Кръвта е нещо като магистрала на тялото, доставя кислород и хранителни вещества до сърцето, мозъка, мускулите и кожата.

Когато тази „магистрала" работи добре, цялото тяло е в по-добра форма. Когато кръвообращението е нарушено, последствията могат да се усетят навсякъде – от умора и студени крайници, до сериозни сърдечно-съдови проблеми.

Редица изследвания показват, че определени храни могат да подкрепят здравословното кръвообращение. В комбинация с достатъчно движение, добра хидратация и отказ от тютюнопушене, правилното хранене е мощен инструмент за превенция.

Ето кои храни, подобряващи кръвообращението, си заслужава да попаднат в количката ви при следващото пазаруване.

Плодове и зеленчуци за здрави кръвоносни съдове

Цвекло

Цвеклото е богато на нитрати, които тялото преобразува в азотен оксид - вещество, което естествено разширява кръвоносните съдове и подобрява притока на кръв към тъканите и органите.

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Проучвания сочат, че сокът от цвекло може да понижи систоличното кръвно налягане (горната стойност при измерване).

Горски плодове

Боровинките, малините и ягодите са богати на антиоксиданти, сред които особено ценен е антоцианинът – съединението, което дава характерния им червено-лилав цвят.

Антоцианинът помага за защита на стените на артериите от увреждане и ги предпазва от вкостяване. Освен това стимулира отделянето на азотен оксид, което спомага за понижаване на кръвното налягане.

Грозде

Антиоксидантите в гроздето насърчават кръвоносните съдове да се отпуснат и да работят по-ефективно. Изследване установява, че те потискат и провъзпалителни молекули в кръвта, които могат да я направят по-гъста и да затруднят циркулацията.

Цитрусови плодове

Портокали, лимони и грейпфрути съдържат мощни антиоксиданти, които, според научни данни, намаляват възпалението, предотвратяват образуването на кръвни съсиреци и подобряват кръвообращението. Едно проучване установява, че редовната консумация на портокалов сок понижава кръвното налягане.

Спанак

Спанакът е богат на нитрати, които разширяват кръвоносните съдове и създават повече пространство за свободно движение на кръвта.

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Проучване показва, че диета, богата на спанак, поддържа гъвкавостта на артериите и помага за контрол на кръвното налягане.

Подправки и суперхрани за активно кръвообращение

Лют червен пипер (кайен)

Лютият пипер съдържа капсаицин - съединение, което помага на артериите да функционират добре, като отпуска мускулите в стените на кръвоносните съдове. Резултатът: кръвта тече по-лесно, а кръвното налягане се стабилизира.

Чесън

Чесънът съдържа сярно съединение, наречено алицин, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат.

Снимка: iStock

Проучвания показват, че при хора, в чийто начин на хранене присъства и чесънът, кръвта тече по-ефективно, т.е. сърцето не трябва да полага толкова усилия, за да изпомпва кръв.

Куркума

Жълтата подправка е известна с противовъзпалителните си свойства, дължащи се на куркумин.

Изследвания предполагат, че куркуминът може да стимулира производството на азотен оксид, което разширява кръвоносните съдове и улеснява притока на кръв до мускулите и тъканите.

Ядки и риба: Шампионите на сърцето

Мазна риба

Сьомга, скумрия, пъстърва и херинга са богати на омега-3 мастни киселини. Проучвания показват, че тези съединения са благотворни за кръвообращението, редовната консумация на риба не само понижава кръвното налягане в покой, но и помага за поддържане на артериите чисти.

Орехи

Орехите са богати на алфа-линоленова киселина – вид омега-3 мастна киселина. Проучване установява, че редовната им консумация в продължение на 8 седмици подобрява здравето на кръвоносните съдове, поддържа тяхната еластичност и понижава кръвното налягане.

Плод с изключителен потенциал

Нар

Малките червени зрънца на нара са пълни с антиоксиданти и нитрати. Те стимулират кръвообращението, разширяват кръвоносните съдове и понижават кръвното налягане. За физически активни хора подобреният приток на кръв може дори да допринесе за по-добри спортни постижения.

Здравословното хранене е един от най-достъпните начини за грижа за кръвообращението. Храни като цвекло, горски плодове, мазна риба, чесън, куркума и спанак са не само вкусни – те съдържат научно изследвани съединения, които поддържат здравето на артериите, регулират кръвното налягане и оптимизират притока на кръв.

Включете тези продукти редовно в менюто си като част от балансирана диета и активен начин на живот.

Преди да правите сериозни промени в хранителния си режим, особено при наличие на хронично заболяване, консултирайте се с лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници