Урея, позната още като карбамид, е съставка, която се съдържа в безброй кремове и лосиони по аптечните рафтове. Но какво точно прави тя за кожата и защо дерматолозите по света я препоръчват при суха, лющеща се и раздразнена кожа? Ако сте се чудили дали кремът с урея за тяло е подходящ за вас, отговорът е в следващите редове.

Как урея действа върху кожата?

Уреята упражнява двойно действие върху кожата, което я прави особено ценна козметична съставка за суха кожа:

Хумектантен ефект: Като хумектант, урея привлича вода от по-дълбоките слоеве на кожата и от въздуха, осигурявайки хидратация на кожата с урея в продължение на часове. Множество проучвания потвърждават ефективността ѝ при лечение на суха кожа, особено по ходилата.

Кератолитично действие: Уреята разгражда кератина, протеина в повърхностния слой на кожата. Това я прави ефективна при ексфолиране на суха кожа , намалявайки люспенето, мазолите и удебеленията.

Според клиничен преглед, публикуван в Journal of Drugs in Dermatology, уреята демонстрира доказана клинична ефективност при редица дерматологични състояния, включително атопичен дерматит, ихтиоза и псориазис.

При кои кожни проблеми помага урея?

Урея при екзема и псориазис е добре изучена терапевтична стратегия. Преглед от 2014 г. на клиничните приложения на уреята описва ефективността ѝ при следните състояния:

Атопичен дерматит (екзема) , намалява сърбежа и хидратира увредената кожна бариера

Псориазис , подпомага отлющването на кожните плаки

Ксероза (суха кожа) , основното показание за продукти с по-ниска концентрация

Ихтиоза , дебела, люспеста кожа

Кератоза и кератодерма

Мазоли и брадавици по стъпалата , включително грижа за напукани пети

Освен самостоятелно действие, изследвания сочат, че уреята може да подобри проникването на други активни съставки и лекарства, например метронидазол, в кожата, усилвайки ефекта им.

Кой продукт е подходящ за вас? Ориентир по концентрации

Възстановяването на кожната бариера с урея зависи до голяма степен от правилно избраната концентрация. Като общо правило, колкото по-висок е процентът на уреята в продукта, толкова по-интензивно е действието му.

Продуктите с концентрация между 2 и 10% са подходящи за ежедневна хидратация и суха кожа (ксероза), именно в този диапазон попада популярният крем с урея за тяло , подходящ за повечето хора с нормална до суха кожа.

При концентрации над 10% продуктите навлизат в терапевтичната зона и се използват при атопичен дерматит и псориазис .

Когато концентрацията достигне 30% и повече , говорим за медицинско приложение, лечение на ихтиоза, дебели мазоли и тежко задебелена кожа, обикновено под лекарски контрол .

Продуктите с урея са налични под различни форми, кремове, лосиони, гелове и балсами, така че изборът зависи и от личните предпочитания към текстура и начина на нанасяне.

Как да нанасяте продукти с урея правилно?

За да постигнете максимален ефект, следвайте тези стъпки, описани и от специалистите на Националната асоциация по екзема (NEA):

Накиснете се в хладка вана за 5–10 минути

Измийте се с нежен, безмирисен почистващ продукт , без търкане

Изплакнете с хладка вода

Подсушете кожата леко с кърпа, оставяйки я леко влажна

Нанесете евентуални предписани медикаменти

В рамките на три минути приложете овлажнителя с урея

Изчакайте продуктите да се абсорбират, преди да се облечете

Кремовете и лосионите с урея имат изразен оклузивен ефект, предотвратяват изпаряването на влагата и поддържат кожата хидратирана до 24 часа.

Безопасна ли е уреята?

Уреята фигурира в списъка на есенциалните лекарства на Световната здравна организация (СЗО) поради доказаната си безопасност и ефективност. Изследвания показват, че дори при продължителна употреба и по-високи дози, рискът от странични ефекти е нисък.

При хора с чувствителна кожа е възможно лекостепенно дразнене, особено при по-висока концентрация. Алергичните реакции (контактен дерматит) са редки. Преди да нанесете нов продукт в по-широка площ, препоръчително е да направите тест на малко парче кожа, например вътрешната страна на лакътя, в продължение на 7–10 дни.

Уреята е многофункционална и добре изследвана съставка, която заслужава място в грижата за кожата на всеки, борещ се с хронична сухота, лющене или кожни заболявания като екзема и псориазис. Ключът е в правилно избраната концентрация и последователното приложение. Преди да промените грижата си за кожата при хронично кожно заболяване, консултирайте се с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

