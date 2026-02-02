Кръвта в урината е най-честият и важен ранен признак на рака на пикочния мехур. Но какво се случва, когато не можете да я видите?

Според ново проучване на Stanford Medicine, публикувано в престижното списание Nature Health, хората с далтонизъм, които развият рак на пикочния мехур, имат 52% по-висока смъртност в сравнение с пациенти с нормално зрение.

Изследването разкрива тревожна връзка между цветната слепота и забавеното откриване на рак, с потенциално фатални последици.

Защо далтонизмът е толкова опасен?

Далтонизмът (известен още като дефицит на цветното зрение) е по-разпространен, отколкото повечето хора осъзнават – засяга 1 на всеки 12 мъже и 1 на всеки 200 жени. Най-честите форми затрудняват разпознаването на червения и зеления цвят.

Проблемът при рака на пикочния мехур е, че 80-90% от пациентите първо забелязват кръв в урината. За човек с далтонизъм обаче този спасяващ живота предупредителен сигнал може да остане напълно незабелязан.

"Надявам се това проучване да повиши осведомеността не само сред пациентите с далтонизъм, но и сред нашите колеги, които ги лекуват," споделя д-р Ехсан Рахими, водещ автор на изследването и доцент по офталмология в Stanford Medicine.

Как е проведено проучването?

Изследователите използват платформа, която обединява над 275 милиона анонимни медицински досиета от цял свят.

Концентрират се върху 135 пациенти с диагностициран далтонизъм и рак на пикочния мехур и 187 пациенти с далтонизъм и колоректален рак.

При рак на пикочния мехур:

Пациентите с далтонизъм имат 52% по-висок риск от смъртност за 20-годишен период

Забавената диагноза води до откриване на рака в по-напреднали стадии

Това директно влияе върху изходите от лечението

При колоректален рак:

Не е установена статистически значима разлика в преживяемостта

Причината: колоректалният рак има други ранни симптоми, като коремна болка и промени в чревните навици

Редовните скринингови прегледи (препоръчани на възраст 45-75 години) помагат за навременно откриване

Симптоми на рак на пикочния мехур

Заболяването засяга мъжете 4 пъти по-често от жените.

Основни симптоми включват:

Кръв в урината (хематурия) – обикновено безболезнена

Чести уринирания

Болка при уриниране

Болка в долната част на гърба

Практични препоръки за хора с далтонизъм

Новите находки подчертават необходимостта от превантивни мерки:

Медицински прегледи:

Задължителен анализ на урина при всеки годишен преглед

Информирайте лекаря си за далтонизма

Домашна превенция:

Помолете партньор или близък периодично да проверява урината ви за кръв

Обърнете внимание на всякакви промени, дори ако не сте сигурни

Повишена бдителност:

При съмнение, веднага се консултирайте с уролог

Не отлагайте медицинския преглед

Защо проучването е толкова важно?

Предишно проучване от 2001 г. показва, че когато на участници с далтонизъм са показани снимки на урина и изпражнения, те правилно идентифицират кръв само в 70% от случаите, в сравнение с 99% точност при хора с нормално зрение.

"Много хора с цветна слепота никога не получават официална диагноза," обяснява д-р Рахими. "Повечето функционират нормално и може дори да не знаят, че имат това състояние."

