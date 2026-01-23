Близо 3 млн. души в Европа са диагностицирани с рак през 2020 г., а в България новите случаи за същата година са около 35 000. Статистика, която поставя все по-важен въпрос, може ли рискът да бъде намален?
Здравното издание Health търси отговорите от специалистите, които познават онкологичните заболявания най-добре. Четирима водещи онколози споделят личните си стратегии за превенция и навици, които подпомагат не само защитата на организма, но и цялостното здраве.
1. Повече свежи храни, по-малко преработени продукти
Защо свежата храна е важна за превенция на рак?
Проучванията многократно свързват ултрапреработените храни, тези с дълъг срок на годност, съдържащи изкуствени подсладители, оцветители и емулгатори, с повишен риск от развитие на рак и други здравословни проблеми. Според експертите, диета, богата на свежи плодове и зеленчуци, може да намали риска от рак значително.
Д-р Ърнест Хоук, вицепрезидент и ръководител на Отдела за превенция на рака в Университета на Тексас, споделя личния си опит: „Преди пет години бях с около 14 килограма наднормено тегло. Станах по-целенасочен относно отслабването и поддържането му.”
Практически съвети от онколозите:
- Прекарвайте повече време на зеленчуковия щанд в магазина.
- Пригответе храна вкъщи вместо да разчитате на готови ястия.
- Заменете нездравословните междинни хранения (д-р Хоук например носи чери домати на работа вместо бисквити).
- Включвайте плодове и зеленчуци във всяко хранене.
„Разчитам по-малко на преработени храни и храна от заведения и избирам... ястия, които са предимно непреработени – плодове и зеленчуци”, обяснява д-р Хоук.
2. Редовна физическа активност
Как спортът намалява риска от рак?
Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, физически активните възрастни имат значително по-нисък риск от развитие на няколко често срещани ракови заболявания, включително рак на гърдата, дебелото черво, ендометриума, белите дробове и стомаха.
Д-р Кристин Тиил, доцент по хирургия и директор на „Центъра за грижи за гърдите” в Университета „Джордж Вашингтон”, споделя: „Опитвам се да тренирам поне четири дни седмично, а за предпочитане пет.”
Как онколозите включват движението в ежедневието си:
Д-р Тиил използва видео тренировки с тежести от 2-5 кг „и много движения, с които работят големите мускули: крака, коремни мускули, седалищни мускули, което не само помага за здравето на костите, но и стимулира метаболизма.” В други дни тя тича около 4 км или прави едночасова разходка.
Д-р Джак Джакуб, медицински онколог и директор на Института по рак MemorialCare, споделя: „Трениам почти всеки ден.” Това включва 45 минути до час гореща йога, вдигане на тежести или кардио упражнения. „Опитвам се да разнообразявам”, казва той.
Ключът е последователността: „Може да не ми се иска винаги да тренирам, но когато свърша, винаги съм щастлива, че го направих”, споделя д-р Тиил.
3. Управление на стреса чрез медитация
Връзката между стрес и риск от рак
„Добре известно е, че стресът и нарушението на моделите на сън имат значителен ефект върху имунната система и микробиома на тялото, а това увеличава риска от развитие на рак и сърдечно-съдови заболявания”, обяснява д-р Антон Билчик, хирургичен онколог в Института по рак „Providence Saint John's”.
Практики за намаляване на стреса:
Въпреки че д-р Билчик признава, че „някои аспекти на стреса са извън контрола ми”, той активно прилага стратегии за управление на стреса:
- Медитация и приложения за релаксация – „Никога не мислех, че ще слушам медитативни приложения или ще се опитвам да медитирам между трудни операции, но го правя.”
- „Изключване” извън работно време – „Едва наскоро, когато пътувам, спрях да проверявам имейли.”
- Съзнателно разграничаване на работа и личен живот.
Тези практики играят важна роля в намаляването на стреса, прегарянето и риска от болести, подчертава експертът.
4. Поддържане на здравословно тегло чрез балансирана диета и упражнения
Защо теглото е ключов фактор?
„Тъй като затлъстяването е толкова тясно свързано с развитието на специфични ракови заболявания, опитвам се да поддържам разумен индекс на телесна маса чрез упражнения и промяна на храненето”, споделя д-р Джакуб.
Комбинираният подход работи най-добре:
Съветите на онколозите включват интегриран подход – не просто диета или само упражнения, а комбинация от:
- Здравословно хранене с акцент върху свежи продукти;
- Редовна физическа активност;
- Управление на стреса;
- Достатъчно движение през деня (близо до 10,000 крачки).
„Упражненията са полезни не само за намаляване на теглото, но има и много информация, че помагат с възпалението на тялото и психическото състояние”, обяснява д-р Джакуб.
Кога да започнем?
„Започнете рано, живейте по-целенасочено и го предавайте на приятелите и семейството си", съветва д-р Хоук. „Никога не е твърде рано да започнете."
Експертите подчертават, че стратегиите за намаляване на риска от рак често подобряват цялостното здраве – от по-добър имунитет и метаболизъм, до по-здраво сърце и кости.
Четирите ключови практики, които онколозите прилагат лично: свежа храна, редовна физическа активност, управление на стреса и здравословно тегло, са достъпни за всеки. Те работят на биологично ниво, като намаляват възпалението, регулират хормоните, подобряват имунитета и поддържат здравословен метаболизъм.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
