Почти всеки е изпитва болка в стомаха поне веднъж, след обилна вечеря, при нервно напрежение или без видима причина. В повечето случаи дискомфортът е безобиден и преминава от само себе си.

Съществуват обаче различни видове болки в стомаха, всеки със своя характерна локализация, интензивност и причина, а някои от тях изискват незабавна лекарска намеса. Разпознаването на типа болка е първата стъпка към точна диагностика на коремна болка и навременно лечение.

1. Дискомфортно подуване на корема

Усещането за пълнота, тежест и видимо подуване на корема и газове обикновено се дължи на прекомерно образуване на газове при разграждането на храна като бобови растения, газирани напитки и листни зеленчуци. Това е един от най-леките видове коремен дискомфорт и често отшумява самостоятелно или с безрецептурни средства.

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Промяната в диетата при стомашни проблеми, по-малки порции, ограничаване на определени храни, обикновено носи облекчение. При повтарящи се оплаквания консултацията с гастроентеролог помага за точна диагноза и трайно решение.

2. Остра болка в долната дясна част на корема

Внезапна, пронизваща болка в тази зона е класически симптом на апендицит, възпаление на апендикса, което без лечение може да доведе до сериозни усложнения. Диагнозата се поставя чрез физикален преглед, образни изследвания и кръвни тестове. Лечението обикновено включва антибиотици и коремна хирургия за отстраняване на апендикса. При остра болка в корема, локализирана в тази област, е нужна незабавна медицинска помощ.

3. Пронизваща болка в горната дясна част на корема

Интензивна болка в дясното подребрие, точно под черния дроб, най-често се причинява от камъни в жлъчката и болка настъпва, когато те блокират жлъчните пътища. Диагностиката минава през ултразвуков преглед на коремни органи, а лечението варира от медикаменти за разтваряне на камъните до хирургично отстраняване на жлъчния мехур. Ранната консултация е ключова за избягване на усложнения.

Снимка: Canva

4. Болка или парене в горната средна част на корема

Усещане за парене в тази зона обичайно сочи към язва на стомаха и парене, причинени от увреждане на стомашната лигавица, често вследствие на инфекция на стомаха, прекомерна употреба на алкохол, аспирин или тютюнопушене. Диагнозата се поставя чрез ендоскопия, а лечението включва медикаменти за намаляване на стомашната киселина и антибиотици при доказана инфекция. Избягването на дразнители и управлението на стреса допълват терапията.

5. Обща коремна болка с диария

Дифузни спазми в коремната област, придружени от чести и водниста диария, обикновено са резултат от гастроентерит и диария, причинени от вирусни инфекции като ротавирус или норовирус. Лечението е предимно симптоматично, хидратация при диария е от съществено значение за предотвратяване на обезводняване, заедно с почивка и лека диета.

Снимка: Canva

6. Обща коремна болка с подуване

Комбинацията от коремна болка и усещане за подуване често е свързана със синдром на раздразненото черво (IBS), състояние, засягащо чревната подвижност и предизвикващо промени в дефекацията. Диагнозата се поставя след изключване на други заболявания, а лечението включва диета при стомашни проблеми, намаляване на стреса и медикаменти при нужда.

7. Болка в корема диария

Силна коремна болка, съпроводена с кървава диария, е тревожен признак на възпалителни чревни заболявания (IBD), като улцерозен колит и болест на Крон. Диагностиката включва ендоскопия, образни и кръвни изследвания. Лечението обхваща противовъзпалителни медикаменти, а в тежки случаи, хирургична намеса. Тези симптоми изискват доболнична помощ при коремни болки и незабавен преглед от специалист.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар

Не всяка коремна болка е спешен случай, но остра, продължителна или съпроводена с кръв, висока температура или силно повръщане болка изисква консултация с гастроентеролог. Точната диагностика на коремна болка – чрез преглед, образни изследвания и лабораторни тестове, е единственият сигурен начин да се установи причината и да се избере правилното лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници