Дишане през едната ноздра: Нормално ли е или признак за проблем

Почти всеки е изпитвал усещането за запушен нос особено по време на настинка или алергичен сезон. Но дали сте забелязвали, че често дишате предимно през едната ноздра, докато другата изглежда по-запушена?

Това явление може да изглежда странно, но според специалистите е напълно нормално в повечето случаи.

Новите проучвания разкриват, че носът ни всъщност има собствен „работен график" – процес, наречен назален цикъл, при който ноздрите се редуват в поемането на въздух през деня.

Научете защо се случва това, кога е безвредно и кога може да сигнализира за здравен проблем, изискващ внимание.

Какво е назален цикъл и защо е важен

Назалният цикъл е несъзнателен процес, при който носната кухина преминава през периоди на запушване и отпушване през деня. Когато едната ноздра се запушва, другата се отваря по-широко.

Според експертите от Cleveland Clinic, този процес се управлява от автономната нервна система, която спонтанно превключва доминантната ноздра през няколко часа.

Как работи назалният цикъл

Носните преходи са облицовани с малки кръвоносни съдове, наречени турбинати, които регулират въздушния поток и филтрират частици от въздуха.

"Нашите носове имат естествен цикъл, при който дишаме само през едната страна в даден момент, и това се редува на всеки няколко часа", обяснява д-р Урджийт Пател, отоларинголог в интервю за Men's Health.

Когато кръвният поток се увеличи в едната ноздра, тя може да се запуши временно, докато другата се отвори. Това означава, че има по-малко място за навлизане на въздух в запушената страна.

Четири типа назален цикъл

Според медицинските изследвания съществуват четири различни модела на назален цикъл:

Класически : Еднакво запушване и отпушване с постоянен общ обем

Паралелен : Запушването или отпушването се случва в двете ноздри едновременно

Нередовен : Еднакво запушване и отпушване, но без редовен модел

Ацикличен : Общият носен обем и обемът в всяка ноздра не се различават

Кога дишането през една ноздра става проблем

Въпреки че назалният цикъл е напълно нормален, има случаи, при които дишането само през едната ноздра може да сигнализира за здравен проблем.

Носна конгестия (запушване)

Носната конгестия възниква поради подуване и възпаление в носа, както и поради излишна слуз и течност.

Общите причини включват:

Инфекции като настинки или синузити

Алергии към прахови кърлежи, полен или плесен

Хормонални колебания по време на бременност или преди менструация

Когато сте болни или имате алергии, кръвният поток към носа се увеличава още повече, предизвиквайки по-голямо подуване и по-голямо производство на слуз в носната област

Носна обструкция

Понякога дишането през една ноздра не е въпрос на цикъл, а на физическа блокада. Потенциалните причини включват:

Носни полипи: Месести израстъци на носната лигавица, които могат да затруднят дишането

Чужди тела: Особено често срещани при деца – малки предмети като батерии или магнити могат да блокират въздушния поток

Тумори: Определени видове тумори (доброкачествени или злокачествени) могат да се развият в ноздрите или синусите

Структурни различия

Девиация на носната преграда (девиация на септума) е едно от най-честите състояния, водещи до трудно дишане през една ноздра. Според статистиката, 80% от хората имат девиация на септума и често не подозират за това.

Септумът е стената между носните преходи. Когато той е изместен настрани, вместо да е точно в средата, едната ноздра става по-тясна от другата.

5 признака, че имате девиация на носната преграда

1. Затруднено дишане

Може да не се задъхвате видимо, но просто не чувствате, че получавате достатъчно въздух. Често се чувствате уморени постоянно или дишате през устата, когато не обръщате внимание.

2. Чести и сериозни кръвоизливи от носа

Хората с девиация на носната преграда са склонни да имат чести кръвоизливи от носа. Неравномерността в размера на ноздрите има тенденция да изсушава едната страна на носа, което може да причини кървене.

3. Хъркане

Всяка носна обструкция може да влоши съществуващ случай на сънна апнея. Тежката девиация на септума, при която цяла ноздра е блокирана, ще причини хъркане.

4. Чести синузни инфекции

Девиация на септума може да попречи на правилното дрениране на синусите. Излишната слуз може да се превърне в плодородна почва за бактерии, водеща до чести и болезнени синузни инфекции.

5. Тежки главоболия

Девиацията на септума може да доведе до синузни инфекции, които често причиняват главоболие поради възпалението и блокирането на синусните кухини.

Кога да потърсите лекар

Трябва да потърсите съвет от лекар, ако изпитвате постоянно затруднено дишане през едната ноздра.

Свържете се с лекар незабавно, ако имате:

Лицева болка или налягане (в бузите, под очите или над веждите)

Разклатени или болезнени зъби

Болка или налягане в ухото

Постоянна, необяснима умора

Температура

Кръвоизливи от носа

Тежко хъркане или сънна апнея

Рана в носа или устата, която не се зарастава

Промени в зрението (двойно виждане или очите сочат в различни посоки)

Изтръпване или изтръпване

В повечето случаи дишането през една ноздра е безвредно явление, свързано с естествения назален цикъл на тялото. Този процес помага на носа да регулира въздушния поток и да защитава дихателната система.

Въпреки това, ако забелязвате постоянно затруднено дишане, съпътствано от други симптоми като главоболие, кръвоизливи от носа или чести инфекции, това може да сигнализира за проблем, изискващ медицинска консултация.

