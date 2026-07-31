Диетолози сравняват хранителните профили на тиквичките и краставиците, които са два от най-разпространените летни зеленчуци. Кой от тях е по-подходящ за лятното меню?

Макар и сходни на пръв поглед, тези два зеленчука предлагат различни ползи за организма, а изборът между тях зависи най-вече от конкретните здравословни цели на човек.

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Калории, протеини и фибри: кой печели?

Според данни на USDA, 100 грама (около една чаша) от всеки зеленчук съдържат приблизително следното:

Тиквичка:

19 калории;

1 г протеин;

0 г мазнини;

3 г въглехидрати;

1 г фибри.

Краставица:

16 калории;

1 г протеин;

0 г мазнини;

3 г въглехидрати;

под 0,5 г фибри.

Разликата в калориите е минимална, но тиквичката съдържа забележимо повече фибри, до два пъти повече според някои анализи, което я прави по-подходяща за усещане за ситост.

Кой зеленчук съдържа повече витамини?

Тиквичката е по-богата на витамин C, витамин A, калий и магнезий в сравнение с краставицата. Тя съдържа и антиоксиданти като лутеин и зеаксантин, полезни за здравето на очите. Краставицата от своя страна е по-богата на витамин K, който е важен за съсирването на кръвта и здравината на костите.

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Предимствата на краставиците за здравето

Според д-р Раел Гарганo, М.С., регистриран диетолог и главен диетолог в Live It Up, краставицата е особено полезна заради високото си водно съдържание, около 95-96%. Това я прави отличен избор за хидратация през летните месеци.

Високо съдържание на вода подпомага хидратацията и предотвратява запек;

Съдържа електролити, които поддържат баланса на течностите;

Богата е на растителното съединение кукурбитацин, което според изследвания намалява образуването на мастни плаки в кръвоносните съдове;

Може да се използва външно за успокояване на кожата и намаляване на подпухналост около очите.

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Предимствата на тиквичките за здравето

Cara Harbstreet, М.С., регистриран диетолог от Street Smart Nutrition, посочва, че тиквичката осигурява фибри, които подпомагат усещането за ситост, докато зелената ѝ обвивка и бялото месо съдържат флавоноиди, фенолни киселини и каротеноиди - антиоксиданти, които предпазват клетките от възпаление и оксидативен стрес.

По-високо съдържание на фибри в сравнение с краставицата;

В изследвания върху животни тиквичката е свързвана с понижаване на нивата на холестерола ;

Богата на витамин A, важен за зрението и имунната система;

Универсална за готвене: може да замести пастата в спираловидна форма.

Как да изберете според вашите цели?

Ако основната ви цел е хидратация и лека, освежаваща закуска, краставицата е по-подходящият избор благодарение на високото си водно съдържание и ниската си калоричност.

Ако търсите по-голяма хранителна плътност, повече фибри, витамин C и антиоксиданти, тиквичката предлага повече в тази посока и е по-подходяща за включване в топли ястия.

И двата зеленчука са с нисък гликемичен индекс, богати на антиоксиданти и напълно съвместими със здравословен, балансиран хранителен режим, така че на практика включването и на двата в менюто носи най-много ползи.

Как да ги включите в менюто си

Краставица: салати, студени супи, напитки с инфузия на вода, туршии;

Тиквичка: печене на фурна, скара, спираловидни „зукини нудълс", яхнии, зукини хляб;

Комбинирайте двата зеленчука в лятна салата за баланс между хидратация и фибри.

Изборът между тиквичка и краставица не е въпрос на „по-добър" зеленчук, а на това какво търсите в конкретния момент: освежаваща хидратация или по-хранителна плътност. И двата са нискокалорични, богати на вода и лесно се вписват в разнообразен летен хранителен режим. При специфични здравословни състояния или диетични ограничения е добре да се консултирате с диетолог за индивидуални препоръки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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