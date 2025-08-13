Инициативата, организирана от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването с подкрепата на Министерството на здравеопазването, поставя превенцията и ранната диагностика в центъра на вниманието.

Основната цел на кампанията е да повиши информираността за рака на белия дроб, най-честия и най-смъртоносен вид рак в света. Фокусът върху превенцията не е случаен, данните показват, че ранното разпознаване на симптомите и своевременната диагностика могат кардинално да променят прогнозата за пациентите.

Тревожни статистики налагат действие

В България през 2022 г. са диагностицирани 3 966 нови случая рак на белия дроб, като над 70% са при мъже. Заболяването остава най-късното диагностицираното онкологично заболяване в страната, с преживяемост от едва 8%, спрямо европейската средна стойност от 15%.

Снимка: Canva

Още по-тревожен е фактът, че 52,50% от българите не познават нито един симптом на рака на белия дроб, според проучване на Глобалната коалиция за борба с рака на белия дроб.

Основният рисков фактор за рака на белия дроб остава тютюнопушенето, което е отговорно за около 80% от случаите на рак на белия дроб. Други фактори включват замърсяването на въздуха, излагането на радон и азбест, както и белодробни заболявания като ХОББ и туберкулоза.

Иновативни технологии за всеки

Безплатните прегледи ще бъдат реализирани с високотехнологични изследвания, които всеки може да направи за само пет минути, като седне в специално кресло. Проверяват се основни здравни показатели като:

Ръст, тегло и индекс на телесната маса

Кръвна захар и температура

Кръвно налягане и сатурация

ЕКГ и сърдечен ритъм

Функция на белите дробове (спирометрия)

Допълнително се попълва стандартизиран въпросник за риска от развитие на рак на белия дроб. Иновативната система анализира всички данни и предоставя персонализирана оценка на риска и здравния статус. Резултатите се коментират от лекар пулмолог на място и могат да бъдат изпратени по електронен път.

Снимка: Canva

Кампанията „5 минути за здраве“ представлява конкретна възможност за всеки българин да направи първата стъпка към по-добро здраве. Петминутното изследване може да се окаже инвестиция в бъдещето, както за откриване на ранни признаци на заболявания, така и за спокойствието, че здравето е под контрол.

В епохата на дигиталната трансформация на здравеопазването, подобни инициативи показват, че съвременните технологии могат да направят профилактичните прегледи по-достъпни, точни и удобни за всеки гражданин.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.