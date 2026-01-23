Близо 3 млн. души в Европа са диагностицирани с рак през 2020 г., а в България новите случаи за същата година са около 35 000. Статистика, която поставя все по-важен въпрос, може ли рискът да бъде намален?

Здравното издание Health търси отговорите от специалистите, които познават онкологичните заболявания най-добре. Четирима водещи онколози споделят личните си стратегии за превенция и навици, които подпомагат не само защитата на организма, но и цялостното здраве.

1. Повече свежи храни, по-малко преработени продукти

Защо свежата храна е важна за превенция на рак?

Проучванията многократно свързват ултрапреработените храни, тези с дълъг срок на годност, съдържащи изкуствени подсладители, оцветители и емулгатори, с повишен риск от развитие на рак и други здравословни проблеми. Според експертите, диета, богата на свежи плодове и зеленчуци, може да намали риска от рак значително.

Д-р Ърнест Хоук, вицепрезидент и ръководител на Отдела за превенция на рака в Университета на Тексас, споделя личния си опит: „Преди пет години бях с около 14 килограма наднормено тегло. Станах по-целенасочен относно отслабването и поддържането му.”

Снимка: iStock

Практически съвети от онколозите:

Прекарвайте повече време на зеленчуковия щанд в магазина.

Пригответе храна вкъщи вместо да разчитате на готови ястия.

Заменете нездравословните междинни хранения (д-р Хоук например носи чери домати на работа вместо бисквити).

Включвайте плодове и зеленчуци във всяко хранене.

„Разчитам по-малко на преработени храни и храна от заведения и избирам... ястия, които са предимно непреработени – плодове и зеленчуци”, обяснява д-р Хоук.

2. Редовна физическа активност

Как спортът намалява риска от рак?

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, физически активните възрастни имат значително по-нисък риск от развитие на няколко често срещани ракови заболявания, включително рак на гърдата, дебелото черво, ендометриума, белите дробове и стомаха.

Д-р Кристин Тиил, доцент по хирургия и директор на „Центъра за грижи за гърдите” в Университета „Джордж Вашингтон”, споделя: „Опитвам се да тренирам поне четири дни седмично, а за предпочитане пет.”

Снимка: Canva

Как онколозите включват движението в ежедневието си:

Д-р Тиил използва видео тренировки с тежести от 2-5 кг „и много движения, с които работят големите мускули: крака, коремни мускули, седалищни мускули, което не само помага за здравето на костите, но и стимулира метаболизма.” В други дни тя тича около 4 км или прави едночасова разходка.

Д-р Джак Джакуб, медицински онколог и директор на Института по рак MemorialCare, споделя: „Трениам почти всеки ден.” Това включва 45 минути до час гореща йога, вдигане на тежести или кардио упражнения. „Опитвам се да разнообразявам”, казва той.

Ключът е последователността: „Може да не ми се иска винаги да тренирам, но когато свърша, винаги съм щастлива, че го направих”, споделя д-р Тиил.

3. Управление на стреса чрез медитация

Връзката между стрес и риск от рак

„Добре известно е, че стресът и нарушението на моделите на сън имат значителен ефект върху имунната система и микробиома на тялото, а това увеличава риска от развитие на рак и сърдечно-съдови заболявания”, обяснява д-р Антон Билчик, хирургичен онколог в Института по рак „Providence Saint John's”.

Снимка: Pexels

Практики за намаляване на стреса:

Въпреки че д-р Билчик признава, че „някои аспекти на стреса са извън контрола ми”, той активно прилага стратегии за управление на стреса:

Медитация и приложения за релаксация – „Никога не мислех, че ще слушам медитативни приложения или ще се опитвам да медитирам между трудни операции, но го правя.”

„Изключване” извън работно време – „ Едва наскоро, когато пътувам, спрях да проверявам имейли.”

Съзнателно разграничаване на работа и личен живот.

Тези практики играят важна роля в намаляването на стреса, прегарянето и риска от болести, подчертава експертът.

4. Поддържане на здравословно тегло чрез балансирана диета и упражнения

Защо теглото е ключов фактор?

„Тъй като затлъстяването е толкова тясно свързано с развитието на специфични ракови заболявания, опитвам се да поддържам разумен индекс на телесна маса чрез упражнения и промяна на храненето”, споделя д-р Джакуб.

Снимка: Freepik

Комбинираният подход работи най-добре:

Съветите на онколозите включват интегриран подход – не просто диета или само упражнения, а комбинация от:

Здравословно хранене с акцент върху свежи продукти;

Редовна физическа активност;

Управление на стреса;

Достатъчно движение през деня (близо до 10,000 крачки).

„Упражненията са полезни не само за намаляване на теглото, но има и много информация, че помагат с възпалението на тялото и психическото състояние”, обяснява д-р Джакуб.

Кога да започнем?

„Започнете рано, живейте по-целенасочено и го предавайте на приятелите и семейството си", съветва д-р Хоук. „Никога не е твърде рано да започнете."

Експертите подчертават, че стратегиите за намаляване на риска от рак често подобряват цялостното здраве – от по-добър имунитет и метаболизъм, до по-здраво сърце и кости.

Четирите ключови практики, които онколозите прилагат лично: свежа храна, редовна физическа активност, управление на стреса и здравословно тегло, са достъпни за всеки. Те работят на биологично ниво, като намаляват възпалението, регулират хормоните, подобряват имунитета и поддържат здравословен метаболизъм.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------