Милиони хора по света приемат GLP-1 лекарства за отслабване и контрол на диабета, но ново мащабно изследване поставя важен въпрос: какво се случва с костите и ставите при продължителна употреба?

Резултатите, представени на годишната среща на Американската академия по ортопедична хирургия, показват, че хората, приемащи GLP-1 медикаменти в продължение на няколко години, може да имат по-висок риск от развитие на остеопороза, подагра и остеомалация.

Проучването проследява почти 150 000 пациенти.

Изследвания за остеопороза и подагра

Изследователският екип анализира данни от голяма медицинска база данни, обхващаща множество здравни заведения.

Те следят 73 483 възрастни, приемащи GLP-1 препарати, включително семаглутид (продаван като Оземпик и Вегови), лираглутид, дулаглутид и ексенатид и ги сравняват с равен брой хора, които не приемат тези лекарства.

Наблюдението продължава 5 години след началото на терапията, като се отчитат три конкретни диагнози:

Остеопороза: Отслабване на костите, което ги прави крехки и податливи на фрактури

Подагра : Възпалителен артрит, причинен от отлагане на кристали пикочна киселина в ставите

Остеомалация: Омекване на костната тъкан

Тревожни резултати за здравето на костите и ставите

След като вземат предвид фактори като възраст, пол, раса, индекс на телесна маса (ИТМ), нива на хемоглобин и тютюнопушене, учените установяват следните разлики между двете групи:

Остеопороза : 4,1% от потребителите на GLP-1 получават тази диагноза, спрямо 3,2% при тези, които не приемат този тип лекарства ( около 29% по-висок риск).

Подагра : 7,2% срещу 6,6% ( около 12% по-висок риск)

Остеомалация : 0,2% срещу 0,1% ( 2,55 пъти по-висок риск)

Авторът на изследването д-р Джон Хорнеф, ортопедичен хирург, споделя, че идеята за проучването се ражда от клиничната практика.

Той забелязва, че пациентите на GLP-1 терапия: „Изглеждат с по-сериозни наранявания на сухожилията след сравнително незначителни инциденти". Това провокира въпроса дали бързото изменение на телесния състав засяга съединителната тъкан и костите.

Защо има връзка между лекарствата за отслабване и проблема с костите?

Учените засега нямат окончателен отговор, но специалистите предлагат няколко хипотези:

Бързата загуба на тегло натоварва костите

„Обикновено носенето на тегло стимулира изграждането на кост", обяснява д-р Кайл Томпсън, бариатричен хирург. „Ако теглото спадне твърде бързо, тялото може да разгражда кост по-бързо, отколкото успява да я изгради обратно."

Повишени нива на пикочна киселина

Бързото разграждане на мастните депа може временно да повиши циркулиращата пикочна киселина, известен рисков фактор за подагра. Дехидратацията вследствие на стомашно-чревни странични ефекти на медикаментите също може да допринесе за пристъпи на подагра.

Недостатъчен прием на хранителни вещества

Хората на GLP-1 терапия нерядко приемат по-малко храна като цяло и могат да изпитат дефицит на калций, протеин и витамин D – основни хранителни вещества за здравето на костите.

Трябва ли да се притеснявате?

Важно е да се разберат ограниченията на изследването. Изследователите не измерват костната минерална плътност, не проследяват дозировката и придържането към терапията, нито приема на хранителни добавки или начина на живот. Проучването показва асоциации, а не доказана причинно-следствена връзка.

Д-р Гибсън подчертава: „За повечето пациенти този малък риск е нищо в сравнение със сърдечните и метаболитните ползи от медикамента."

Проучване от 2024 г. например установява, че докато самостоятелната GLP-1 терапия е свързана с намалена костна минерална плътност в областта на тазобедрената и гръбначната кост, добавянето на силови тренировки изглежда напълно компенсира тази загуба.

Препоръките на специалистите

Вместо да прекратяват терапията, пациентите следва да:

Приемат достатъчно калций и витамин D чрез хранене или добавки

Включат силови тренировки в ежедневния си режим

Наблюдават костното си здраве редовно при лекар

Новото изследване добавя важна страница към разрастващата се научна дискусия за дългосрочните ефекти на GLP-1 лекарства.

Макар данните да не доказват пряка причинно-следствена връзка, те подсказват, че здравето на костите трябва да бъде включено в цялостното медицинско наблюдение на пациентите на такава терапия.

Ако приемате или обмисляте GLP-1 терапия, консултирайте се с вашия лекар за индивидуален план за мониторинг.

