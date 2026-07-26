Жълти нокти са често срещан, но понякога и обезпокоителен симптом. Обяснението е съвсем безобидно, тъмен лак или готвене с куркума могат временно да оцветят плочката на ноктите. Ако обаче промяната в цвета продължи повече от няколко дни или новоизраснала тъкан също е жълта, е добре да потърсите причината по-задълбочено.

Чести и не толкова сериозни причини

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Стареене : с възрастта растежът на ноктите се забавя, което променя тяхната текстура и цвят.

Гъбички по ноктите (онихомикоза) : гъбичните инфекции правят ноктите жълти, удебелени и чупливи и удебелени нокти са чест признак за напреднала инфекция.

Странични ефекти от лекарства : тетрациклини и химиотерапевтични средства могат да предизвикат пожълтяване.

Меланонихия : състояние с вертикални кафяви или черни ивици по нокътя, чиито ръбове изглеждат жълтеникави.

Пожълтяване на ноктите от лак : редовната употреба на тъмен лак, оставянето му за повече от седмица или носенето на акрилни нокти оставя жълти петна по ноктите.

Никотинови петна по ноктите : никотинът и катранът в цигарите оцветяват ноктевата плоча.

Синдром на жълтите нокти : рядко състояние с жълти, удебелени, извити нокти, забавен растеж, белодробни оплаквания и подуване на крайниците.

Кожни заболявания могат да са скрити здравословни причини

Промяна в цвета на ноктите понякога е ранен сигнал за системен проблем:

Диабет и изменения по ноктите , високата кръвна захар влияе на структурата и цвета на ноктите.

Белодробни заболявания , ХОББ и хроничен бронхит се свързват с жълтеникав оттенък.

Псориазис на ноктите , хроничното автоимунно възпаление засяга и ноктевата плочка, не само кожата.

Ревматоиден артрит , автоимунно заболяване, което освен ставите може да засегне и ноктите.

Хипотиреоидизъм, нарушената функция на щитовидната жлеза често се отразява на здравето на ноктите.

Как се лекуват жълтите нокти?

Възстановяването на естествения цвят отнема време, но правилният подход ускорява процеса.

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Домашно избелване на нокти

При временно оцветяване могат да помогнат прости домашни методи:

Сода за хляб за нокти : накиснете ноктите в разтвор от сода бикарбонат и топла вода – освен избелващ ефект, содата има и известни противогъбични свойства.

Водороден пероксид за петна : избърсвайте ноктите с памучен тампон, напоен с водороден пероксид с ниска концентрация (3% или по-малко), в продължение на няколко дни.

Противогъбични лекарства и добавки

Когато причината е инфекция или системно заболяване, е необходима консултация с дерматолог:

Противогъбични лекарства (антимикотици) : кремове или разтвори, нанасяни директно върху нокътя, при потвърдена онихомикоза.

Витамин Е за нокти : перорални добавки с витамин Е подпомагат здравия растеж на ноктите, особено при синдром на жълтите нокти, често в комбинация с антимикотично лечение.

Лечението на основното заболяване, псориазис, хипотиреоидизъм и други, обикновено подобрява и вида на ноктите.

Как да предпазите ноктите си от пожълтяване

Правилната хигиена на ноктите и няколко прости навика намаляват риска значително:

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Ограничете употребата на тъмен лак и давайте почивка на ноктите между лакирания.

Дръжте ръцете и краката сухи – влагата създава благоприятна среда за гъбички.

Настоявайте за дезинфекция на маникюрни инструменти във всеки салон или носете собствени.

Подрязвайте и почиствайте редовно ноктите си.

Ако пушите, обмислете отказ от цигарите.

Носете ръкавици при работа с почистващи препарати или градинарство, за да предпазите ноктите от влага и химикали.

Кога да посетите дерматолог

Потърсете лекар, ако:

се появят допълнителни симптоми като затруднено дишане или подуване на крайниците;

забележите промяна във формата, текстурата или дебелината на нокътя;

ноктите остават жълти въпреки домашните методи.

Жълтите нокти често са безобиден козметичен проблем, но упоритото или необяснимо обезцветяване заслужава преглед. Ранната диагноза, независимо дали причината е гъбична инфекция или скрито заболяване, е ключът към бързото възстановяване на здрави нокти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници