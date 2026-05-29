Едно от най-лошите неща при купуването на пресни плодове и зеленчуци е да ги гледате как се развалят, след което ги изхвърляте.

Най-често топлото време и по-високите температури са причина за по-бързото разваляне на някои от продуктите. Оказва се, че някои плодове и зеленчуци не трябва да се съхраняват в хладилник и списъкът може да ви изненада.

Проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, установява, че охлаждането на доматите в хладилник наистина разваля вкуса им.

Доказано: Защо доматите губят вкусовите си качества в хладилника

Екип от изследователи, ръководен от Бо Джанг от Университета на Флорида, изследва 25 000 гена в различни сортове домати, както по-стари, така и нови сортове.

Снимка: istockphoto.com



Тези домати са съхранявани в хладилник при 4°C за 1, 3 или 7 дни, а след това са оставени на стайна температура за още 1 ден, за да се възстановят.

След това са консумирани и оценени за вкус. Доброволците установяват, че охладените домати са много по-малко вкусни от неохладените.

Макар че 1 ден охлаждане не е оказал голямо влияние, по-дългите периоди на поставяне в хладилник имат траен ефект, потискайки гените, отговорни за производството на „летливи съединения“, които помагат за осигуряване на вкуса.

Тези летливи вещества се синтезират по време на узряването, придавайки на доматите силен аромат, но не се задържат вътре в него.

„Охлаждането на плодове при температури под 10-12 градуса по Целзий възпрепятства ензимите, които помагат за синтезирането на летливи съединения, придаващи вкус, което води до сравнително пресни, но безвкусни плодове”, обясняват учените.

Казано с научни термини, „загубата на вкус на домати, предизвикана от охлаждане, е свързана с променен синтез на летливи вещества и преходни промени в метилирането на ДНК“.

Метилирането е процесът, чрез който клъстер от атоми, известен като метилова група, се прилепва към ДНК на организма и променя неговата функция. Метилирането играе роля в регулирането на генната експресия, а анормалните модели на метилиране дори са свързани с развитието на заболявания.

Лаборатории проучват възможността за отглеждане на домати, които не губят вкуса си дори изложени на по-ниски температури.

Кои други храни пресни да НЕ слагате в хладилник

Пресни билки

Пресни билки като босилек, магданоз и кориандър не са подходящи за хладилника. Прекарването на продължителни периоди от време в студена среда води до преждевременното им увяхване.

Снимка: Canva



Най-добрият начин да съхранявате пресните билки е да ги държите на открито, на стайна температура и да ги третирате като прясно отрязани цветя. Пресен букет босилек може да се съхранява в чаша вода (сменяйте я всеки ден или два), далеч от пряка слънчева светлина. Покриването му свободно с найлонов плик ще помогне да се поддържа влажност, но се уверете, че пликът има отвор, за да може да проникне свеж въздух.

Банани

Бананите обичат добра умерена температура, все пак са тропически плод. Когато съхранявате бананите в хладилник, забавяте процеса на зреене и кората им може да покафене. Когато това се случи, всъщност се нарича нараняване от замръзване, което може да доведе до горчив вкус и по-бързо разваляне. Най-добре е бананите да се съхраняват на стайна температура на плота – до доматите.

Лук

Лукът не излиза от земята с тази защитна обвивка. За да се развие и запази този сух външен слой, той трябва да се съхранява в суха среда, като килер, която не е толкова влажна, колкото хладилникът. Също така, липсата на циркулация на въздуха ще доведе до разваляне на лука, както и съхранението му в близост до картофи, които отделят влага и газ, които могат да доведат до бързо разваляне на лука, а след това и картофите ще се развалят.

Съхранявайте лука на хладно, сухо, тъмно и добре проветриво място. Зеленият лук и пресен лук обаче имат по-високо съдържание на вода, нараняват се по-лесно и имат по-кратък срок на годност, така че ги съхранявайте в хладилник.

Как да съхранявате доматите си

Цели домати: Съхранявайте ги на кухненския плот на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина. За най-добри резултати ги поставете със стъблото надолу, за да предотвратите навлизането на въздух и влага в сърцевината.

Снимка: iStock

Ако са презрели: Ако доматите ви са достигнали максимална зрялост и няма да можете да ги ядете в рамките на ден-два, можете да ги поставите в хладилника. Студът все пак ще забави процеса на гниене. Просто се уверете, че сте ги оставили да се затоплят до стайна температура, преди да ги консумирате, за да имат възможно най-добър вкус.

Нарязани домати: Всички вече разрязани домати винаги трябва да се съхраняват в хладилник в херметически затворена кутия, за да се предотвратят хранителни заболявания, и трябва да се използват в рамките на 1 до 2 дни.

Съвет за по-бързо зреене на доматите

Ако искате доматите да узреят по-бързо, ги поставете в хартиен плик заедно с ябълка или банан. Тези плодове отделят етилен, който ускорява процеса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------

Източници