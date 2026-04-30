Милиони хора по света приемат GLP-1 лекарства за отслабване и контрол на диабета, но ново мащабно изследване поставя важен въпрос: какво се случва с костите и ставите при продължителна употреба?

Резултатите, представени на годишната среща на Американската академия по ортопедична хирургия, показват, че хората, приемащи GLP-1 медикаменти в продължение на няколко години, може да имат по-висок риск от развитие на остеопороза, подагра и остеомалация.

Проучването проследява почти 150 000 пациенти.

Изследвания за остеопороза и подагра

Изследователският екип анализира данни от голяма медицинска база данни, обхващаща множество здравни заведения. 

Те следят 73 483 възрастни, приемащи GLP-1 препарати, включително семаглутид (продаван като Оземпик и Вегови), лираглутид, дулаглутид и ексенатид и ги сравняват с равен брой хора, които не приемат тези лекарства.

Диета при прием на Оземпик: Позволени и забранени храни (списък)

Наблюдението продължава 5 години след началото на терапията, като се отчитат три конкретни диагнози:

  • Остеопороза: Отслабване на костите, което ги прави крехки и податливи на фрактури
  • Подагра: Възпалителен артрит, причинен от отлагане на кристали пикочна киселина в ставите
  • Остеомалация: Омекване на костната тъкан

Тревожни резултати за здравето на костите и ставите

След като вземат предвид фактори като възраст, пол, раса, индекс на телесна маса (ИТМ), нива на хемоглобин и тютюнопушене, учените установяват следните разлики между двете групи:

  • Остеопороза: 4,1% от потребителите на GLP-1 получават тази диагноза, спрямо 3,2% при тези, които не приемат този тип лекарства (около 29% по-висок риск).
  • Подагра: 7,2% срещу 6,6% (около 12% по-висок риск)
  • Остеомалация: 0,2% срещу 0,1% (2,55 пъти по-висок риск)

Авторът на изследването д-р Джон Хорнеф, ортопедичен хирург, споделя, че идеята за проучването се ражда от клиничната практика.

Снимка: Canva

Той забелязва, че пациентите на GLP-1 терапия: „Изглеждат с по-сериозни наранявания на сухожилията след сравнително незначителни инциденти". Това провокира въпроса дали бързото изменение на телесния състав засяга съединителната тъкан и костите.

Защо има връзка между лекарствата за отслабване и проблема с костите?

Учените засега нямат окончателен отговор, но специалистите предлагат няколко хипотези:

Бързата загуба на тегло натоварва костите

„Обикновено носенето на тегло стимулира изграждането на кост", обяснява д-р Кайл Томпсън, бариатричен хирург. „Ако теглото спадне твърде бързо, тялото може да разгражда кост по-бързо, отколкото успява да я изгради обратно."

Потвърдено: Оземпик и Вегови могат да причинят рядък вид слепота

Повишени нива на пикочна киселина

Бързото разграждане на мастните депа може временно да повиши циркулиращата пикочна киселина, известен рисков фактор за подагра. Дехидратацията вследствие на стомашно-чревни странични ефекти на медикаментите също може да допринесе за пристъпи на подагра.

Недостатъчен прием на хранителни вещества

Хората на GLP-1 терапия нерядко приемат по-малко храна като цяло и могат да изпитат дефицит на калций, протеин и витамин D – основни хранителни вещества за здравето на костите.

Снимка: Canva

Трябва ли да се притеснявате?

Важно е да се разберат ограниченията на изследването. Изследователите не измерват костната минерална плътност, не проследяват дозировката и придържането към терапията, нито приема на хранителни добавки или начина на живот. Проучването показва асоциации, а не доказана причинно-следствена връзка.

Ефектът на бързото отслабване с „Оземпик“: Как действа и как да го имитираме по естествен начин?

Д-р Гибсън подчертава: „За повечето пациенти този малък риск е нищо в сравнение със сърдечните и метаболитните ползи от медикамента."

Проучване от 2024 г. например установява, че докато самостоятелната GLP-1 терапия е свързана с намалена костна минерална плътност в областта на тазобедрената и гръбначната кост, добавянето на силови тренировки изглежда напълно компенсира тази загуба.

Препоръките на специалистите

Вместо да прекратяват терапията, пациентите следва да:

  • Приемат достатъчно калций и витамин D чрез хранене или добавки
  • Включат силови тренировки в ежедневния си режим
  • Наблюдават костното си здраве редовно при лекар

Новото изследване добавя важна страница към разрастващата се научна дискусия за дългосрочните ефекти на GLP-1 лекарства. 

Снимка: iStock

Макар данните да не доказват пряка причинно-следствена връзка, те подсказват, че здравето на костите трябва да бъде включено в цялостното медицинско наблюдение на пациентите на такава терапия. 

Ако приемате или обмисляте GLP-1 терапия, консултирайте се с вашия лекар за индивидуален план за мониторинг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

  1. Health.com (2026): GLP-1 лекарствата могат да повишат риска от остеопороза и подагра, показва проучване
  2. Wajahath M, Horneff JG et al (2025): Дългосрочна употреба на GLP-1 рецепторни агонисти и риск от мускулно-скелетни нарушения: остеопороза, подагра и остеомалация
  3. Nutrition, Obesity, and Exercise (2024): Здраве на костите след самостоятелно лечение с упражнения, лечение с GLP-1 рецепторен агонист или комбинирано лечение