното възстановяване обаче може да отнеме няколко седмици.

Пациентите обикновено се нуждаят от приблизително една седмица почивка от работа или училище. При физически натоварващи професии може да е необходим по-дълъг период на възстановяване.

Рискове и усложнения при хидроцелектомия

Хидроцелектомията е относително безопасна процедура с висок процент на успеваемост. Въпреки това, като всяка операция, тя носи определени рискове:

Рискове, свързани с анестезията

Инфекция

Подуване и натъртвания

Хематом (маса от съсирена кръв)

Неблагоприятно образуване на белези

Рядко – травма на тестиса или околните структури

Възможност за повторна поява на хидроцеле

Какво се случва, ако хидроцеле не се лекува?

При кърмачета хидроцеле често изчезва без лечение. При възрастни обаче нелекуваното хидроцеле може да доведе до:

Постоянен дискомфорт

Болка

Повишен риск от развитие на ингвинална херния (при комуникиращо хидроцеле)

В редки случаи подуването на скротума може да бъде симптом на по-сериозно заболяване, като рак на тестисите. Затова е изключително важно всяко новопоявило се подуване да бъде оценено от здравен специалист.

Превенция на хидроцеле

Няма нещо, което можете да направите, за да предотвратите хидроцеле при бебето си.

За по-големи деца, юноши и възрастни, най-добрият начин за предотвратяване на хидроцеле е да предпазите тестисите и скротума от нараняване.

Хидроцеле е често срещано, обикновено доброкачествено състояние, което в много случаи не изисква активно лечение. При кърмачета повечето хидроцеле отшумяват сами, докато при възрастни може да е необходима хирургична интервенция.

Ако забележите подуване на скротума при себе си или детето си, консултирайте се с квалифициран здравен специалист за точна диагноза и подходящ план за лечение. Навременната медицинска оценка е ключова за изключване на други по-сериозни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

