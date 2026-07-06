Мислите, че йогата за начинаещи се свежда до няколко разтягания на постелка? Според духовния лидер Садгуру истинската сила на практиката се крие не в гъвкавостта на тялото, а в осъзнатостта.

В скорошна публикация фондацията му сподели пет прости стъпки, които могат да направят всяка тренировка по-фокусирана и да помогнат за по-добър баланс между ума и тялото. Ето кои са те и какво казва науката.

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Защо осъзнатостта е важна при йога

Осъзнатостта е пълното внимание към настоящия момент. Комбинирана с йога, тя може да допринесе за намаляване на стреса и тревожността, за по-добра концентрация и фокус и за емоционален баланс. Според Световната здравна организация (СЗО) физическата активност и техниките за осъзнатост са сред значимите начини за управление на стреса и за поддържане на доброто ментално благополучие.

5-те съвета на Садгуру за по-осъзната практика

Практикувайте йога на гладно Садгуру препоръчва йога без предварително хранене, за да може тялото да се движи свободно, вместо да насочва енергия към храносмилането. Много инструктори съветват да се изчакат поне два-три часа след хранене, практикуването веднага след ядене може да създаде дискомфорт при навеждане и извъртане. Според Mayo Clinic е важно да се вслушвате в тялото си и да практикувате безопасно. Разхладителен душ преди практика. Според Садгуру освежаващ или хладен душ преди сутрешна йога практика помага на тялото да се чувства бодро и активно. Едно отпочинало тяло по-лесно поддържа осъзнатост в ежедневието и концентрация по време на медитацията и дишането . Удобно и широко облекло. Тесните дрехи ограничават движението и разсейват вниманието. Широкото, удобно облекло за йога позволява свободно изпълнение на йога позите за релаксация и на правилното дишане при йога . Ним и куркума. Садгуру съветва лека напитка с вода, ним и куркума преди практика. Противовъзпалителното действие на куркумата е добре изследвано, според NIH активното ѝ вещество куркумин може да има ползи за здравето. Този съвет обаче е препоръка на Садгуру, а не медицинско предписание. Започнете с настройка Последната стъпка е кратка настройка или напев в началото. В йогийската философия звукът и дъхът успокояват ума и подготвят тялото за медитация , което засилва усещането за фокус.

Снимка: Canva

Според Садгуру ефективната йога у дома стъпва върху три неща: осъзнатост, подготовка и практика. Практикуването на гладно, удобното облекло и започването с ясно намерение могат да подпомогнат както физическото, така и психичното здраве. Ако сте начинаещ, добра идея е да усвоите първите пози с квалифициран инструктор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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