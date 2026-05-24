Урея, позната още като карбамид, е съставка, която се съдържа в безброй кремове и лосиони по аптечните рафтове. Но какво точно прави тя за кожата и защо дерматолозите по света я препоръчват при суха, лющеща се и раздразнена кожа? Ако сте се чудили дали кремът с урея за тяло е подходящ за вас, отговорът е в следващите редове.
Как урея действа върху кожата?
Уреята упражнява двойно действие върху кожата, което я прави особено ценна козметична съставка за суха кожа:
- Хумектантен ефект: Като хумектант, урея привлича вода от по-дълбоките слоеве на кожата и от въздуха, осигурявайки хидратация на кожата с урея в продължение на часове. Множество проучвания потвърждават ефективността ѝ при лечение на суха кожа, особено по ходилата.
- Кератолитично действие: Уреята разгражда кератина, протеина в повърхностния слой на кожата. Това я прави ефективна при ексфолиране на суха кожа, намалявайки люспенето, мазолите и удебеленията.
Според клиничен преглед, публикуван в Journal of Drugs in Dermatology, уреята демонстрира доказана клинична ефективност при редица дерматологични състояния, включително атопичен дерматит, ихтиоза и псориазис.
При кои кожни проблеми помага урея?
Урея при екзема и псориазис е добре изучена терапевтична стратегия. Преглед от 2014 г. на клиничните приложения на уреята описва ефективността ѝ при следните състояния:
- Атопичен дерматит (екзема), намалява сърбежа и хидратира увредената кожна бариера
- Псориазис, подпомага отлющването на кожните плаки
- Ксероза (суха кожа), основното показание за продукти с по-ниска концентрация
- Ихтиоза, дебела, люспеста кожа
- Кератоза и кератодерма
- Мазоли и брадавици по стъпалата, включително грижа за напукани пети
Освен самостоятелно действие, изследвания сочат, че уреята може да подобри проникването на други активни съставки и лекарства, например метронидазол, в кожата, усилвайки ефекта им.
Кой продукт е подходящ за вас? Ориентир по концентрации
Възстановяването на кожната бариера с урея зависи до голяма степен от правилно избраната концентрация. Като общо правило, колкото по-висок е процентът на уреята в продукта, толкова по-интензивно е действието му.
- Продуктите с концентрация между 2 и 10% са подходящи за ежедневна хидратация и суха кожа (ксероза), именно в този диапазон попада популярният крем с урея за тяло, подходящ за повечето хора с нормална до суха кожа.
- При концентрации над 10% продуктите навлизат в терапевтичната зона и се използват при атопичен дерматит и псориазис.
- Когато концентрацията достигне 30% и повече, говорим за медицинско приложение, лечение на ихтиоза, дебели мазоли и тежко задебелена кожа, обикновено под лекарски контрол.
Продуктите с урея са налични под различни форми, кремове, лосиони, гелове и балсами, така че изборът зависи и от личните предпочитания към текстура и начина на нанасяне.
Как да нанасяте продукти с урея правилно?
За да постигнете максимален ефект, следвайте тези стъпки, описани и от специалистите на Националната асоциация по екзема (NEA):
- Накиснете се в хладка вана за 5–10 минути
- Измийте се с нежен, безмирисен почистващ продукт, без търкане
- Изплакнете с хладка вода
- Подсушете кожата леко с кърпа, оставяйки я леко влажна
- Нанесете евентуални предписани медикаменти
- В рамките на три минути приложете овлажнителя с урея
- Изчакайте продуктите да се абсорбират, преди да се облечете
Кремовете и лосионите с урея имат изразен оклузивен ефект, предотвратяват изпаряването на влагата и поддържат кожата хидратирана до 24 часа.
Безопасна ли е уреята?
Уреята фигурира в списъка на есенциалните лекарства на Световната здравна организация (СЗО) поради доказаната си безопасност и ефективност. Изследвания показват, че дори при продължителна употреба и по-високи дози, рискът от странични ефекти е нисък.
При хора с чувствителна кожа е възможно лекостепенно дразнене, особено при по-висока концентрация. Алергичните реакции (контактен дерматит) са редки. Преди да нанесете нов продукт в по-широка площ, препоръчително е да направите тест на малко парче кожа, например вътрешната страна на лакътя, в продължение на 7–10 дни.
Уреята е многофункционална и добре изследвана съставка, която заслужава място в грижата за кожата на всеки, борещ се с хронична сухота, лющене или кожни заболявания като екзема и псориазис. Ключът е в правилно избраната концентрация и последователното приложение. Преди да промените грижата си за кожата при хронично кожно заболяване, консултирайте се с дерматолог.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
