В момента в цялата страна се провежда третата за тази година инициатива „Седмица на отворените врати“ за безплатни консултации и диагностика на туберкулоза, съобщават от Министерство на здравеопазването.

Кампанията се осъществява от понеделник до петък в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза във всички областни градове.

Безплатен скрининг и консултации за всички граждани

Инициативата, която е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, предлага безплатен скрининг за риска от туберкулоза. Желаещите граждани могат да преминат през специализирана анкета и консултации със специалисти. На лица, които попадат в рискова група, се провеждат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

Снимка: Canva

Резултатите от първите две кампании, проведени през март и юни 2025 година, показват значимия ефект от инициативата. Общо 3 466 лица са анкетирани за туберкулоза, като на 2 705 души в риск са направени медицински прегледи и допълнителни изследвания.

Особено важно е, че са открити 32 лица с активна туберкулоза и още 71 лица с латентна туберкулозна инфекция, на които веднага е започнато подходящо лечение. Това своевременно диагностициране позволява прекъсването на веригата за предаване на инфекцията.

Туберкулозата е предотвратима и лечима болест

Туберкулозата е тежко инфекциозно заболяване, причинено най-често от бактерията Mycobacterium tuberculosis. Заболяването засяга основно белите дробове, но може да се прояви и в други органи. Предава се по въздушно-капков път при кашляне, кихане или говорене на болен човек.

Снимка: Canva

Основните симптоми на белодробната туберкулоза включват:

Кашлица с храчки (понякога с кръв) за повече от две седмици.

Болка в гърдите и задух.

Повишена температура и нощно изпотяване.

Загуба на тегло и общо чувство на слабост.

Напълно безплатно лечение независимо от осигуровката

Министерството на здравеопазването припомня, че в България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са напълно безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на пациента. Стандартното лечение включва комбинация от няколко вида антибиотици в продължение на няколко месеца.

Ранното откриване и правилната диагноза са ключови за предотвратяване на по-нататъшното предаване на инфекцията. При своевременно лечение туберкулозата е напълно излечима. Незавършеното или неспазвано лечение обаче може да доведе до развитие на лекарствено резистентни форми на заболяването.

Инициативата се осъществява в партньорство с Регионалните здравни инспекции, лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, здравни медиатори, Български Червен кръст и общините.

За повече информация за участващите болници и детайли за кампанията можете да се обърнете към официалния уебсайт на Министерството на здравеопазването или към най-близкото лечебно заведение в областния ви град.

-------------------------------------

Често задавани въпроси за туберкулозата

Какво е туберкулоза (ТБ)?

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което се причинява от бактерия, наречена Mycobacterium tuberculosis. Обикновено засяга белите дробове, но може да порази и други части на тялото като бъбреците, гръбначния стълб и мозъка.

Как се предава туберкулозата?

ТБ се предава по въздушно-капков път, когато болен от активна белодробна туберкулоза кашля, киха, говори или пее. Бактериите се изхвърлят във въздуха и могат да бъдат вдишани от хора в близост.

Какви са симптомите на туберкулозата?

Симптомите включват:

Продължителна кашлица (над 2-3 седмици).

Болка в гърдите.

Отслабване на тегло.

Повишена температура и нощно изпотяване.

Загуба на апетит.

Отпадналост и умора.

Може ли туберкулозата да се лекува?

Да, туберкулозата е лечима болест. Лечението включва прием на комбинация от антибиотици за период от 6 до 9 месеца. Ключово е лечението да не се прекъсва, тъй като това може да доведе до развитие на резистентни към лекарства форми на туберкулоза, които са много по-трудни за лечение. В България лечението е напълно безплатно.

Кой е изложен на по-висок риск от заразяване?

Всички хора са изложени на риск от заразяване. Но рискът е по-голям при:

Хора с отслабена имунна система (напр. HIV позитивни).

Хора, които са в близък контакт с болен от туберкулоза.

Хора, пребиваващи в затворени пространства като затвори, приюти или болници.

Медицински персонал.

Деца и възрастни хора.

Какво е положението с туберкулозата в България?

В България са постигнати значителни успехи в борбата с туберкулозата, като броят на новооткритите случаи постоянно намалява през последните години. Въпреки това, страната все още се класифицира като с умерено висока заболеваемост в европейски мащаб. Проблем остава коинфекцията с ХИВ, която утежнява както лечението, така и превенцията. Ваксината БЦЖ (Bacillus Calmette–Guérin) е част от задължителния имунизационен календар за новородени в България, което помага за предотвратяването на тежки форми на заболяването.

Как се диагностицира туберкулозата?

Диагнозата включва няколко стъпки:

Снемане на анамнеза и физикален преглед.

Изследване на храчка за наличие на микобактерии (бактериологично изследване).

Рентгенова снимка на гръдния кош.

Туберкулинов кожен тест или кръвен тест за латентна инфекция.

Каква е разликата между латентна туберкулозна инфекция и активна туберкулоза?

При латентна инфекция бактериите са в тялото, но са в неактивно състояние. Човек няма симптоми и не е заразен. Въпреки това, бактериите могат да се активират и да причинят активно заболяване.

При активна туберкулоза бактериите се размножават, причиняват симптоми и човек е заразен. Активната туберкулоза изисква незабавно лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.