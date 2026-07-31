Диетолози сравняват хранителните профили на тиквичките и краставиците, които са два от най-разпространените летни зеленчуци. Кой от тях е по-подходящ за лятното меню?
Макар и сходни на пръв поглед, тези два зеленчука предлагат различни ползи за организма, а изборът между тях зависи най-вече от конкретните здравословни цели на човек.
Калории, протеини и фибри: кой печели?
Според данни на USDA, 100 грама (около една чаша) от всеки зеленчук съдържат приблизително следното:
Тиквичка:
- 19 калории;
- 1 г протеин;
- 0 г мазнини;
- 3 г въглехидрати;
- 1 г фибри.
Краставица:
- 16 калории;
- 1 г протеин;
- 0 г мазнини;
- 3 г въглехидрати;
- под 0,5 г фибри.
Разликата в калориите е минимална, но тиквичката съдържа забележимо повече фибри, до два пъти повече според някои анализи, което я прави по-подходяща за усещане за ситост.
Кой зеленчук съдържа повече витамини?
Тиквичката е по-богата на витамин C, витамин A, калий и магнезий в сравнение с краставицата. Тя съдържа и антиоксиданти като лутеин и зеаксантин, полезни за здравето на очите. Краставицата от своя страна е по-богата на витамин K, който е важен за съсирването на кръвта и здравината на костите.
Предимствата на краставиците за здравето
Според д-р Раел Гарганo, М.С., регистриран диетолог и главен диетолог в Live It Up, краставицата е особено полезна заради високото си водно съдържание, около 95-96%. Това я прави отличен избор за хидратация през летните месеци.
- Високо съдържание на вода подпомага хидратацията и предотвратява запек;
- Съдържа електролити, които поддържат баланса на течностите;
- Богата е на растителното съединение кукурбитацин, което според изследвания намалява образуването на мастни плаки в кръвоносните съдове;
- Може да се използва външно за успокояване на кожата и намаляване на подпухналост около очите.
Предимствата на тиквичките за здравето
Cara Harbstreet, М.С., регистриран диетолог от Street Smart Nutrition, посочва, че тиквичката осигурява фибри, които подпомагат усещането за ситост, докато зелената ѝ обвивка и бялото месо съдържат флавоноиди, фенолни киселини и каротеноиди - антиоксиданти, които предпазват клетките от възпаление и оксидативен стрес.
- По-високо съдържание на фибри в сравнение с краставицата;
- В изследвания върху животни тиквичката е свързвана с понижаване на нивата на холестерола;
- Богата на витамин A, важен за зрението и имунната система;
- Универсална за готвене: може да замести пастата в спираловидна форма.
Как да изберете според вашите цели?
Ако основната ви цел е хидратация и лека, освежаваща закуска, краставицата е по-подходящият избор благодарение на високото си водно съдържание и ниската си калоричност.
Ако търсите по-голяма хранителна плътност, повече фибри, витамин C и антиоксиданти, тиквичката предлага повече в тази посока и е по-подходяща за включване в топли ястия.
И двата зеленчука са с нисък гликемичен индекс, богати на антиоксиданти и напълно съвместими със здравословен, балансиран хранителен режим, така че на практика включването и на двата в менюто носи най-много ползи.
Как да ги включите в менюто си
- Краставица: салати, студени супи, напитки с инфузия на вода, туршии;
- Тиквичка: печене на фурна, скара, спираловидни „зукини нудълс", яхнии, зукини хляб;
- Комбинирайте двата зеленчука в лятна салата за баланс между хидратация и фибри.
Изборът между тиквичка и краставица не е въпрос на „по-добър" зеленчук, а на това какво търсите в конкретния момент: освежаваща хидратация или по-хранителна плътност. И двата са нискокалорични, богати на вода и лесно се вписват в разнообразен летен хранителен режим. При специфични здравословни състояния или диетични ограничения е добре да се консултирате с диетолог за индивидуални препоръки.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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