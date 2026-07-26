Жълти нокти са често срещан, но понякога и обезпокоителен симптом. Обяснението е съвсем безобидно, тъмен лак или готвене с куркума могат временно да оцветят плочката на ноктите. Ако обаче промяната в цвета продължи повече от няколко дни или новоизраснала тъкан също е жълта, е добре да потърсите причината по-задълбочено.
Чести и не толкова сериозни причини
- Стареене: с възрастта растежът на ноктите се забавя, което променя тяхната текстура и цвят.
- Гъбички по ноктите (онихомикоза): гъбичните инфекции правят ноктите жълти, удебелени и чупливи и удебелени нокти са чест признак за напреднала инфекция.
- Странични ефекти от лекарства: тетрациклини и химиотерапевтични средства могат да предизвикат пожълтяване.
- Меланонихия: състояние с вертикални кафяви или черни ивици по нокътя, чиито ръбове изглеждат жълтеникави.
- Пожълтяване на ноктите от лак: редовната употреба на тъмен лак, оставянето му за повече от седмица или носенето на акрилни нокти оставя жълти петна по ноктите.
- Никотинови петна по ноктите: никотинът и катранът в цигарите оцветяват ноктевата плоча.
- Синдром на жълтите нокти: рядко състояние с жълти, удебелени, извити нокти, забавен растеж, белодробни оплаквания и подуване на крайниците.
Кожни заболявания могат да са скрити здравословни причини
Промяна в цвета на ноктите понякога е ранен сигнал за системен проблем:
- Диабет и изменения по ноктите, високата кръвна захар влияе на структурата и цвета на ноктите.
- Белодробни заболявания, ХОББ и хроничен бронхит се свързват с жълтеникав оттенък.
- Псориазис на ноктите, хроничното автоимунно възпаление засяга и ноктевата плочка, не само кожата.
- Ревматоиден артрит, автоимунно заболяване, което освен ставите може да засегне и ноктите.
- Хипотиреоидизъм, нарушената функция на щитовидната жлеза често се отразява на здравето на ноктите.
Как се лекуват жълтите нокти?
Възстановяването на естествения цвят отнема време, но правилният подход ускорява процеса.
Домашно избелване на нокти
При временно оцветяване могат да помогнат прости домашни методи:
- Сода за хляб за нокти: накиснете ноктите в разтвор от сода бикарбонат и топла вода – освен избелващ ефект, содата има и известни противогъбични свойства.
- Водороден пероксид за петна: избърсвайте ноктите с памучен тампон, напоен с водороден пероксид с ниска концентрация (3% или по-малко), в продължение на няколко дни.
Противогъбични лекарства и добавки
Когато причината е инфекция или системно заболяване, е необходима консултация с дерматолог:
- Противогъбични лекарства (антимикотици): кремове или разтвори, нанасяни директно върху нокътя, при потвърдена онихомикоза.
- Витамин Е за нокти: перорални добавки с витамин Е подпомагат здравия растеж на ноктите, особено при синдром на жълтите нокти, често в комбинация с антимикотично лечение.
- Лечението на основното заболяване, псориазис, хипотиреоидизъм и други, обикновено подобрява и вида на ноктите.
Как да предпазите ноктите си от пожълтяване
Правилната хигиена на ноктите и няколко прости навика намаляват риска значително:
- Ограничете употребата на тъмен лак и давайте почивка на ноктите между лакирания.
- Дръжте ръцете и краката сухи – влагата създава благоприятна среда за гъбички.
- Настоявайте за дезинфекция на маникюрни инструменти във всеки салон или носете собствени.
- Подрязвайте и почиствайте редовно ноктите си.
- Ако пушите, обмислете отказ от цигарите.
- Носете ръкавици при работа с почистващи препарати или градинарство, за да предпазите ноктите от влага и химикали.
Кога да посетите дерматолог
Потърсете лекар, ако:
- се появят допълнителни симптоми като затруднено дишане или подуване на крайниците;
- забележите промяна във формата, текстурата или дебелината на нокътя;
- ноктите остават жълти въпреки домашните методи.
Жълтите нокти често са безобиден козметичен проблем, но упоритото или необяснимо обезцветяване заслужава преглед. Ранната диагноза, независимо дали причината е гъбична инфекция или скрито заболяване, е ключът към бързото възстановяване на здрави нокти.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com. How To Identify and Treat Yellow Nails
Clinical Medicine, проучване за причините за промяна в цвета на ноктите
Indian Dermatology Online Journal, гъбични инфекции на ноктите
National Center for Biotechnology Information, странични ефекти на лекарства върху ноктите
American Academy of Dermatology Association, лечение на гъбички по ноктите