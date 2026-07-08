Рафтовете с веган десерти растат всяка година, а въпросът „здравословен ли е веган сладоледът" вълнува все повече хора, независимо дали заради непоносимост към лактоза, вегански хранителен режим или просто желание за по-леко удоволствие.

Отговорът обаче не е еднозначен, растителният сладолед може да съдържа по-малко калории, добавена захар и наситени мазнини от класическия, но не всички варианти са равностойни.

Кокосовото мляко например често крие изненадващо високо съдържание на мазнини. Ето какво трябва да знаете, преди да посегнете към следващата опаковка.

Как се сравнява веган сладоледът с обикновения?

Заместителите на млякото, соево, овесено, бадемово или кокосово, могат да намалят калорийния прием и наситените мазнини, свързвани с повишен холестерол. Това прави веган десертите без лактоза привлекателна опция за хора, следящи диетата си.

Снимка: Canva

Но не всеки растителен сладолед е по-лек избор. Някои кокосови варианти надминават класическите по съдържание на наситени мазнини и калории. Затова четенето на етикети на храни остава най-сигурният начин да направите информиран избор, а не просто да разчитате на етикета „веган" или „растителен".

Защо изборът е толкова голям?

Според проучване, публикувано в научното списание MDPI през 2022 г., пазарът на безмлечни замразени десерти е достигал стойност от 521 млн. долара през 2019 г., с тенденция за постоянен ръст.³ Сред основните причини са:

Загриженост за климата и екологичния отпечатък

Здравословни мотиви, като намаляване на животинския протеин

Нарастваща популярност на вегетарианския, флекситарианския и веган начин на хранене

Какви са видовете растителен сладолед?

Кокосово мляко, вкусно, но калорично

Кокосовото мляко е предпочитан избор сред производителите заради кремообразната си текстура, но носи и по-високо съдържание на наситени мазнини. Някои марки съдържат над 240 калории, 11 г наситени мазнини и 19 г добавена захар на порция от половин чаша. За сравнение, класическият ванилов сладолед на съдържа 170 калории, 6 г наситени мазнини и 19 г добавена захар на порция от две трети чаша, докато кокосовият вариант на може да достига 250 калории и 18 г наситени мазнини на същата порция.

Сладолед с бадемово, соево и овесено мляко, по-леки алтернативи

Снимка: Canva

Използването на ядково мляко за проиводството на сладолед, като бадемово, соево или овесено, обикновено съдържа по-малко наситени мазнини и калории в сравнение с кокосовата сметана. В бадемовото мляко калориите варират значително според марката и добавките, така че сравнението на етикетите остава ключово.

Търсите нискокалоричен веган сладолед?

Ако целта е диетичен сладолед с по-малко калории, гледайте за марки, които разчитат на стевия и захарни алкохоли вместо традиционна захар, подход, който не е подходящ за всеки, но помага за постигане на сладолед без захар с по-нисък калориен профил. Някои подобни сладоледи могат да съдържат едва 70–90 калории, ниско съдържание на наситени мазнини и под 8 г добавена захар на половин чаша.

Снимка: Canva

Веган сладоледът може да бъде по-здравословна алтернатива, с по-малко калории, добавена захар и наситени мазнини от класическия. Но това не важи автоматично за всички марки растителни сладоледи, особено тези на кокосова основа.

Най-сигурният подход остава сравняването на нутриционалните етикети преди покупка, а не сляпото доверие в надписа „веган" или „без лактоза". И най-важното, балансът е ключов, една порция от любимия ви класически сладолед понякога е по-добрият избор от цяла кутия „диетичен" заместител.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници