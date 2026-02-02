Кръвта в урината е най-честият и важен ранен признак на рака на пикочния мехур. Но какво се случва, когато не можете да я видите?
Според ново проучване на Stanford Medicine, публикувано в престижното списание Nature Health, хората с далтонизъм, които развият рак на пикочния мехур, имат 52% по-висока смъртност в сравнение с пациенти с нормално зрение.
Изследването разкрива тревожна връзка между цветната слепота и забавеното откриване на рак, с потенциално фатални последици.
Защо далтонизмът е толкова опасен?
Далтонизмът (известен още като дефицит на цветното зрение) е по-разпространен, отколкото повечето хора осъзнават – засяга 1 на всеки 12 мъже и 1 на всеки 200 жени. Най-честите форми затрудняват разпознаването на червения и зеления цвят.
Проблемът при рака на пикочния мехур е, че 80-90% от пациентите първо забелязват кръв в урината. За човек с далтонизъм обаче този спасяващ живота предупредителен сигнал може да остане напълно незабелязан.
"Надявам се това проучване да повиши осведомеността не само сред пациентите с далтонизъм, но и сред нашите колеги, които ги лекуват," споделя д-р Ехсан Рахими, водещ автор на изследването и доцент по офталмология в Stanford Medicine.
Как е проведено проучването?
Изследователите използват платформа, която обединява над 275 милиона анонимни медицински досиета от цял свят.
Концентрират се върху 135 пациенти с диагностициран далтонизъм и рак на пикочния мехур и 187 пациенти с далтонизъм и колоректален рак.
При рак на пикочния мехур:
- Пациентите с далтонизъм имат 52% по-висок риск от смъртност за 20-годишен период
- Забавената диагноза води до откриване на рака в по-напреднали стадии
- Това директно влияе върху изходите от лечението
При колоректален рак:
- Не е установена статистически значима разлика в преживяемостта
- Причината: колоректалният рак има други ранни симптоми, като коремна болка и промени в чревните навици
- Редовните скринингови прегледи (препоръчани на възраст 45-75 години) помагат за навременно откриване
Симптоми на рак на пикочния мехур
Заболяването засяга мъжете 4 пъти по-често от жените.
Основни симптоми включват:
- Кръв в урината (хематурия) – обикновено безболезнена
- Чести уринирания
- Болка при уриниране
- Болка в долната част на гърба
Практични препоръки за хора с далтонизъм
Новите находки подчертават необходимостта от превантивни мерки:
Медицински прегледи:
- Задължителен анализ на урина при всеки годишен преглед
- Информирайте лекаря си за далтонизма
Домашна превенция:
- Помолете партньор или близък периодично да проверява урината ви за кръв
- Обърнете внимание на всякакви промени, дори ако не сте сигурни
Повишена бдителност:
- При съмнение, веднага се консултирайте с уролог
- Не отлагайте медицинския преглед
Защо проучването е толкова важно?
Предишно проучване от 2001 г. показва, че когато на участници с далтонизъм са показани снимки на урина и изпражнения, те правилно идентифицират кръв само в 70% от случаите, в сравнение с 99% точност при хора с нормално зрение.
"Много хора с цветна слепота никога не получават официална диагноза," обяснява д-р Рахими. "Повечето функционират нормално и може дори да не знаят, че имат това състояние."
При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Nature Health (2026): Влияние на дефицита на цветното зрение върху преживяемостта при рак на пикочния мехур и колоректален рак
- News Medical (2026): Далтонизмът свързан със забавено откриване на рак на пикочния мехур и по-висока смъртност
- Stanford Medicine (2026): Проучване открива връзка между далтонизма и смъртността от рак на пикочния мехур